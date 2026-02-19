El PSOE carga contra el PP por sus "falsedades" sobre las inversiones de la Generalitat

El PSOE ha respondido este jueves a la réplica del PP sobre su denuncia sobre la paralización de las inversiones de la Generalitat en Alcoy.

El pasado jueves los socialistas cifraban este bloqueo en 42 millones de euros impulsados durante el anterior Gobierno del Botànic. Cuatro días después respondía el PP de Alcoy acusando al PSOE de “falsear datos”, defendiendo que el Consell mantiene un nivel inversor “histórico”.

Y ahora el PSOE ha emitido una nota que "desmonta con datos oficiales y documentación las falsedades del PP sobre las inversiones de la Generalitat en Alcoy"

Así el "Grupo Municipal Socialista aporta la hemeroteca y los acuerdos institucionales que demuestran la apropiación de proyectos por parte del actual Consell y evidencia los millones de euros ejecutados por el anterior gobierno autonómico frente a las mentiras de Carlos Pastor", portavoz del PP de Alcoy.

Juani Ruz

"Ante dos informaciones contradictorias sobre un mismo tema, el único camino honesto para proteger la verdad es recurrir a los datos y demostrarla con hechos irrefutables. Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista de Alcoy ha decidido dar un paso adelante para parar la campaña de desinformación orquestada por el Partido Popular a nivel local", han explicado desde el PSOE.

Y "ante las recientes declaraciones del PP, esperábamos no tener que emitir ningún comunicado, dado que las mentiras abocadas caían por su propio peso y resultaban evidentes. Sin embargo, para facilitar el trabajo periodístico y demostrar que esto no es un simple cruce de acusaciones, el PSOE ha elaborado un completo informe donde se enfrenta la verdad a la mentira y los datos reales a la manipulación", han manifestado.

"Durante los últimos tres años, la oposición del Partido Popular se ha limitado a la creación de videos en redes sociales basados en medias verdades, eludiendo su verdadero trabajo de fiscalización. Esta carencia de rigor se traduce ahora en notas de prensa llenas de incongruencias, datos falsos y faltas de ortografía que buscan confundir a la ciudadanía y la prensa".

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha sido contundente y ha explicado que "ante la política del engaño y las notas de prensa llenas de falsedades de la oposición, nosotros respondemos con la verdad documental. Exigimos al Partido Popular que deje de hacer oposición destructiva y se ponga a trabajar para reclamar al Consell los proyectos que nuestra ciudadanía merece, porque la política tiene que servir para mejorar la vida de las personas y no para vender humo o apropiarse del trabajo ajeno".

Vivienda, sanidad y financiación social

"Respecto a la construcción de vivienda pública en la calle Embajador Irles, el PP afirma que se está trabajando en la licitación de un proyecto y que no tiene consignación. El cierto es que si tiene valoración y lo vemos a las notas de la GVA: de 1,9 millones de euros. La documentación oficial demuestra que este proyecto no está en ejecución, sino parado y únicamente redactado. La propia web de la Generalitat evidencia que mientras los otros proyectos piloto de esta iniciativa autonómica sí que se están ejecutando, el de Alcoy continúa paralizado".

"En cuanto a la sanidad, la nota del Partido Popular acusa el anterior gobierno de no ejecutar presupuesto, pero son sus propias publicaciones las que los traicionan, puesto que la nota de prensa oficial de la Generalitat reconoce abiertamente que hay 30 millones de euros pendientes de ejecución para la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios, cifra que dijimos a la rueda de prensa".

Así mismo, en materia de financiación social, "mientras el PP presume de aumentos autonómicos, oculta deliberadamente que esas aportaciones quedan en nada porque la Diputación de Alicante del PP ha reducido sus partidas un 100%, tal como se puede comprobar en los datos oficiales".

Apropiación de proyectos heredados del Botànic

"Uno de los hechos más graves es el intento sistemático del Partido Popular de hacer pasar como propias inversiones que ya estaban aprobadas y en marcha durante la legislatura anterior. En el caso de la consolidación del yacimiento del Castellar, el PP se atribuye una inyección de 152.000 euros. La realidad es a pesar de que el actual Consell confirmó la concesión de 152.055 euros del Pla Restaura, la redacción del proyecto de consolidación ya había sido aprobada por la Dirección General de Patrimonio de la etapa anterior y consiguió 131.762 euros de la convocatoria del Programa 2% Cultural del año 2023 del Ministerio, lo cual demuestra que el proyecto ya estaba maduro y tramitándose durante la anterior legislatura".

