Alcoy pierde tres millones de fondos europeos al quedar desierta la mayor parte de la reforma de la Font Dolça

Varapalo para la rehabilitación de los edificios del barrio Font Dolça de Alcoy. 14 de los 17 bloques no van a poder reformarse con la actuación impulsada por el Ayuntamiento y financiada con fondos europeos, que estaba dotada con 4,3 millones de los que 3,6 millones provenían de Europa.

El Consistorio había dividido el proyecto inicial en siete contratos, tras quedar las dos primeras licitaciones desiertas, para tratar de facilitar la presentación de empresas. Pero solo para uno de ellos, que abarca tres bloques, se ha presentado una única empresa.

Para el resto no ha habido ninguna y se declaran desiertos. Y por plazos ya no es factible volverlo a intentar una cuarta vez, por lo que el dinero para los 14 bloques restantes no se va a poder emplear, por lo que se devolverán unos tres millones de esos fondos europeos. Eso sí, el Ayuntamiento ha mostrado su compromiso para ejecutar esta reforma a través de otras subvenciones.

Juani Ruz

En cambio, las obras del otro proyecto "gemelo", en el barrio Sagrado Corazón, arrancaron a finales del pasado año y contempla una inversión de 5,47 millones de euros, ambien con financiación europea, que abarca 18 bloques y 208 viviendas de la Zona Nord.

La concejal de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha explicado este viernes respecto a Font Dolça que “hemos agotado todas las vías administrativas y técnicas para intentar garantizar la ejecución global del proyecto, ajustando pliegos, dividiendo las contrataciones para cumplir plazos y relanzando la licitación hasta en tres ocasiones. Si finalmente se adjudica el contrato presentado, podremos actuar en tres bloques y seguiremos buscando alternativas que permitan completar la intervención en el resto”.

La edil ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de los edificios que finalmente no se ejecuten en esta fase, señalando que, en ese caso, el Ayuntamiento devolverá íntegramente las fianzas depositadas.

Hemos agotado todas las vías administrativas y técnicas para intentar garantizar la ejecución global del proyecto, ajustando pliegos, dividiendo las contrataciones para cumplir plazos y relanzando la licitación hasta en tres ocasiones Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

El Consistorio ha informado también de la única oferta recibida para esta tercera licitación del proyecto de rehabilitación energética de los edificios de la Font Dolça. El proyecto, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, se estructuró en siete contratos diferenciados con el objetivo de facilitar la participación de empresas y poder ejecutar la obra dentro del periodo establecido para la convocatoria.

Estos eran los siete lotes Los siete lotes contaban con presupuestos que oscilan entre los 393.073 euros y los 706.715 euros, sin IVA incluido. En concreto, el Conjunto 1 disponía de un presupuesto de 706.715,09 euros; el Conjunto 2, de 393.073,24 euros; el Conjunto 3, de 704.637,60 euros; el Conjunto 4, de 393.073,24 euros; el Conjunto 5, de 462.314,02 euros; el Conjunto 6, de 684.862,66 euros; y el Conjunto 7, de 465.526,85 euros. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el 9 de febrero.

La falta de mayor concurrencia empresarial impide, por ahora, desarrollar la actuación en el conjunto de los 17 bloques inicialmente previstos. No obstante, una vez se celebre la mesa de contratación y, en su caso, se adjudique formalmente el contrato, esta circunstancia permitiría ejecutar la rehabilitación energética de tres edificios. El resto no se podrá llevar a cabo con esta financiación, según han confirmado fuentes municipales.

Actuaciones previstas

Las actuaciones previstas contemplan mejoras en el aislamiento térmico, la envolvente de los edificios y distintos elementos constructivos, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar el confort de las viviendas.

Barrio de la Font Dolça en Alcoy / Juani Ruz

Y el equipo de gobierno municipal mantiene la regeneración urbana y la mejora del parque residencial como una prioridad estratégica y "continuará explorando nuevas oportunidades de financiación para completar la intervención pendiente en la Font Dolça".

En el caso de la Font Dolça, el Ayuntamiento continuará trabajando para que la transformación pendiente pueda materializarse en el futuro a través de nuevas oportunidades de financiación que hagan viable completar la intervención prevista Vanessa Moltó — Concejal de Urbanismo de Alcoy

La concejal de Urbanismo ha insistido en que “la regeneración urbana y la mejora del parque residencial siguen siendo una prioridad estratégica para la ciudad, como demuestran otras actuaciones ya en marcha en distintos barrios. En el caso de la Font Dolça, el Ayuntamiento continuará trabajando para que la transformación pendiente pueda materializarse en el futuro a través de nuevas oportunidades de financiación que hagan viable completar la intervención prevista”.

Críticas del PP

Precisamente el pasado 10 de febrero, al día siguiente de cerrarse el plazo para la presentación de ofertas y antes de conocerse su resultado, lamentó la falta de información sobre este proceso. Los populares denunciaron que "los vecinos de Font Dolça ven cómo pasan los meses y las obras de rehabilitación de sus viviendas, prometidas por el alcalde Toni Francés, siguen sin acometerse. Es más, hasta la fecha no se ha conseguido que ninguna empresa se presente al contrato para ejecutar los trabajos necesarios. Y no disponen de ningún tipo de información oficial ni sobre los motivos de los retrasos ni sobre los plazos previstos para la licitación de las obras".

El PP recordó que "la situación resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que fueron los propios vecinos quienes, en 2024, adelantaron una cantidad económica con el objetivo de que las obras pudieran iniciarse. A día de hoy, continúan a la espera de que alguna empresa quiera hacerse cargo del proyecto".

No entendemos cómo es posible que un gobierno sea incapaz de sacar a concurso unas obras tan necesarias, especialmente después de que los vecinos adelantaran parte del dinero para que pudieran llevarse a cabo Carlos Pastor — Portavoz del PP de Alcoy

Para los populares, "el problema de Font Dolça radica, en la incompetencia del gobierno municipal de Toni Francés, que ha sido incapaz de licitar estas obras en condiciones viables. El concurso ha quedado desierto hasta en dos ocasiones debido a que las condiciones del contrato resultan inviables para que las empresas puedan ejecutar los trabajos de forma adecuada. Algo que puede implicar que se pierda la inversión dotada desde los fondos europeos solicitados por el propio gobierno". Eso antes de saberse el resultado de las licitaciones.

Carlos Pastor, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, señaló que “no entendemos cómo es posible que un gobierno sea incapaz de sacar a concurso unas obras tan necesarias, especialmente después de que los vecinos adelantaran parte del dinero para que pudieran llevarse a cabo. Nos preguntamos si este gobierno será capaz de hacer atractivo este proyecto para las empresas y, sobre todo, esperamos que así sea para que los vecinos de estas viviendas vean resuelto su problema de una vez por todas”.