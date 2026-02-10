Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios vivienda protegidaDimisión BarcalaAnálisis ToniViviendas protegidasObras CAMP Santa FazAlicante subida temperaturasBarcala prohíbe viviendaFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

La Cámara de Comercio defiende que los informes "blindarán" la protección ambiental por el polígono Alcoi Sud

La entidad cameral defiende el proyecto y recuerda que incluye una limitación de las actividades industriales para la protección del acuífero

Un momento del foro en el que ha participado la Cámara de Comercio sobre el polígono de La Canal

Un momento del foro en el que ha participado la Cámara de Comercio sobre el polígono de La Canal / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Cámara de Comercio de Alcoy defiende el proyecto del polígono Alcoi Sud en La Canal y asegura que los informes pendientes de las diferentes administraciones "blindarán" la protección medioambiental de esta actuación

El vicepresidente de la entidad cameral, Natxo Gómez, ha explicado que el Documento Inicial Estratégico (DIE), anteproyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud, ya prevé una futura limitación de la actividad de determinadas empresas para incrementar las medidas de protección del acuífero de El Molinar.

Gómez, que intervino el lunes en la charla organizada por la Universidad de Alicante (UA) y la Fundación Mutua Levante sobre La Canal, también comentó que el documento inicial contempla medidas de control y tratamiento de las aguas pluviales como de las aguas residuales generadas. De partida, el proyecto inicial ya excluye 40 actividades concretas e impide ubicarse en el futuro parque empresarial.

Este parque empresarial, con todas las garantías, es fundamental para el desarrollo social, la generación de empleo y la capacidad de generar futuro para las nuevas generaciones de Alcoi y su comarca

Natxo Gómez

— Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alcoy

La Cámara de Comercio de Alcoy considera que es posible el desarrollo de suelo empresarial de calidad, que atienda las necesidades de las empresas, y que "se blinden" los recursos naturales y medioambientales.

“Este parque empresarial, con todas las garantías, es fundamental para el desarrollo social, la generación de empleo y la capacidad de generar futuro para las nuevas generaciones de Alcoi y su comarca”, ha añadido Gómez.

Informe municipal negativo

Así, la Cámara ha vuelto a salir en defensa del proyecto, algo que ya hizo el mes pasado después de que el Ayuntamiento reclamara a la Generalitat que el proyecto se someta a una evaluación ambiental completa en lugar de una simplificada, tras alertar un informe municipal de falta de garantías para el acuífero.

Aquí proyectan el polígono Alcoi Sud en La Canal

Aquí proyectan el polígono Alcoi Sud en La Canal

Juani Ruz

En sus intervenciones, el vicepresidente de la Cámara de Comercio hizo hincapié en la necesidad de “esperar la definición, las exigencias y los condicionantes que las diferentes administraciones establecerán en los informes que están elaborando para poder tener una opinión de la viabilidad del proyecto”.

Valoraciones prematuras

A día de hoy, ha advertido, cualquier afirmación sobre eventuales riesgos “adolecerá de rigor, puesto que un análisis realizado hoy no tiene en cuenta elementos que reduzcan el riesgo y protejan nuestros recursos naturales, como ocurrió en su momento con la propia Autovía A-7”.

En este sentido, Santiago Pastor, técnico del proyecto del Parque Empresarial Alcoi Sud, ha defendido su viabilidad y las garantías de protección del entorno natural.

Además, ha insistido en el momento inicial del proyecto y en la necesidad de su articulación definitiva en función de los criterios y consideraciones de las administraciones involucradas en su tramitación de este proyecto.

Otros informes

De hecho, entre los informes pertinentes que están pendientes sobre el proyecto, impulsado por la propia Generalitat Valenciana como entidad promotora, se encuentran los documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así como otros de diferentes departamentos de distintas consellerias y ministerios.

Alcoy exige más garantías ambientales a la Generalitat para el desarrollo del polígono de La Canal

Alcoy exige más garantías ambientales a la Generalitat para el desarrollo del polígono de La Canal

Juani Ruz

En este sentido, la DIE del Parque Empresarial Alcoi Sud recoge que las consellerias de Industria y Medio Ambiente limiten la actividad de las empresas que en el futuro se pudieran ubicar en estos terrenos próximos al acuífero Barracons-Carrasqueta.

Noticias relacionadas y más

A este veto de protección, se suma otras medidas en el documento preliminar, a expensas de otras exigencias preventivas. Las primeras iniciativas recogen la creación de tanques de tormentas para las aguas pluviales para su pretratamiento y su conducción a áreas seguras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
  2. Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
  3. La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo
  4. Olcina: 'Los días más inestables en Alicante por la entrada de aire polar serían el sábado, el martes y el miércoles
  5. Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
  6. La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
  7. Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
  8. Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos

Así eleva Alcoy su apuesta por las mascotas

Así eleva Alcoy su apuesta por las mascotas

La Cámara de Comercio defiende que los informes "blindarán" la protección ambiental por el polígono Alcoi Sud

La Cámara de Comercio defiende que los informes "blindarán" la protección ambiental por el polígono Alcoi Sud

El norte de Alicante roza la noche tropical y supera los 26 grados de máxima en pleno febrero

El norte de Alicante roza la noche tropical y supera los 26 grados de máxima en pleno febrero

Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

Un manifiesto de equipos directivos de más de 70 centros de Alicante alerta de las carencias en la enseñanza pública

Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales: "Hemos llegado al límite"

Los profesores de Alicante retoman las protestas para mejorar sus condiciones laborales: "Hemos llegado al límite"

Se avecina nueva huelga de médicos: estas son las fechas

Se avecina nueva huelga de médicos: estas son las fechas

Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia

Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia

La Aemet confirma que vuelve el calor a Alicante: 24ºC y alerta amarilla por viento

Tracking Pixel Contents