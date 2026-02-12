Alcoy acusa al Consell de paralizar millonarias inversiones en Alcoy

42 millones en inversiones paralizados por el Consell en Alcoy. El alcalde, Toni Francés (PSOE), ha asegurado que hasta 15 proyectos impulsados en el anterior mandato por el Botànic de izquierdas están bloqueados desde la entrada del PP en el Palau de la Generalitat, hace ya casi tres años.

El primer edil y la concejal de Turismo, también secretaria general del PSOE de Alcoy, Lorena Zamorano, han alertado del bloqueo de inversiones que consideran vitales para la ciudad.

Se trata de la ampliación del Hospital de Alcoy, la construcción de 13 viviendas ecosostenibles, la reforma del centro de salud de La Bassa y del Teatro Principal, o la puesta en marcha del CDT en Rodes, entre otros.

Prototipo presentado por el Ayuntamiento de Alcoy del edificio ecosostenible que está bloqueado. / INFORMACIÓN

Francés ha manifestado "nuestra preocupación y nuestra indignación por cómo el Gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular está tratando la ciudad de Alcoy. Han pasado prácticamente tres años desde que el Partido Popular gobierna la Comunidad Valenciana y si podemos definir de alguna manera cuál es la actuación del Partido Popular, es la parálisis absoluta de todos los proyectos que había pendientes en la ciudad de Alcoy".

El alcalde ha querido destacar que "no estamos hablando de proyectos nuevos que se han planteado o que la ciudad necesita, sino proyectos que el Botànic trabajó conjuntamente con mi gobierno, que conseguimos que se aprobaran y que con la llegada del Partido Popular han quedado totalmente paralizados".

Así, ha enfatizado que "son tres años de gobierno en los que proyectos por valor de 42 millones de euros que tendrían que estar ya hechos ni tanto solo están empezados. Pero es que ni siquiera sabemos cuándo piensa la Generalitat Valenciana, el Partido Popular, empezarlos. Y además, son fundamentales, son importantísimos para la ciudad y que necesitamos con urgencia".

Juani Ruz

Así, ha recordado que la reforma del Teatro Principal, a la que la Generalitat se había comprometido a aportar 470.000 euros, está bloqueada. Del mismo modo nada se sabe del proyecto piloto de 13 viviendas públicas sostenibles, único en la provincia y con otras dos actuaciones ya en marcha en València y Castellón, aprobados todos bajo el Botànic.

Sanidad

En el área sanitaria ha lamentado que el Hospital de Alcoy sea el único de su entorno que no es esté catalogado de difícil cobertura, y ha denunciado el bloqueo de la ampliación de este complejo, valorada inicialmente en 30 millones, así como la reforma del centro de salud de La Bassa.

Por su parte Zamorano ha lamentado que el proyecto para poner en valor el complejo industrial de El Molinar con la rehabilitación de la fábrica Els Solers está paralizado.

Una actuación para la que la Generalitat iba a aportar 1,2 millones, mientras que el Consistorio se ocupaba de su musealización. Y debido a esto, la subvención que había conseguido Alcoy para ello la ha tenido que destinar al Museo de Camilo Sesto, para evitar su pérdida.

La edil de Turismo también ha destacado que dos años después de finalizarse las obras, sigue sin ponerse en marcha el CDT en Rodes, por lo que señala que si en los próximos meses no tiene noticias de la Generalitat y no se presenta el convenio, se plantearán destinar este espacio a otros usos.

Teatro Principal de Alcoy donde en Navidad se representa el Belén de Tirisiti. / Juani Ruz / JUANI RUZ

Y otro tema, aunque este no viene del Botànic, es el 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge, donde lamentan la falta de respaldo de la Generalitat y la Diputación pese a ser un evento, declarado además Año Jubilar, muy importante a nivel turístico y económico para la ciudad.

Por todo ello Francés ha manifestado que "exigimos con toda nuestra contundencia y con toda nuestra fuerza al gobierno valenciano que se pongan las pilas y ejecute los proyectos comprometidos con la ciudad de Alcoy, que son absolutamente necesarios, y que de una vez por todas y de forma inmediata licite todos los proyectos".

Recado al PP local

Y también ha pedido su implicación al PP de Alcoy, para que "haga algo para nuestra ciudad, que está muy bien hacer videos, pero tienen una responsabilidad", ya que su partido gobierna en la Generalitat.

"Alcoy merece un PP tanto de Alcoy como de la Comunitat Valenciana que trabaje por los ciudadanos, que se preocupe por los ciudadanos, que se preocupe por la ciudad. No lo tenemos a día de hoy. Se ha demostrado durante estos tres años. Pero todavía queda tiempo para corregirlo y para hacer realidad todos aquellos proyectos que Alcoy necesita".