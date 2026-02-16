El Partido Popular de Alcoi acusa al PSOE de “falsear datos” sobre la inversión de la Generalitat

El Partido Popular ha respondido a las acusaciones del PSOE sobre una supuesta falta de inversión por parte de la Generalitat Valenciana, calificando las declaraciones socialistas de “interesadas” y alejadas de la realidad presupuestaria. Desde el PP sostienen que los datos oficiales reflejan un incremento de la inversión en áreas estratégicas y acusan a los socialistas de construir un relato “basado en titulares y no en cifras”.

Los populares subrayan que el actual Consell ha priorizado proyectos vinculados a infraestructuras, servicios públicos y desarrollo económico, y afirman que el esfuerzo inversor se mantiene pese al contexto económico. En este sentido, insisten en que las críticas del PSOE buscan “tapar su propia gestión pasada” y generar una percepción negativa que, a su juicio, no se corresponde con la ejecución real de las cuentas autonómicas.

Más de 14 millones ejecutados

Según los populares, el actual gobierno valenciano ha ejecutado ya 14,62 millones de euros en 2026, frente a los “0 euros estructurales” que atribuyen al anterior ejecutivo del Botànic pese a anunciar 81 millones para infraestructuras sanitarias.

Desde el PP sostienen que no existen proyectos paralizados, sino tramitaciones técnicas habituales que, en algunos casos, se retrasan por falta de gestión municipal. “No hay bloqueos políticos, hay procedimientos administrativos”, subrayan.

El PP detalla que el proyecto de viviendas en Embajador Irles se encuentra en ejecución administrativa. La licencia data de diciembre de 2022, la calificación provisional se otorgó en marzo de 2025 y el acuerdo de servidumbre se firmó en noviembre de 2025. Actualmente, según explican, se trabaja en el pliego técnico y en la concreción del presupuesto de 2026 para su futura licitación.

Sanidad: inversiones frente a anuncios

En materia sanitaria, los populares cifran en 7,3 millones de euros la inversión en el departamento de salud de Alcoy. Critican que el anterior Consell anunciara 81 millones para la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios sin ejecutar inversión estructural.

Como actuaciones ya realizadas, enumeran la instalación de un nuevo TAC, la renovación de radiología digital, un arco quirúrgico 3D, un quirófano integrado y el refuerzo de unidades clínicas.

El comunicado destaca que el Contrato Programa 2025-2028 incrementa un 67 % la financiación autonómica en servicios sociales vinculados a dependencia, infancia y discapacidad. A juicio del PP, el debate público se ha reducido a “cifras parciales” que no reflejan el volumen real de recursos transferidos.

Inversiones en marcha

Los populares enumeran varias actuaciones actualmente activas en la ciudad como la reforma integral de la residencia El Teix, por valor de 3,6 millones de euros; la consolidación del yacimiento de El Castellar (152.000 euros); accesibilidad de la sede judicial (128.000); CPI Campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de València (750.000); Mostra de Teatre de Alcoy (150.000); y CDT Generalitat (2.543.913).

Subvenciones perdidas

El PP también acusa al gobierno municipal del PSOE de haber dejado perder ayudas supramunicipales por errores administrativos. Entre los ejemplos citados figuran 622.756 euros vinculados al Molinar, 495.675 euros del programa IVACE-FEDER no justificados tras varias prórrogas y más de 3,4 millones consignados en inversiones IVACE entre 2023 y 2025.

El portavoz municipal popular, Carlos Pastor, afirma que el ejecutivo local “confunde a los alcoyanos con falsos titulares” y defiende que la ejecución de inversiones depende de redacción de proyectos, licitaciones y planificación presupuestaria. “Simplificarlo como paralización política es una manipulación interesada”, concluye.