Los ecologistas alertan de la "irresponsabilidad" de desproteger 100 hectáreas para el nuevo polígono de Alcoy

El polígono industrial en La Canal es "inviable por razones económicas, ambientales y legales". Y pretender desproteger 100 hectáreas en esta zona, en la linde de Alcoy con Ibi, "es una irresponsabilidad muy grave, que amenaza el agua potable de Alcoy". Así de clara se ha mostrado la Colla la Carrasca-Ecologistes en Acció ante el proyecto del parque empresarial Alcoi Sud que promueve la Generalitat.

Para el grupo ecologista "hacen falta soluciones factibles, rápidas, económicamente asumibles y que no ponen en peligro el agua". Y asegura que "no se podrán resolver los problemas de demanda de suelo industrial encabezándose en La Canal, que ya nos ha hecho perder más de 30 años".

El colectivo recuerda que el propio informe ambiental del Ayuntamiento alerta de las "alternativas tecnológicas para garantizar un vertido cero son escasas y poco viables desde el punto de vista práctico y económico"

Ante la tramitación del plan especial, impulsado por la Cámara de Comercio de Alcoy y la Generalitat Valenciana, que pretende construir este polígono industrial en la partida de La Canal, la Colla Ecologista insiste en que "se trata de un proyecto inviable que no hará más que retrasar, todavía más, la resolución eficaz de los problemas que puedan tener de demanda real de suelo para usos industriales".

"Como ya ha quedado más que demostrado en los sucesivos estudios que se han realizado para la delimitación del perímetro de protección del Molinar, si se construyera un polígono industrial en la zona prevista el peligro de contaminación irreversible de los pozos que suministran el agua potable de Alcoy sería inasumible", han alertado.

Los conservacionistas han recordado que el informe técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy, presentado a finales del pasado enero, también advierte del grave peligro de contaminación de las aguas, además de destacar otros muchos impactos ambientales que los documentos presentados por la Cámara de Comercio no han tenido en cuenta.

Estudio hidrogeológico

Según el estudio hidrogeológico más reciente y completo, elaborado por la consultora Aljibe SL en 2021, "en la zona donde los promotores quieren imponer la construcción del polígono ya de entrada tienen que prohibirse una larga lista de actividades y grupos de actividades industriales, que incluyen algunas de las más emblemáticas de Alcoy, como las de cosméticos, alimentación y bebidas, fabricación de maquinaria, químicas, textil del ramo del agua, etc.", han destacado desde los ecologistas.

Además de estas restricciones, "habría que conseguir un aislamiento hídrico total de una enorme superficie, de forma que ninguna agua procedente del polígono, depurada o no, pudiera salir de su superficie y llegar a los barrancos de la cabecera del Molinar. Esto obligaría a la implantación de medidas e instalaciones que tendrían unos costes exorbitantes (de construcción y de mantenimiento), pero que ni así serían suficiente para garantizar la protección de los pozos del Molinar, ha advertido la Colla.

Terrenos de la zona de La Canal junto a la A-7, en la linde con Ibi, en cuyo entorno se proyecta el polígono Alcoi Sud / Juani Ruz

Y destaca que "las conclusiones del estudio mencionado, que fue encargado y aprobado por el Ayuntamiento de Alcoy, son "demoledoras". Y es que advierte que "en definitiva, las alternativas tecnológicas para garantizar un vertido cero son escasas y poco viables desde el punto de vista práctico y económico. Ello sin contar con la posibilidad de construcción de bombeos tipo 'by-pass' o reutilización de aguas depuradas, las cuales se encontrarían dependientes de un importante mantenimiento y no daría margen a fallas o averías sin contemplar el vertido a la red superficial".

Doble juego

El grupo ecologista denuncia "el doble juego de la Cámara de Comercio, que mientras que de cara al público quiere aparentar una gran preocupación para hacer las cosas bien y de manera transparente, la realidad es que intenta que la conselleria apruebe los trámites con urgencia y con el procedimiento que ofrece menos garantías".

La Colla La Carrasca critica que la Cámara de Comercio pida que se haga una evaluación ambiental simplificada en lugar de una completa

Así, destaca que la entidad cameral "ha solicitado hacer una evaluación ambiental simplificada, en vez de la ordinaria, que es la que corresponde a un proyecto que tendría un enorme impacto ambiental: además de la amenaza al agua potable y a un paisaje de alta calidad, atentaría directamente contra la Red Natura 2000, que es la principal figura de protección ambiental europea".

"Es también relevante que en las declaraciones públicas los representados de la Cámara de Comercio proclamen asumir la limitación de actividades exigida por los estudios, pero esto no es lo que consta realmente en el borrador del plan especial que han presentado, donde simplemente dicen que 'se estará a las restricciones que se impongan por parte de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo en relación con determinadas actividades', lo cual denota un escaso compromiso al aplicar las imprescindibles medidas de prevención necesarias", han apuntado desde los conservacionistas.

Una marcha por La Canal para alertar del impacto del proyecto, realizada el pasado año / INFORMACIÓN

Para La Carrasca "están vendiendo humo y engañando la población creando falsas expectativas. Los problemas de demanda de suelo industrial no se podrán resolver si siguen encabezándose en La Canal, que ya nos ha hecho perder más de 30 años. Ya es hora de dejarse de quimeras y, si en verdad se quiere resolver el problema, trabajar por soluciones factibles, rápidas, económicamente asumibles y que no ponen en peligro el agua y la natura".

Tribunales

Y han advertido que esperan "no tener que llegar nuevamente a los tribunales para impedir un proyecto que es manifiestamente ilegal pero advierten que, si la conselleria comete la irresponsabilidad de aprobarlo, no los quedará otro camino". Y es que los ecologistas ya dieron la batalla con el proyecto presentado hace ya más de 15 años por La Española, de la que salieron vencedores.