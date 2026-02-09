Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

El director del Laboratorio de Climatología de la UA urge a que no haya ninguna localidad sin este documento y pide también poner en marcha planes comarcales

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

"Todos los municipios de la Comunidad Valenciana, ya no solo de la provincia de Alicante, absolutamente todos deberían tener sus planes de emergencia ante inundaciones". Así de contundente se ha mostrado el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ante el hecho de que más de la mitad de localidades de Alicante carezcan de este documento.

Así baja el Segura en el punto donde se rompió la mota en la dana de 2019

Así baja el Segura en el punto donde se rompió la mota en la dana de 2019

Así baja el Segura en el punto donde se rompió la mota en la dana de 2019 / Áxel Álvarez

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado la importancia de disponer del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PAM IN), que contienen unos protocolos que dependen de Protección Civil. Y ha añadido que sería interesante además poder contar con planes comarcales, lo que mejoraría la coordinación y eficiencia e incluso permitiría ahorrar gastos.

En lo que es planificación de toda la gestión de una emergencia, si ocurre una inundación, los planes ante el riesgo de inundaciones son los que deben tener todos los municipios

Jorge Olcina

— Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Jorge Olcina

— Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Olcina ha señalado que está el Patricova, que es a escala de la ordenación del territorio, la planificación urbanística teniendo en cuenta los riesgos de inundación, "pero en lo que es planificación de toda la gestión de una emergencia, si ocurre una inundación, los planes ante el riesgo de inundaciones son los que deben tener todos los municipios". Sin excepción.

Territorio de riesgo

El climatólogo ha recordado que "vivimos en un territorio de riesgo y por tanto todos tienen que tener su planificación muy bien organizada de las emergencias".

Vivimos en un territorio de riesgo y por tanto todos tienen que tener su planificación muy bien organizada de las emergencias

Jorge Olcina

— Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Pero Olcina ha ido más allá y reclama también la puesta en marcha de planes comarcales, que considera "muy útiles". "Cuando estuvimos trabajando en la Vega Baja en el plan Vega Renhace [tras la dana de 2019], nos dimos cuenta que es necesaria una coordinación comarcal".

Disonancias

Y por ello propusieron en ese plan a la Generalitat, entonces gobernada por el Botànic, "que se hicieran planes comarcales, que fusionaran los municipales en un plan comarcal coordinando algunas actuaciones". Y es que el director del Laboratorio de Climatología ha destacado que "a veces habían disonancias entre lo que decía un municipio y otro cuando participaban del mismo proceso que era, por ejemplo, el desbordamiento del río Segura".

Las Fuentes del Algar tras las lluvias registradas en navidad

Las Fuentes del Algar tras las lluvias registradas en navidad

Andrés Molina

"Todo eso tiene que coordinarse en un plan comarcal. La Ley Valenciana de Emergencias no contempla esa escala comarcal. Habla de un plan regional y luego de planes municipales. Pero esa escala comarcal nos dimos cuenta que era muy útil para incluso ahorrar costes a los municipios. A lo mejor uniendo esfuerzos, una misma patrulla de Protección Civil en municipios pequeños, por ejemplo de la Vega Baja, puede atender a dos municipios".

Del mismo modo señala que "por las propias trayectorias que pueden seguir las patrullas, es mejor tenerlas coordinadas a nivel comarcal".

TEMAS

Expertos consideran que la jornada continua dificulta la concentración de los niños durante cinco horas seguidas

Expertos consideran que la jornada continua dificulta la concentración de los niños durante cinco horas seguidas

Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

Olcina: "Todos los municipios de Alicante deberían tener el Plan frente a Inundaciones"

Más de la mitad de los municipios de Alicante carecen de plan frente a inundaciones

Más de la mitad de los municipios de Alicante carecen de plan frente a inundaciones

Salud Mental atiende al 90 % de los pacientes de Alicante antes de 30 días

Salud Mental atiende al 90 % de los pacientes de Alicante antes de 30 días

Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria

Alcoy abre un espacio de diálogo con la plantilla del SAD para reforzar la atención domiciliaria

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Desde 3.000 euros por curso y prácticas previo pago: las sombras de la FP privada en Alicante

Médicos de Alicante relacionan los brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

Médicos de Alicante relacionan los brotes "virulentos" de sarampión con los movimientos antivacunas

Tarde complicada para el tráfico en la provincia: ojo a esto si vas a conducir

