Alcoy renovará más de 250 luminarias del centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Alcoy ha adjudicado el proyecto de renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en diversas calles del centro por un importe de 286.818,42 euros, correspondiente a la oferta mejor valorada por los servicios técnicos municipales.

La intervención se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y estará financiada al 100 % con fondos europeos Next Generation EU, lo que permitirá modernizar las infraestructuras urbanas sin impacto económico para las arcas municipales. El plazo de ejecución es de cuatro meses, por lo que la finalización de las obras está prevista, como máximo, para finales de abril.

El proyecto contempla la sustitución de 255 luminarias ornamentales por tecnología led de alta eficiencia, así como la incorporación de sistemas de telegestión que optimizarán el consumo energético y facilitarán el control del alumbrado.

Los trabajos se repartirán en distintos puntos del centro: se reemplazarán 53 luminarias en la avenida del País Valencià; 133 puntos de luz entre las calles Sant Tomàs, Sant Llorenç y Mossén Torregrosa, además de la plaça d’Espanya; y otras 56 luminarias en un segundo tramo de la avenida del País Valencià, junto con 9 unidades en la calle Sant Josep. Asimismo, el Cementerio Municipal contará con 30 nuevas lámparas en sus galerías.

El contrato también incorpora una mejora de la ornamentación festiva con la fabricación de nuevos motivos para la enramada del Nadal Alcoià. En total se crearán 24 unidades: diez para la calle Sant Tomàs, doce para Sant Francesc y dos para Mossén Torregrosa, con el objetivo de reforzar la imagen urbana durante las fiestas.

La concejala de Turismo y Fondos Europeos, Lorena Zamorano, ha valorado el proyecto: "Esta actuación nos permite cumplir con la hoja de ruta para transformar el centro urbano en un espacio más sostenible e inteligente gracias a la financiación europea, que cubre el 100 % de la inversión. Con la renovación de más de 250 puntos de luz y la ampliación de la enramada de Navidad en calles tan emblemáticas como Sant Tomàs o Sant Francesc, no solo mejoramos la eficiencia energética y reducimos el consumo, sino que también ponemos en valor nuestro paisaje urbano y nuestro patrimonio festivo para beneficio de toda la ciudadanía".