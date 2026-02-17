Estas son las dos multas más frecuentes (y desagradables) por conductas incívicas en Alcoy
La ordenanza de convivencia aprobada en 2022 permite al Ayuntamiento duplicar las sanciones, donde destacan las relacionadas con el ruido y por orinar en la vía pública
La ordenanza de convivencia de Alcoy se ha convertido en una herramienta clave para tratar de garantizar el descanso vecinal y la seguridad en Alcoy. Y fruto de ello es el incremento de las sanciones impuestas por la Policía Local desde su aprobación en 2022, ya que se han duplicado. Y destacan las relacionadas con el ruido y por orinar en la vía pública.
El Ayuntamiento de Alcoy ha hecho público el balance refundido de la actividad de la Policía Local correspondiente al periodo 2022-2025. "Unos datos que certifican la consolidación de la ordenanza de Convivencia", aprobada hace ya casi cuatro años, "como un instrumento fundamental para la gestión de la seguridad ciudadana".
Las infracciones más comunes son las relacionadas con el ruido (28,7 %), seguidos por orinar en la vía pública (22,5 %) y los vertidos ilegales y residuos (19,3 %)
Las estadísticas muestran que la normativa ha permitido actuar con mayor eficacia ante conductas incívicas que anteriormente quedaban fuera de la regulación municipal, logrando que el número de infracciones denunciadas en 2025 se sitúe en 153, una cifra que refleja la capacidad actual del cuerpo policial para atender las quejas vecinales frente a los 68 expedientes registrados antes de la entrada en vigor de la norma. Esto supone un incremento del 125 %.
"El análisis de los datos evidencia que la Policía Local dispone ahora de las herramientas legales necesarias para intervenir de manera inmediata en situaciones que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía", han destacado desde el ejecutivo municipal.
Entre los comportamientos más sancionados destacan los relacionados con el ruido, que representan el 28,7 % del total, seguidos por las infracciones por orinar en la vía pública, que suponen un 22,5 %. Como tercer comportamiento más multado figuran los vertidos ilegales y residuos, con un 19,3 % de las infracciones.
"Este incremento en la tramitación de expedientes no responde a un aumento del incivismo, sino a la proactividad policial y al fin de la impunidad de ciertas conductas por falta de base legal", han aclarado desde la Corporación.
Trabajos comunitarios
Además, cabe destacar el carácter educativo y reinsertador de la medida, ya que muchas de estas sanciones pueden sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad.
En el ámbito de la seguridad vial y ciudadana, el impacto de la gestión integral es igualmente notable. La intensificación de los controles, donde la vigilancia de alcohol y drogas ya supone el 17,2% de las intervenciones administrativas, ha sido determinante para reducir la siniestralidad, pasando de 276 accidentes en 2023 a 249 en 2024, según apunta el Consistorio.
La ordenanza de convivencia nos ha dado la base legal que nos faltaba para proteger el descanso del vecindario y dar una respuesta efectiva a sus demandas
Asimismo, el balance de criminalidad del primer trimestre de 2025 apunta a una mejora objetiva de la seguridad, con un descenso del 26,7% en robos con violencia y una caída del 40 % en peleas multitudinarias, contribuyendo a una bajada global del 11% en las infracciones penales.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Raül Llopis, ha destacado la importancia de contar con un marco normativo claro para la protección del espacio público. “La ordenanza de convivencia nos ha dado la base legal que nos faltaba para proteger el descanso del vecindario y dar una respuesta efectiva a sus demandas”. El edil ha subrayado que el objetivo final del Ayuntamiento no es la sanción, sino la mejora de la convivencia. “Estos datos certifican que estamos construyendo un Alcoy más seguro y amable, donde las normas sirven para garantizar el respeto mutuo y la calidad de vida de toda la ciudadanía”.
Evolución de las infracciones
Pre-Ordenanza
68
Implementació
150
Consolidación
165
Consolidación
153
Infracciones en 2025
Ruidos y perturbación del descanso
28,7%
Orinar en la vía pública
22,5%
Vertidos ilegales y residuos
19,3%
Consumo de Alcohol y Drogas (Admin)
17,2%
Otros (Acceso piscinas, Vandalismo)
12,3%
