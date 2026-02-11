El pueblo más alto de Alicante también es de los más baratos para comprar una casa

El precio de la vivienda en España sigue en aumento. Según el último informe de Idealista del mes de enero, en nuestro país el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.650 euros, un 0,4 % más que el mes anterior pero un 18,4 % por encima del mismo mes de 2025.

Las comunidades autónomas más caras para adquirir una vivienda siguen siendo Baleares, Madrid, el País Vasco, Canarias, Andalucía y Cataluña. La Comunidad Valenciana se sitúa a continuación con una media de precio de 2.422 euros.

Dentro de la Comunidad Valenciana sí que hay una diferencia muy evidente si desglosamos los datos por provincias. Mientras que en Alicante el precio del metro cuadrado es de 2.707 euros, en Castellón no pasa de 1.503 euros. Valencia se encuentra en un punto medio entre ambas y el metro cuadrado se paga a 1.984 euros.

Comprar una casa en Banyeres de Mariola

Banyeres de Mariola es uno de esos pueblos del interior de la provincia de Alicante más sorprendentes. En la comarca de l’Alcoià, a las puertas del Parque Natural de la Serra de Mariola, se erige el pueblo más alto de la provincia de Alicante, lo que explica sus vistas panorámicas, su clima más fresco y el carácter montañoso del entorno.

Una de sus señas de identidad es el Castillo de Banyeres de Mariola, que domina el casco urbano desde el Tossal de l’Àguila. La fortaleza se sitúa en torno a los 830 metros y es un mirador natural privilegiado sobre el interior alicantino; además, conserva elementos vinculados a su origen islámico (como la torre del homenaje de época almohade). Desde lo alto de la torre se pueden contemplar cuatro provincias: Alicante, Albacete, Murcia y Valencia.

Si te apetece naturaleza, Banyeres es una base perfecta para recorrer la Sierra de Mariola, con rutas entre pinares, barrancos y fuentes, y una botánica muy apreciada por sus hierbas aromáticas y medicinales.

Si después de conocer todos estos datos quieres comprar una casa en este municipio debes de saber que es de los más baratos. Idealista señala que el precio del metro cuadrado en Banyeres es de 820 euros, el tercero más económico sólo por detrás de Villena (683 euros/m2) y Redován (774 euros/m2).

Si analizamos el precio con respecto al mes anterior vemos que en Banyeres ha bajado un -3,5 % pero si realizamos el cómputo anual sí que ha habido un incremento del 7,7 %.

En Idealista hay viviendas de todo tipo para adquirir en este municipio. Desde impresionantes chalets de lujo por un millón de euros, fincas rústicas o casas de pueblo por unos 200.000 euros, pasando por pisos de tres habitaciones por menos de 180.000 euros.