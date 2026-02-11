Un enero sombrío en Alicante: el tercero con menos sol de los últimos 20 años

Aemet ha realizado este miércoles resumen climático del pasado enero en la Comunidad Valenciana, donde destaca que ha sido el tercer enero con menos sol de las últimas dos décadas.

"El mes de enero de 2026 ha sido cálido y húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 8,6 °C, es 0,5 °C superior a la de la climatología de referencia (8,1) y la precipitación acumulada ha sido 53,3 l/m2, que es un 22 % superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (43,6 l/m2)", según ha explicado José Ángel Núñez, Jefe de Sección de Climatología de Aemet en la Comunidad.

Las temperaturas máximas diurnas tuvieron un carácter frío, con una media 0,1 °C inferior al promedio normal, mientras que el carácter de las temperaturas nocturnas fue cálido, con una anomalía de +0,9.

Con los datos de insolación estimados desde satélite, enero de 2026 ha sido el tercero del siglo con menos insolación en la Comunitat Valenciana tras 2006 y 2010 y el octavo desde, al menos, 1983 José Ángel Núñez — Jefe de Aemet en la Comunidad Valenciana

"La causa de esta gran diferencia se explica por la gran nubosidad y escasa insolación que ha habido durante el mes, lo que da lugar a una baja amplitud térmica (diferencia entre máximas y mínimas) y a días fríos y noches relativamente cálidas", ha destacado Núñez.

Menos insolación

"Con los datos de insolación estimados desde satélite, enero de 2026 ha sido el tercero del siglo con menos insolación en la Comunitat Valenciana tras 2006 y 2010 y el octavo desde, al menos, 1983", ha señalado.

Las temperaturas estuvieron gran parte del mes ligeramente por encima de los valores normales, con la excepción del día 6, cuando se produjo una entrada de aire ártico muy frío. Fue el Día de Reyes más frío desde 1985, con una temperatura media 5,3 °C inferior a lo normal.

Entre los días 3 y 6 de enero se desarrolló un temporal invernal en dos fases, la primera provocada por la borrasca Francis, que provocó precipitaciones generalizadas, que fueron persistentes en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia. El lunes 5 comenzó la segunda fase del temporal invernal. Entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte se formó un corredor que permitió la entrada de vientos del norte, los cuales condujeron una masa de aire ártico sobre la Península.

El segundo temporal se produjo el día 20, provocado por la borrasca Harry, cuyo centro se situó entre Cerdeña y Túnez. Una baja secundaria al sur de Mallorca generó por su margen occidental un fuerte chorro de viento en capas bajas que provocó un importante temporal marítimo, con mar gruesa, altitud media de olas que superó los 4 metros y altitud máxima que superó los 7 metros.