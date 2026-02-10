La Cámara de Comercio defiende que los informes "blindarán" la protección ambiental por el polígono Alcoi Sud
La entidad cameral defiende el proyecto y recuerda que incluye una limitación de las actividades industriales para la protección del acuífero
La Cámara de Comercio de Alcoy defiende el proyecto del polígono Alcoi Sud en La Canal y asegura que los informes pendientes de las diferentes administraciones "blindarán" la protección medioambiental de esta actuación
El vicepresidente de la entidad cameral, Natxo Gómez, ha explicado que el Documento Inicial Estratégico (DIE), anteproyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud, ya prevé una futura limitación de la actividad de determinadas empresas para incrementar las medidas de protección del acuífero de El Molinar.
Gómez, que intervino el lunes en la charla organizada por la Universidad de Alicante (UA) y la Fundación Mutua Levante sobre La Canal, también comentó que el documento inicial contempla medidas de control y tratamiento de las aguas pluviales como de las aguas residuales generadas. De partida, el proyecto inicial ya excluye 40 actividades concretas e impide ubicarse en el futuro parque empresarial.
Este parque empresarial, con todas las garantías, es fundamental para el desarrollo social, la generación de empleo y la capacidad de generar futuro para las nuevas generaciones de Alcoi y su comarca
La Cámara de Comercio de Alcoy considera que es posible el desarrollo de suelo empresarial de calidad, que atienda las necesidades de las empresas, y que "se blinden" los recursos naturales y medioambientales.
“Este parque empresarial, con todas las garantías, es fundamental para el desarrollo social, la generación de empleo y la capacidad de generar futuro para las nuevas generaciones de Alcoi y su comarca”, ha añadido Gómez.
Informe municipal negativo
Así, la Cámara ha vuelto a salir en defensa del proyecto, algo que ya hizo el mes pasado después de que el Ayuntamiento reclamara a la Generalitat que el proyecto se someta a una evaluación ambiental completa en lugar de una simplificada, tras alertar un informe municipal de falta de garantías para el acuífero.
En sus intervenciones, el vicepresidente de la Cámara de Comercio hizo hincapié en la necesidad de “esperar la definición, las exigencias y los condicionantes que las diferentes administraciones establecerán en los informes que están elaborando para poder tener una opinión de la viabilidad del proyecto”.
Valoraciones prematuras
A día de hoy, ha advertido, cualquier afirmación sobre eventuales riesgos “adolecerá de rigor, puesto que un análisis realizado hoy no tiene en cuenta elementos que reduzcan el riesgo y protejan nuestros recursos naturales, como ocurrió en su momento con la propia Autovía A-7”.
En este sentido, Santiago Pastor, técnico del proyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud, ha defendido su viabilidad y las garantías de protección del entorno natural.
Además, ha insistido en el momento inicial del proyecto y en la necesidad de su articulación definitiva en función de los criterios y consideraciones de las administraciones involucradas en su tramitación de este proyecto.
Otros informes
De hecho, entre los informes pertinentes que están pendientes sobre el proyecto, impulsado por la propia Generalitat Valenciana como entidad promotora, se encuentran los documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como otros de diferentes departamentos de distintas consellerias y ministerios.
En este sentido, la DIE del Parque Empresarial Alcoi Sud recoge que las consellerias de Industria y Medio Ambiente limiten la actividad de las empresas que en el futuro se pudieran ubicar en estos terrenos próximos al acuífero Barracons-Carrasqueta.
A este veto de protección, se suma otras medidas en el documento preliminar, a expensas de otras exigencias preventivas. Las primeras iniciativas recogen la creación de tanques de tormentas para las aguas pluviales para su pretratamiento y su conducción a áreas seguras.
