Así eleva Alcoy su apuesta por las mascotas

Alcoy eleva su apuesta por las mascotas. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, ha dado un paso más en la adaptación de la ciudad a las nuevas demandas sociales y turísticas con la actualización de la guía de bares y restaurantes.

La Tourist Info ha revisado y ampliado la información disponible en el portal web de turismo para identificar claramente aquellos establecimientos que permiten el acceso de mascotas, no solo en las terrazas como hasta ahora, sino también en el interior de los locales.

Guia de restaurante de Alcoy

Esta medida responde a la necesidad de ofrecer información precisa tanto a los turistas que viajan con animales de compañía como a los propios vecinos de Alcoy que desean disfrutar de la oferta gastronómica junto a sus mascotas, según ha explicado este martes el Ayuntamiento.

La nueva versión de la guía incorpora un icono específico, representado por una casita con una huella de perro, que distingue a los 22 establecimientos de la ciudad que aceptan perros dentro de sus instalaciones.

Normativa

La normativa local vigente, recogida en el artículo 41 de la Ordenanza de Bienestar Animal, establece que los titulares de los establecimientos de pública concurrencia tienen la potestad de permitir o prohibir la entrada de animales.

Queremos facilitar la estancia a aquellos que nos visitan con sus mascotas, evitándoles la incertidumbre de no saber dónde pueden comer o cenar, y al mismo tiempo ofrecer a los alcoyanos nuevas opciones para compartir su tiempo de ocio con sus animales Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

En el caso de admitirlos, la normativa señala que los perros deben estar debidamente identificados, sujetos por una correa resistente y, si fuera necesario, provistos de bozal. Además, la guía turística recomienda a los usuarios avisar previamente al restaurante antes de acudir para garantizar el mejor servicio posible.

Destino amable y acogedor

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha destacado la importancia de esta actualización para posicionar Alcoy como un destino amable y acogedor: "Queremos facilitar la estancia a aquellos que nos visitan con sus mascotas, evitándoles la incertidumbre de no saber dónde pueden comer o cenar, y al mismo tiempo ofrecer a los alcoyanos nuevas opciones para compartir su tiempo de ocio con sus animales. Esta información aporta valor añadido a nuestra oferta turística y comercial, adaptándonos a una realidad cada vez más presente en la sociedad".

Esta iniciativa busca también fomentar una tenencia responsable y una convivencia armónica en los espacios públicos y privados de uso común.

Desde el Consistorio se recuerda la importancia del civismo por parte de los propietarios de mascotas, haciendo énfasis en la obligación de recoger los excrementos y mantener los espacios limpios, una acción fundamental para garantizar que iniciativas como esta continúen creciendo y contando con el respaldo de la hostelería y la ciudadanía.

La guía actualizada ya se encuentra disponible para su consulta y descarga en la página web oficial de Turismo de Alcoy.