Llega la primavera: Alicante se despide de la inestabilidad tras siete borrascas con mucho viento y poca agua

La provincia de Alicante cierra este martes 25 días de inestabilidad marcados por un tren de borrascas que han dejado poca agua, mucho viento y récord por el calor en pleno febrero. Así, de madrugada está previsto que se desactive el aviso amarillo por fuertes vientos en la demarcación, fruto de la última borrasca, Oriana, por lo que la estabilidad será la tónica general esta semana, con un ambiente primaveral

Eso sí, el viento no nos abandonará del todo, ya que todavía habrá algún día con rachas de viento destacadas, aunque no comparables a las de las últimas semanas. Y este martes el mercurio rondará en algunas zonas del litoral los 25 grados. Toda una invitación para el baño.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana han explicado que "en las últimas semanas se han sucedido siete borrascas de gran impacto, la última de ellas la borrasca Oriana. En nuestro territorio, el impacto principal han sido los temporales de viento de poniente o de noroeste, con pocas lluvias y temperaturas suaves e incluso de récord.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado este lunes a mediodía que "nos quedan unas horas finales de viento, de alguna racha fuerte, pero ya a partir de este martes, el anticiclón empieza a adueñarse de la situación, que ya es hora".

Así, ha apuntado que el anticiclón "en esta ocasión se ha retrasado un poco, parecía que ya a partir del domingo se iba a estabilizar el tiempo, pero a esta última borrasca le ha costado desplazarse hacia el Mediterráneo Oriental y eso ha hecho que los vientos siguieran bastante activos tanto domingo como este lunes,".

De esta forma, este lunes y la madrugada del martes son los últimos coletazos, con "alguna racha que puede ser algo más intensa de 70 kilómetros por hora, pero poco más".

"A partir de este martes, el anticiclón empieza a adueñarse de la situación" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Por ello, "ahora ya el anticiclón va a ir ganando presencia. Nos quedará algún día de poniente porque seguirán entrando frentes que, ya no nos afectarán por el norte peninsular, y alguno de ellos, por ejemplo entre el miércoles y jueves, puede volver a traer nubosidad y algún viento algo más intenso. Pero nada que ver con esto".

"Por tanto inauguramos ahora unos días de temperaturas casi primaverales, especialmente para el fin de semana y primeros días de la semana que viene. Así se cierra definitivamente ya este pasillo de borrascas que para la provincia no ha resultado excesivamente lluvioso, pero que ha evitado riegos, con lo cual se ahorra agua y lo que ha traído más es viento".

Por su parte desde Aemet han señalado que "el próximo viernes día 20 el anticiclón invadirá nuestro territorio y el viento calmará a partir de ese día y de forma clara durante el próximo fin de semana. Hasta entonces, vamos a seguir con viento de poniente y noroeste, menos intenso que la semana pasada, pero que también dará lugar a la activación de avisos por viento", apuntando que este lunes y el jueves serán los días de viento más intenso de esta semana.

Una farola derribada este lunes en el barrio alicantino de Alipark / INFORMACIÓN

Es sí, ha advertido que "aunque el viento sea menos intenso durante los próximos días, el peligro de que se produzcan impactos como caída de ramas, de árboles o estructuras más frágiles persiste, ya que todos estos elementos están debilitados después de tantos días de temporal".

Rachas de viento

Hasta las 16:00 horas de este lunes, la mayor racha de viento se había registrado en Villena (Sierra de La Villa), con 128 km/h, según la red de Avamet. Le siguen Xixona (Castell) con 122, Confrides (Aitana) con 109, Agost (partida La Escandella) con 107, y Alcoy (Zona Alta) y Pego con 106 km/h. Este fenómeno ha vuelto a causar incidencias, aunque en principio ninguno relevante.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado este lunes, hasta las 14:00 horas, 28 intervenciones por fuertes vientos. Las comarcas afectadas han resultado la Vega Baja (10), el Baix Vinalopó y l'Alacantí (5), Medio Vinalopó (4), Alto Vinalopó (2) y Marina Baixa (1) y l’Alcoià (1).

Las actuaciones han continuado siendo por elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía o postes. No hay constancia de graves incidencias o heridos.

La farola de Alipark (Alicante) / INFORMACIÓN

El aviso amarillo por viento está previsto que se desactive a las 6:00 horas de la madrugada del martes en toda la provincia, y el de fenómenos costeros, que afecta al litoral norte, a las 4:00 horas.

Previsión

Según Aemet, para el martes se espera en la provincia cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior por la mañana. La máxima prevista en Elche es de 25 grados, 24 en Alicante y Orihuela, 22 en Dénia y 20 en Alcoy.

El miércoles se prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Viento del oeste moderado a fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes en el interior por la tarde. Así, las máximas se esperan de nuevo entre los 24 y los 25 grados. Estas máximas descenderán el jueves, manteniéndose en un principio sobre los 20 grados durante el fin de semana.