Este es el pueblo "más lindo de Alicante" para una argentina afincada en la provincia

Marcela llegó a Alicante hace ya varios años con la idea de probar suerte lejos de Argentina y terminó echando raíces en el barrio de Benalúa, en el que se siente encantada.“Es céntrico porque yo estoy a cinco calles de Maisonnave que es una de las avenidas principales. Estoy super cerca de todo”, señala.

La argentina desgrana uno a uno los servicios que tiene a su alcance desde su vivienda. “Tengo los juzgados, el registro civil, extranjería, Renfe, el autobús, el bus para ir al aeropuerto, la terminal de autobuses”, enumera describiendo lo cerca que está situada su vivienda de todos los servicios básicos que necesita en su día a día.

Ibi, el pueblo "más lindo" para Marcela

Con el paso del tiempo, Marcela no solo ha conocido la capital, sino también buena parte de los pueblos de la provincia. Y tiene una opinión clara: “Es muy raro que digas ‘che, qué pueblo feo este’. Todos tienen encanto”. Para ella, una de las grandes sorpresas de Alicante ha sido precisamente la diversidad de sus municipios, tan distintos entre sí y, al mismo tiempo, tan vivos. Entre todos, confiesa que Ibi es el que más le ha conquistado. “Para mí es el más lindo”, asegura.

Mercado de Reyes Magos en Ibi, el pueblo favorito de una argentina afincada en Alicante. / INFORMACIÓN

Más allá de preferencias personales, Marcela insiste en que cada localidad tiene algo especial. “Todos los pueblitos tienen su encanto”, repite. Considera que la diferencia principal con la capital no está en la belleza ni en la calidad de vida, sino en las oportunidades laborales. “Lo que pasa en los pueblos es que está acotada la cantidad de puestos de trabajo”, señala.

De hecho, apunta que para determinadas profesiones puede resultar incluso ventajoso instalarse fuera de la ciudad. “Si te dedicás al campo o a la industria y vas buscando los lugares donde están los polígonos, quizá te convenga vivir en un pueblito”, reflexiona.

"No son pueblos aburridos"

Uno de los tópicos que más le sorprende es la idea de que vivir en un pueblo equivale a aburrimiento o aislamiento. Marcela lo descarta por completo. “Los pueblos cercanos a Alicante no son aburridos porque al español le gusta la fiesta”, afirma entre risas. Y enumera ejemplos: celebraciones patronales, actos vinculados a la Virgen, jornadas gastronómicas, desfiles de Moros y Cristianos o el mercadillo semanal que llena las plazas de vecinos. “Va a ser una fiesta todos los fines de semana cuando no es la Virgen de no sé qué o vamos a comer un arroz”, comenta, subrayando el dinamismo social que ha observado.

Noticias relacionadas

Para ella, la vida en los municipios alicantinos mantiene una intensa agenda cultural y festiva durante todo el año. “Vivir en un pueblo aquí no significa estar aislado, seguís teniendo atracciones”, insiste. Además, destaca el carácter cercano de la gente. “La gente es amena, al español le gusta eso”, concluye.