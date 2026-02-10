Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?

La entrada de viento de poniente hace que la Marina Alta alcance una mínima de 19,9 grados en pleno febrero mientras que en l'Alcoià la noche ha sido más calurosa que en la capital, Elche, Benidorm u Orihuela

Alicante supera los 25 grados en una jornada con viento de poniente y en alerta naranja por fenómenos costeros / Rafa Arjones

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La provincia de Alicante ha rozado la noche tropical en la madrugada del martes. En concreto en la Marina Alta. Todo debido a la entrada de viento de poniente que ha hecho por ejemplo que la noche haya sido más calurosa en Alcoy, con una mínima de 15,8 grados, que en ciudades costeras como Alicante (14,1), Elche (11,7), Benidorm (14,2) u Orihuela (11,3), según la red de Avamet.

Así, hay que destacar como mínima más alta la de Pego, con 19,9 grados, cuando la noche tropical la marca no bajar de 20 grados. Además, Ràfol d'Almúnia, Ondara y Orba han tenido una mínima de 19,6 grados; El Verger con 19,3; y Dénia y Sagra con 19,1 grados. Todo en una jornada en la que además hay aviso amarillo en el litoral norte y en el interior por viento.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han explicado que a causa del viento de poniente, la madrugada ha sido muy cálida para un día de febrero en la provincia de Valencia, algo que también se ha dejado notar en el norte de Alicante. Así, ha sido la noche más cálida en la provincia de Valencia de la última década.

De manga corta en febrero: Alicante vive una jornada con más de 25 grados / Rafa Arjones

Este poniente también se ha dejado notar en l'Alcoià y El Comtat, donde en l'Orxa no han bajado de los 17,5 grados, Alcosser y Beniarrés ha tenido una mínima de 16,9, Muro y Benigembla 16,8, Cocentaina 16,4 y Alcoy 15,8. También destacan puntos del interior de la Marina Baixa, con los 16,9 grados de Polop. La noche del martes al miércoles se espera más calurosa de lo normal en el interior, aunque sin valores tan altos, siendo ya más parecidos a los de la costa.

Aviso por viento durante 54 horas

Del mismo modo, Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas viento, que pueden alcanzar los 70 km/h, en el interior y litoral norte. Una alerta que abarca desde las 12:00 horas de este martes hasta al menos el jueves a las 18:00 horas. Así, este aviso abarca la Marina Alta, El Comtat y el norte de la Marina Baixa, que corresponden al litoral norte, y l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte del Medio Vinalopó y de l'Alacantí, que se enmarcan en la zona de interior de Alicante.

Además, para esta jornada se esperan también máximas en el litoral de la provincia de hasta 24 o 25 grados en localidades como Alicante, Orihuela, Xàbia o Elche. A las 11:00 horas de este martes el mercurio marcaba ya en la capital los 19,7 grados, en Elche 17,3, en Xàbia los 22,6 y en Pedreguer los 22,5 grados.

