La provincia de Alicante registra el día más cálido del invierno desde al menos 1950

El día más cálido del invierno desde que hay registros en la Comunidad Valenciana. La posibilidad que planteaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la subida del mercurio por el aire de poniente ha sido confirmada este jueves: el miércoles 11 de febrero fue el día invernal con la temperatura media más alta desde al menos 1950.

No en vano hubo mínimas de 22 grados, es decir noche tropical, por ejemplo en Cox, y máximas de hasta 27 grados, en Orihuela, según la red de Avamet.

Desde Aemet han informado que el miércoles "fue el día de invierno más cálido en el promedio de la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950", con una temperatura media de 17,34 grados. Así, supera ampliamente el anterior registro, del 28 de febrero de 1990, con 16,82 grados.

Hay que destacar que en este "top 5" figuran otros tres días de esta década: el 12 de diciembre de 2023 con 16,67 grados, y el 28 y 29 de enero de 2021, con 16,50 y 16,44 grados, respectivamente. Es decir 4 de los 5 días invernales más calurosos se han registrado entre 2021 y 2026, clara evidencia del cambio climático.

Además, Aemet ha confirmado los registros de que la noche del martes al miércoles fue la más cálida de febrero en Castelló de la Plana, València y Alicante. En la capital alicantina se alcanzó una mínima de 18,5 °C, superando los 18 grados del 25 de febrero de 1995. Además, siete localidades de la provincia de Alicante registraron una noche tropical, según Avamet: Cox, El Campello, Redován, Benidorm, Pego, Altea y Albatera.

La temperatura mínima estuvo de media 10,3 grados por encima del promedio normal, mientras que las máximas diurnas fueron 6,8 superiores a la media de un 11 de febrero

Además, la noche anterior también fue cálida, sobre todo en el norte, destacando que fue más fresca en Alicante capital que en Alcoy.

Bañistas esta semana en El Postiguet / Héctor Fuentes

En motivo de este récord de jornada invernal más cálida se debe al viento de poniente y a unas mínimas muy altas. Aemet ha explicado que "fue el día más cálido de invierno desde que tenemos registros debido sobre todo a la noche tan cálida, que tuvo una media 10,3 °C superior al promedio normal, mientras que las máximas diurnas fueron 6,8 superiores a la media de un 11 de febrero".

Así, ha destacado que la mínima del miércoles equivaldría a la temperatura media de un 8 de junio. Todo esto cuando no hemos alcanzado todavía el ecuador de febrero.