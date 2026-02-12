Ochenta intervenciones de los bomberos por las huracanadas rachas de viento en Alicante

Las fuertes rachas de viento registradas en la provincia de Alicante han llevado a que hasta las 13:30 horas los bomberos contabilicen 80 intervenciones, aunque en un principio sin heridos, solo daños materiales.

Han llegado a registrarse rachas de hasta 148 km/h en La Torre de les Maçanes, 143 en Alcoy (pico del Menejador) y 142 en Xixona (alto de la Penya Migjorn), según la red de Avamet.

El viento ha derribado un muro en l'Alfàs del Pi / INFORMACIÓN

Y el viento ha provocado una avería que ha dejado sin suministro eléctrico durante varias horas en la noche del miércoles al jueves a 3.000 casas de Aigües, Mutxamel y Orxeta, debido a daños en tres puntos de la línea de media tensión.

Alicante ha estado bajo aviso amarillo por este fenómeno hasta las 17:00 horas, aunque el viernes se reactiva y el sábado pasará a naranja en el norte e interior de la provincia.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, han realizado 80 intervenciones, más las que hayan realizado los bomberos de la capital, donde por ejemplo un coche estacionado junto al McDonal's de Rabasa ha quedado destrozado al caer una torre con un gran cartel de publicidad. Todo a escasos metros de donde el viento arrancó la pasada semana una parte del techo del parking del Decathlon.

La Explanada, cerrada al paso por las fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

Las zonas más afectadas por las intervenciones de los bomberos del Consorcio han sido las comarcas de Marina Baixa, Marina Alta, Baix Vinalopó y l'Alcoià, Bajo Vinalopó y l’Alcoià.

Los municipios con más incidencias han sido San Vicente, La Nucia, Xàbia, Benidorm, Dénia, Elche, l'Alfàs del Pi, Altea, La Vila Joiosa y Alcoy.

Las intervenciones siguen siendo principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, postes y cables del tendido eléctrico como elementos urbanos movidos por el fuerte viento, sin constancia de graves incidencias o heridos, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Corte de la luz

Por su parte desde Iberdrola han explicado que sobre las 23 horas del miércoles se registró un corte en el suministro eléctrico debido a que el viento causó tres averías en distintos tramos de una línea aérea de media tensión.

Así, se han visto afectados aproximadamente 3.000 clientes de Aigües, Orxeta, Mutxamel, recuperando el suministro a la hora a un 20 % de los afectados, a las 4,5 horas y media se devolvió el suministro al 70 % de los afectados y a las 6 horas del inicio de la incidencia ya estaba repuesto prácticamente el 100 % del servicio, según ha explicado la compañía.

Una avería eléctrica y los daños por el viento obligan a suspender las clases en Aigües / INFORMACIÓN

El fuerte viento, la noche y las dificultades orográficas del terreno han complicado la localización y reparación de las tres averías, para la que han movilizado seis parejas de operarios que han estado trabajando durante toda la noche.

Viento huracanado

Por su parte desde el Laboratorio de Climatología de la UA han explicado que "el viento de poniente ha soplado con rachas muy fuertes o localmente huracanadas en nuestras comarcas, causando numerosos desperfectos materiales".

Así, además de los registros de 148 km/h en La Torre de les Maçanes, 143 km/h en Alcoy (Menejador) y 142 km/h en Xixona (Migjorn), también destacan los 133 en Villena (Sierra de La Villa), 129 km/h en Busot (Hoya de los Patos), 126 km/h en El Castell de Guadalest, 124 km/h en Aigües (Pozo Cabezo-Racó Ample) y 118 km/h en Benimarfull, según datos de ACIF. Aemet, Ametse y Avamet.

En el término de Alicante destacan los más de 100 km/h que se han medido en El Moralet y El Rebolledo, mientras que en la estación situada en la sede de la UA frente al puerto de Alicante ha registrado rachas de 85 km/h.

Desde el Laboratorio de Climatología han señalado que el viento irá perdiendo fuerza en las próximas horas, pero volverá a arreciar entre el viernes y el sábado por la borrasca Oriana.

Previsión

Aemet prevé para este viernes intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso durante las horas centrales, con probables precipitaciones en el interior que no se descartan de forma débil y dispersa en puntos del litoral. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso o sin cambios.

Viento flojo del suroeste con intervalos de intensidad moderada, tendiendo la segunda mitad del día a oeste y noroeste moderado en general, con aumentos ocasionales de intensidad y rachas muy fuertes. Así, la alerta amarilla por viento abarca en el interior de 12:00 a 17:00 horas y naranja de 17:00 a 0:00. Y en el litoral norte y sur es aviso amarillo, de 12:00 a 0:00 horas, además de fenómenos costeros de 9:00 a 0:00 horas

Y el sábado se esperan intervalos nubosos, tendiendo a cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso, ligero en la mitad sur, y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noroeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes.

Habrá aviso naranja por viento en el litoral norte e interior durante toda la jornada, y amarillo en el litoral sur, también todo el día, además de alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el litoral.