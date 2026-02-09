Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

"Todos los municipios de la Comunidad Valenciana, ya no solo de la provincia de Alicante, absolutamente todos deberían tener sus planes de emergencia ante inundaciones". Así de contundente se ha mostrado el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ante el hecho de que más de la mitad de localidades de Alicante carezcan de este documento.

Así baja el Segura en el punto donde se rompió la mota en la dana de 2019 / Áxel Álvarez

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado la importancia de disponer del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAM IN), que contienen unos protocolos que dependen de Protección Civil. Y ha añadido que sería interesante además poder contar con planes comarcales, lo que mejoraría la coordinación y eficiencia e incluso permitiría ahorrar gastos.

En lo que es planificación de toda la gestión de una emergencia, si ocurre una inundación, los planes ante el riesgo de inundaciones son los que deben tener todos los municipios Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Olcina ha señalado que está el Patricova, que es a escala de la ordenación del territorio, la planificación urbanística teniendo en cuenta los riesgos de inundación, "pero en lo que es planificación de toda la gestión de una emergencia, si ocurre una inundación, los planes ante el riesgo de inundaciones son los que deben tener todos los municipios". Sin excepción.

Territorio de riesgo

El climatólogo ha recordado que "vivimos en un territorio de riesgo y por tanto todos tienen que tener su planificación muy bien organizada de las emergencias".

Vivimos en un territorio de riesgo y por tanto todos tienen que tener su planificación muy bien organizada de las emergencias Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Pero Olcina ha ido más allá y reclama también la puesta en marcha de planes comarcales, que considera "muy útiles". "Cuando estuvimos trabajando en la Vega Baja en el plan Vega Renhace [tras la dana de 2019], nos dimos cuenta que es necesaria una coordinación comarcal".

Disonancias

Y por ello propusieron en ese plan a la Generalitat, entonces gobernada por el Botànic, "que se hicieran planes comarcales, que fusionaran los municipales en un plan comarcal coordinando algunas actuaciones". Y es que el director del Laboratorio de Climatología ha destacado que "a veces habían disonancias entre lo que decía un municipio y otro cuando participaban del mismo proceso que era, por ejemplo, el desbordamiento del río Segura".

Andrés Molina

"Todo eso tiene que coordinarse en un plan comarcal. La Ley Valenciana de Emergencias no contempla esa escala comarcal. Habla de un plan regional y luego de planes municipales. Pero esa escala comarcal nos dimos cuenta que era muy útil para incluso ahorrar costes a los municipios. A lo mejor uniendo esfuerzos, una misma patrulla de Protección Civil en municipios pequeños, por ejemplo de la Vega Baja, puede atender a dos municipios".

Del mismo modo señala que "por las propias trayectorias que pueden seguir las patrullas, es mejor tenerlas coordinadas a nivel comarcal".