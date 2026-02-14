Detenido en Alcoy el encargado de una empresa de reciclaje de ropa por emplear a extranjeros sin contrato

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un hombre de 52 años, encargado de la empresa, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras comprobar que empleaba a extranjeros en situación irregular en una nave dedicada al reciclado de ropa de segunda mano.

La actuación se inició después de que los investigadores tuvieran conocimiento de una posible explotación laboral en este establecimiento, donde, según las primeras informaciones, podrían estar trabajando personas extranjeras sin contrato y, en algunos casos, en situación administrativa irregular.

Ante estos indicios, la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Alcoy llevó a cabo diversas indagaciones para esclarecer la estructura de la empresa y verificar las condiciones laborales de las personas que prestaban servicio en la nave.

Inspección de la nave

Una vez recabada la información, se organizó un dispositivo policial para realizar una inspección en el interior de las instalaciones con el fin de comprobar la situación real de los trabajadores. Durante la intervención, los agentes localizaron a cuatro ciudadanos extranjeros desempeñando labores en el lugar, dos de ellos en situación irregular, a quienes se les tramitaron las actuaciones pertinentes conforme a la Ley de Extranjería.

Los empleados carecían de contrato laboral y no figuraban dados de alta en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, trabajaban sin seguro y percibían salarios muy por debajo de lo legalmente establecido.

Los investigadores también constataron la práctica ausencia de medidas de prevención de riesgos laborales y de seguridad, lo que, junto a las condiciones detectadas, evidenciaba un posible abuso de la situación de necesidad de los trabajadores. Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alcoy.