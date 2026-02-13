El Gobierno central y el Ayuntamiento de Ibi reactivan 20 años después un proyecto para construir VPO

El Gobierno central y el Ayuntamiento de Ibi retoman el proyecto de vivienda asequible acordado hace casi dos décadas. El Consistorio y la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, empresa pública que surge de la transformación de Sepes, han acordado reactivar el proyecto de construcción de vivienda de protección oficial en Ibi tras la reunión celebrada este pasado jueves en Madrid.

Esta actuación permitirá levantar entre 100 y 850 viviendas en el casco urbano de la localidad, siendo una prioridad el desarrollo de esta actuación para atender la emergencia habitacional que sufre la provincia de Alicante. Y es un proyecto que quedó aparcado a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Tan importante como construir viviendas es garantizar que sean asequibles y protegidas para siempre Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

En el encuentro participaron el alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias Santiago, quienes abordaron la situación actual del expediente y las líneas de actuación necesarias para avanzar en el desarrollo residencial previsto en la parcela “Manzana I-Actuación Residencial Ibi”, ubicada frente al Centro de Salud Ibi II.

Parcela donde se acordó hace 19 años desarrollar un plan que podría contar con hasta 850 VPO en ibi / INFORMACIÓN

Durante la reunión se concretó que el primer paso para desbloquear el proyecto será la urbanización de la zona y la dotación de los servicios básicos, una fase imprescindible para posibilitar la posterior edificación de las viviendas.

Fases

Así mismo, se analizó el alcance global de la actuación residencial y la posibilidad de ejecutarla en distintas fases, atendiendo a criterios técnicos y administrativos. En este sentido, según se informa desde el Consistorio, los técnicos municipales llevan semanas en contacto con sus homólogos de Casa 47 para acelerar al máximo la urbanización de la zona y la dotación de servicios.

Ubicación del sector donde podrían desarrollarse 850 viviendas de protección en Ibi / INFORMACIÓN

Este avance se produce tras las gestiones iniciadas por el Ayuntamiento de Ibi en noviembre de 2025, cuando el primer edil solicitó formalmente a la entidad estatal el expediente completo del proyecto, parado desde 2011, con el objetivo de conocer el estado administrativo, la documentación técnica disponible y las previsiones futuras vinculadas a la promoción de vivienda protegida.

Localización estratégica

La actuación se localiza en un enclave estratégico del municipio, correspondiente al antiguo plan UE R-25 del sector P-R 25, con una superficie total de 18.760 metros cuadrados, de los cuales una parte significativa se destina a zonas verdes y espacios públicos, y el resto a uso residencial.

Este proyecto podría permitir la promoción de un mínimo de 100 y hasta un máximo de entre 700 y 850 viviendas protegidas.

Prioridad

El alcalde de Ibi ha señalado que considera “prioritario” reactivar, después de décadas, la oferta de vivienda protegida en el municipio, “ante las dificultades reales que encuentran nuestros jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad para acceder a una vivienda”.

Otra imagen del encuentro del alcalde con la presidenta de Casa 47 / INFORMACIÓN

Carrasco ha subrayado que “tan importante como construir viviendas es garantizar que sean asequibles y protegidas para siempre”, al tiempo que ha recordado que “este tipo de proyectos requieren de procedimientos complejos y no se materializan de un día para otro”.

El primer edil ha reiterado su voluntad de mantener informada a la ciudadanía conforme se vayan produciendo avances y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada con las administraciones competentes para hacer realidad este proyecto estratégico, orientado a ampliar el parque público de vivienda, facilitar el acceso a un hogar digno y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Ibi.