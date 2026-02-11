El proyecto de Alcoy que une industria y fiestas

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto "Alcoi Industria i Festa", una iniciativa que busca poner en valor la vinculación histórica entre el tejido industrial de la ciudad y las sedes de las actuales filaes de Moros y Cristianos.

Esta intervención, que cuenta con un presupuesto total de 10.285 euros (IVA incluido), se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística financiado con los fondos europeos NextGenerationEU.

El proyecto contempla una fase de investigación histórica rigurosa para documentar la actividad original de las industrias que albergaban los 28 inmuebles que hoy son sede de las filaes, así como la instalación de placas de señalización exterior y paneles informativos en el interior de cada sede para explicar esta evolución al visitante.

Es una oportunidad para generar dinamismo económico a través de la cultura, diversificando la oferta y ofreciendo un recurso de gran calidad que estará disponible para el Año Jubilar de Sant Jordi Lorena Zamorano — Concejal de Turismo de Alcoy

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, valora la trascendencia de esta adjudicación para la estrategia turística municipal: "Con la puesta en marcha de este proyecto damos un paso fundamental para enriquecer la experiencia de quien nos visita, uniendo nuestros dos grandes pilares identitarios como son la industria y la fiesta".

La concejal ha destacado que "esta nueva ruta no solo recupera la memoria de nuestro patrimonio industrial tangible e intangible, sino que ofrece una mirada innovadora sobre cómo los espacios productivos de antaño se han transformado en el corazón de nuestra fiesta. Es una oportunidad para generar dinamismo económico a través de la cultura, diversificando la oferta y ofreciendo un recurso de gran calidad que estará disponible para el Año Jubilar de Sant Jordi".

La actuación incluye la redacción de una memoria de investigación, la creación de material gráfico y la impresión de 1.000 folletos promocionales en diversos idiomas para guiar a los turistas por este itinerario urbano. Toda la señalización estará adaptada e incluirá contenidos en lengua de signos para garantizar la accesibilidad universal. El plazo de ejecución previsto es de dos meses, con el objetivo de que el nuevo recurso turístico esté operativo antes de la primavera de 2026.