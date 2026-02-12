Antiguos iglús de reciclaje de vidrio convertidos en refugios de gatos en Alcoy

La concejalía de Salud Pública de Alcoy ha puesto en marcha un proyecto piloto que consiste en la reconversión de antiguos iglús de reciclaje de vidrio en refugios destinados a colonias felinas del municipio.

El edil Carles Sansalvador presentó el miércoles esta iniciativa durante una reunión informativa con los voluntarios y voluntarias que colaboran en la gestión de estas colonias.

El concejal de Salud Pública en uno de los iglús reconvertidos para los gatos en Alcoy / INFORMACIÓN

El regidor ha explicado que el objetivo del proyecto es mejorar la relación de las colonias con el entorno urbano y las condiciones de bienestar de los gatos comunitarios, ofreciéndolos espacios seguros, aislados y protegidos. A la vez, se da una segunda vida a estos contenedores en desuso.

El proyecto cuenta con la colaboración del ciclo de Carpintería de Cotes Baixes, que ha sido el encargado de elaborar y adecuar el interior de los iglús para convertirlos en espacios confortables y funcionales para los gatos.

Paralelamente, la Escola d’Art i Superior de Disseny de Alcoy está trabajando en el diseño de los vinilos decorativos exteriores, con el objetivo de integrar visualmente los refugios en el entorno urbano e identificar claramente su nueva función. Los diseños escogidos se anunciarán durante las próximas semanas, así como las ubicaciones de los refugios.

Carles Sansalvador ha destacado la importancia del trabajo coordinado con el voluntariado y ha señalado que “el proyecto piloto permitirá evaluar el funcionamiento de los nuevos refugios y estudiar su posible ampliación en otros puntos del municipio”.