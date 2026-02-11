Mayo en pleno febrero: siete localidades no bajan de 20 grados en una noche para la historia en Alicante

La provincia de Alicante empieza a contar noches tropicales ya en pleno febrero. El viento de poniente ha hecho que la madrugada del miércoles haya sido cálida en algunos puntos del litoral o prelitoral.

Y en Alicante capital, aunque no ha llegado a la noche tropical que supone que el mercurio no baja de 20 grados, se ha registrado la mínima más alta en un mes de febrero desde que se tienen registros: 18,5 grados.

Cox ha sido la localidad donde la temperatura mínima ha sido más alta con 21,8 grados, seguida de El Campello con 20,9, Redován con 20,4, Benidorm con 20,3, Pego con 20,2 y Altea y Albatera con 20 grados, según las redes de Avamet y Aemet.

El litoral norte y el interior se mantienen en alerta amarilla este miércoles por fuertes rachas de viento

También destacan las mínimas de Callosa d'en Sarrià con 19,1, Ràfol d'Almúnia, Novelda y Mutxamel con 19,8, Orba y Elche con 19,7, y Rojales con 19,2. Además, Alicante ha alcanzado los 19,2 grados, según la red de Avamet, aunque la de Aemet ha registrado 18,5, un valor nunca alcanzado en un mes de febrero desde que existe este observatorio en Ciudad Jardín, hace más de 70 años, superando los 18 grados del 25 de febrero de 1995.

Aemet ha señalado que muchos observatorios de la Comunidad Valenciana han tenido mínimas históricas.

Varias bañistas esta semana en El Postiguet / Héctor Fuentes

Así, desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han destacado que la temperatura media del martes y de este miércoles es equivalente a la normal de un día de mitad de mayo. Y esto pasa cuando aún no se ha llegado al ecuador de febrero.

Aviso amarillo

Además, este miércoles hay activo aviso amarillo por viento de la Aemet en el litoral norte, que abarca la Marina Alta, El Comtat y parte de la Marina Baixa, y el interior de la provincia, que incluye l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y del Medio Vinalopó.

Y esta alerta se extenderá el jueves al resto de la provincia, hasta las 18:00 horas. Así, en Alcoy se han superado las rachas de 140 km/h en la cima del Menejador, alcanzando en Confrides los 121 km/h (Aitana) y en Xixona los 118 (Penya Migjorn).

Una nueva borrasca puede traer vientos muy fuertes para el viernes y el sábado

En cuanto a las máximas, hoy se esperan de nuevo valores más propios de finales de la primavera, con hasta 26 grados en puntos del litoral. Eso sí, en los próximos días ya no se esperan mínimas tan altas, por lo que ya se moverán entre los 10 y los 14 grados. Y las máximas rondarán los 22 grados en el litoral.

Viento para el fin de semana

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que "tenemos por delante unos días con ambiente muy suave tanto de día como de noche, viento de poniente (que soplará con rachas intensas) y paso de nubes medias y altas, con algunas lluvias previstas el viernes".

Varias personas en una playa de Alicante este martes / Héctor Fuentes

Y han advertido que "estamos muy pendientes de la formación y rápida profundización de una borrasca en el golfo de León entre el viernes y el sábado, que impulsará vientos muy fuertes de ponientes y mestral entre la segunda mitad del viernes y la tarde-noche del sábado. Las temperaturas bajarán".

"Los mapas contemplan rachas de más de 90-100 km/h en puntos de nuestras comarcas, e incluso en puntos expuestos pueden sobrepasar los 120-140 km/h. Si se cumple este escenario, será una situación bastante adversa y en la que recomendamos evitar en lo posible las actividades al aire libre", han añadido desde el Laboratorio de Climatología.

Previsión

Para el juevez la previsión de Aemet es de intervalos nubosos, más frecuentes en el interior. Temperaturas en descenso. Viento moderado del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, tendiendo a amainar por la tarde.