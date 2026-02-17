Guanyar denuncia el deficiente servicio de recogida de residuos urbanos en Alcoy y exige medidas urgentes

Guanyar ha denunciado el aumento de la suciedad en Alcoy "a causa del deficiente servicio de recogida de residuos urbanos", exigiendo "medidas urgentes".

La plataforma ciudadana alerta del empeoramiento de la limpieza urbana desde el inicio de año y reclama en el Ayuntamiento actuaciones inmediatas para "garantizar un servicio eficiente y digno para la ciudadanía".

La formación considera que la situación actual "afecta gravemente la imagen, la salubridad y la calidad de vida del municipio". Hay que recordar además que el Ayuntamiento está ya en la recta final para completar la adjudicación de la nueva contrata.

La plataforma ciudadana señala que las calles, y especialmente las zonas de contenedores, "acumulan residuos de manera constante, con contenedores desbordados y malos olores que generan un malestar creciente entre el vecindario".

Consideran que "esta situación es consecuencia de una gestión deficiente del servicio de limpieza y recogida de residuos, que no está respondiendo a las necesidades reales de la ciudad".

No podemos normalizar que las calles presentan este estado de dejadez. La limpieza urbana y el servicio de recogida de residuos urbanos son un servicio básico y esencial Mari Carmen Paredes — Concejal de Guanyar Alcoi

La regidora de Guanyar Mari Carmen Paredes afirma que “no podemos normalizar que las calles presentan este estado de dejadez. La limpieza urbana y el servicio de recogida de residuos urbanos son un servicio básico y esencial”.

Paredes remarca que, "aunque el nuevo contrato del servicio de limpieza no esté en vigor, esto no puede convertirse en una excusa para ofrecer un servicio insuficiente y se tiene que garantizar unos estándares de calidad mínimos”.

Responsabilidades

La plataforma ciudadana también ha querido dejar claro que esta situación no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras del servicio, que cumplen con su trabajo en condiciones a menudo complicadas. “El problema no es la plantilla, sino una empresa que reduce gastos para aumentar beneficios, lo cual repercute directamente en la calidad del servicio”, señala Paredes.

Municipalización

Además, desde Guanyar Alcoi defienden que "situaciones como el actual difícilmente se producirían con un servicio de recogida de residuos remunicipalizado, con control público directo y sin lógicas de beneficio privado".

Según Paredes, “la gestión pública permitiría priorizar el interés general, reinvertir los recursos en el mismo servicio y garantizar una mayor transparencia y capacidad de control por parte del Ayuntamiento”.

Desde la plataforma consideran "imprescindible que el equipo de gobierno adopto medidas urgentes para reforzar los recursos destinados a la recogida de residuos, mejorar el mantenimiento de los contenedores y garantizar un servicio eficiente mientras no entre en funcionamiento el nuevo contrato".

Desde Guanyar insisten que "la limpieza urbana tiene que ser una prioridad política con independencia de la situación administrativa del contrato", y reitera la "necesidad de la remunicipalización del servicio como vía para asegurar una gestión más eficiente, transparente y orientada al bien común, garantizando así una ciudad limpia y saludable para todos los alcoyanos y alcoyanas".