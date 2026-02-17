El Xorret de Catí inicia su reconversión en centro de dinamización turística

Una nueva vida para el antiguo hotel del Xorret de Catí de Castalla. La Diputación de Alicante ha iniciado las obras de rehabilitación y remodelación de este inmueble, clausurado desde hace más de una década, con una inversión de 2,1 millones. Todo para convertirlo en un centro de dinamización turística de interior.

Los trabajos llevan ya varias semanas desarrollándose en este emblemático enclave natural a caballo entre Castalla y Petrer, según han informado desde la Institución Provincial, después de que se adjudicara el pasado noviembre a la unión temporal de empresas (UTE) Serveo Servicios SAU y Alyon Servicios SA, que fue la oferta mejor valorada de las seis presentadas.

Los trabajos llevan ya varias semanas y se alargarán hasta finales de verano / Juani Ruz

El plazo de ejecución de la obra es de ocho meses, por lo que se prevé que estén acabadas a finales de este verano para convertir este inmueble en un referente turístico.

La reforma del antiguo hotel del Xorret de Catí es una de las principales acciones recogidas en el Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior impulsado por la institución provincial, con una partida global de 5,7 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

El proyecto se enmarca dentro de un plan director por el que se invertirán más de 5 millones entre el Xorret y otros cinco enclaves naturales en Sax, Onil, Castell de Castells, Petrer y La Vall de Gallinera

El objetivo es desarrollar iniciativas de turismo activo y ecoturismo en este espacio y en otros cinco enclaves naturales de la Diputación (en Sax, Onil, Castell de Castells, Petrer y La Vall de Gallinera), con la implicación de los departamentos de Turismo, Medio Ambiente y Arquitectura, entre otros.

Por su parte el alcalde de Castalla, Jesús López, ha explicado que "el inicio de las obras en el Xorret de Catí supone un paso significativo para la mejora y adecuación de este enclave natural y deportivo. Estas actuaciones permitirán optimizar las infraestructuras existentes, reforzar la seguridad y modernizar los servicios disponibles, contribuyendo así a una mejor experiencia para visitantes y usuarios habituales".

El antiguo hotel del Xorret de Catí, ya en obras / Juani Ruz

El primer edil ha destacado que "la intervención puede representar un impulso para el turismo y la actividad económica no solo de Castalla, sino también de la zona, favoreciendo la atracción de eventos y un mayor flujo de visitantes. Por tanto, es un motivo de satisfacción saber que las obras van ejecutándose y que llevan un buen ritmo".

Estas actuaciones permitirán optimizar las infraestructuras existentes, reforzar la seguridad y modernizar los servicios disponibles, contribuyendo así a una mejor experiencia para visitantes y usuarios habituales Jesús López — Alcalde de Castalla

Por su parte la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha destacado que "es una muy buena noticia que comiencen estas obras y que pueda ser el punto de inflexión para que se activen los 5,7 millones de euros de fondos europeos del Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior y que se pueda dinamizar y poner en valor zonas con un gran valor paisajístico y para deportes de montaña".

Es una muy buena noticia que comiencen estas obras y que pueda ser el punto de inflexión para que se activen los 5,7 millones de euros de fondos europeos del Plan Director de Xorret de Catí-Costa Blanca Interior Irene Navarro — Alcaldesa de Petrer

Navarro ha recordado que "el paraje de Xorret de Catí es una zona muy querida y apreciada para los vecinos y vecinas de Petrer".

Extensión

Las obras de rehabilitación del antiguo complejo hotelero afectan a 1.400 metros cuadrados sobre rasante y 800 metros cuadrados en semisótano, contemplando actuaciones en las distintas edificaciones del hotel, construido en los años 70 y cerrado desde hace una década.

Los trabajos afectan tanto al interior como exterior del inmueble / Juani Ruz

Así, se le va a dotar de los recursos necesarios para convertirse en un centro de turismo, información, interpretación, formación y dinamización de los productos turísticos activos de ecoturismo del interior de la provincia. Todo en un entorno natural protegido de gran valor que comparten Castalla y Petrer.

El proyecto

En el módulo que se ha denominado Masía -ya que esta edificación parece corresponderse a una antigua masía- se ubicarán los espacios con usos generales, dándoles la mayor versatilidad posible.

La planta baja se destinará a los servicios más públicos como serían el "snack bar" y las salas de formación, entre otras. En la primera planta, se prevé en el ala sur dos grandes salas de formación, mientras que en el ala norte se construirá un gimnasio tanto interior como exterior con una gran terraza al entorno natural y sus correspondientes vestuarios.

Así mismo, también se actuará en la residencia-hotel, denominada Módulo Claustro en el proyecto de reforma. Esta zona tendrá un carácter menos público, ya que mantiene su uso de hospedaje.

En esa zona solo se actuará en el patio y en su lateral de poniente para vincularla espacialmente con el resto del inmueble. Además, se actualizarán las instalaciones en seis dormitorios que podrán destinarse a alojamiento del personal, dejando el resto para una fase posterior.

El antiguo hotel se va a reconvertir en un centro de innovación turística / Juani Ruz

Finalmente, el Área de Arquitectura ha proyectado varias intervenciones en el llamado Módulo Conexión, una tercera construcción que realiza las funciones de pieza de enlace entre las dos edificaciones anteriores. En este espacio se creará una gran zona de acogida al visitante, un espacio luminoso que atraviesa toda la edificación y que articula a los dos módulos anexos.

En este caso, se potenciará el actual espacio a doble altura creando dos grandes ventanales a la naturaleza mediante dos cristaleras a cada lado del módulo conexión.

Este lugar de recepción y acogida incorpora los elementos de accesibilidad universal al incluir una rampa de acceso a la planta del Módulo Claustro, que tiene una cota superior.

El proyecto tiene por objeto "el reto de dinamizar el interior de la provincia de Alicante en materia turística y provocar nueva demanda hacia la Costa Blanca, incrementando la mejora de la puesta en mercado de la oferta de recursos vinculados al consumo activo e interpretativo de seis áreas naturales de propiedad y competencia de la Diputación", según han explicado desde la Institución Provincial.

Otra imagen de los trabajos de reforma en el Xorret de Catí / Juani Ruz

Por ello las actuaciones no abarcan solo el Xorret de Catí, sino que la iniciativa se extenderá también a los espacios de la Diputación de El Plano (Sax), Casa Tápena (Onil), El Castellet (Castell de Castells), l'Avaiol (Petrer) y La Garriga (Vall de Gallinera).

Así, el proyecto prevé también otras actuaciones en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y transición digital. En este sentido, se han planteado acciones de protección contra la erosión, recuperación paisajística, puntos de recarga de las áreas naturales; desarrollo de una app Costa Blanca Interior online; o la mejora de la conectividad wifi y telefónica en puntos de interés de las seis áreas naturales.