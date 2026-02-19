Aemet desactiva el aviso amarillo por viento en el interior de Alicante tras alcanzarse rachas de 117 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado el fin del aviso amarillo por fuertes vientos en el interior de Alicante. Pese a que la alerta activada en la noche del miércoles estaba previsto que se alargará hasta mediodía del jueves, finalmente la Aemet ha dado por finalizada esta situación ya a las 11:00 horas.

Y se prevé que ya el viento remita definitivamente este viernes, por lo que se espera un fin de semana sin presencia de este fenómeno, que ha marcado el tiempo en las últimas semanas.

Según la red de Avamet, las mayores rachas de viento se han registrado en el interior, donde estaba esta alerta. En la estación de Alcoy del Menejador han contabilizado 117 km/h, seguida de la ubicada en La Torre de les Maçanes con 113, Confrides (Aitana) con 108 y El Castell de Guadalest y Xixona (Penya Migjorn) con 100 km/h.

Para este jueves la previsión es de cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ligero descenso en el interior y con pocos cambios en el resto, así como máximas en descenso notable, rondando los 19 o 20 grados en el litoral, tras acercarse el mercurio a los 25 grados el martes y el miércoles. El viento será del noroeste, con rachas muy fuertes en el interior la primera mitad del día.

Para el viernes se prevé cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste e intervalos de intensidad moderada la primera mitad del día y brisas en el litoral por la tarde.

Y para el sábado Aemet espera cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en el litoral de la mitad norte y ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón. Viento flojo variable, con predominio de la componente este y sur en las horas centrales.