"El mismo patrón se repite con las obras de accesibilidad a los Juzgados, valoradas en cerca de 128.000 euros. Estas actuaciones no son fruto del actual gobierno, sino que forman parte del plan de la Generalitat presentado en febrero de 2022, donde se anunciaba explícitamente en Alcoy entre las sedes prioritarias".

Teatro Principal de Alcoy donde en Navidad se representa el Belén de Tirisiti. / Juani Ruz / JUANI RUZ

En el ámbito universitario, "los 750.000 euros destinados en el Campus de la UPV corresponden a la suma de tres anualidades que fueron anunciadas y presupuestadas por la anterior consellera en noviembre de 2022. La hemeroteca lo demuestra claramente: la nota del Ayuntamiento".

En cuanto a la cultura, "el PP se atribuye los 150.000 euros de la Mostra de Teatre cuando fue el Botànic quien instauró esta cifra tal como podéis comprobar a la nota de prensa del 17 de noviembre de 2022. Además que el actual Consell intentó recortarla a 60.000 euros y solo rectificó después de las presiones del sector".

"Parálisis industrial y turística"

"El PP llegó a afirmar que el gobierno anterior había ejecutado cero euros en la ciudad, una aseveración que raya el ridículo. Solo hay que recordar el Eje Ciclopeatonal entre Batoi y la Zona Norte, ejecutado entre 2019 y 2020 con más de 1 millón de euros. La obra fue cofinanciada al 50 % por la Generalitat a través de fondo FEDER".

"Además, en 2019 se logró un récord de 6,6 millones de euros en subvenciones directas, y las inversiones de la IVACE en los polígonos superaron los 5,5 millones de euros ejecutados entre 2017 y 2023, llegando a los 9 millones con la inversión local".

Finalmente, "en infraestructuras estratégicas como el complejo de Rodes, el desarrollo es uno de los ejemplos más claros de inversión autonómica directa heredada del gobierno del Botànic, que el agosto de 2021 aprobó dos grandes acuerdos de financiación. Por un lado, 2,6 millones de euros para cofinanciar el Parque Tecnológico y Sociocultural", ha manifestado el PSOE.

Por otro lado, "la Generalitat se comprometió a sufragar el 100 % del Centro de Desarrollo Turístico de Interior (CDTi), inyectando 2,2 millones de euros para las antiguas cocheras. Este CDTi está hoy completamente finalizado y únicamente resto a la espera que la Generalitat del PP firme el convenio acordado para que pueda abrir las puertas. Mientras tanto, el PP se atribuye en su nota un gasto de 2,5 millones, cuando su propia documentación oficial demuestra que solo han sufragado una parte".

Además, la Generalitat se comprometía en el convenio a que "Turismo Comunidad Valenciana se hará cargo de los gastos ordinarios de mantenimiento y de los suministros y gastos de energía necesarios para el desarrollo de su actividad como CdT de Interior de la provincia de Alicante. Este compromiso de cesión de uso se hará efectivo por parte del Ayuntamiento una vez finalizadas las obras". Y el PSOE apostilla que "esperamos que cuando Pastor dice que la Generalitat abrirá el CdT sea cumpliendo con el que dice el convenio y asuma todos los gastos que le corresponden".

Prototipo presentado por el Ayuntamiento de Alcoy del edificio ecosostenible. / INFORMACIÓN

"En el mismo sentido de parálisis se encuentra el proyecto de rehabilitación de la fábrica de Els Solers y la consolidación de las fábricas de primera agua del Molinar. El PP acusa falsamente el Ayuntamiento de perder subvenciones por mala gestión , cuando la realidad, explicada públicamente en una nota del 30 diciembre de 2021, es que la pérdida de la ayuda inicial se produjo exclusivamente porque la empresa adjudicataria abandonó la obra. Lejos de perder la inversión, que era del 50 %, el gobierno municipal reaccionó rápidamente y consiguió una financiación del 100 % a través de los presupuestos participativos de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat. Según este acuerdo, era la propia Generalitat quien asumía la dotación económica de 1.220.000 euros y se encargaba de licitar la ejecución y dirección de las obras. Es exactamente esta parte la que el gobierno del PP no ha hecho. Tienen la obligación de aportar el 100% de los fondos y ejecutar la obra, pero mantienen el proyecto parado de forma inexplicable, castigando el patrimonio industrial de Alcoy".

Dos proyectos vitales

"A toda esta paralización hay que sumarle la situación de dos proyectos vitales para la ciudadanía que el actual Consell mantiene totalmente bloqueados. Por un lado, la necesaria reforma y ampliación del Centro de Salud La Bassa, una actuación valorada en 7,9 millones de euros (cerca de 8 millones) que es fundamental para mejorar la atención y aumentar el personal sanitario al barrio de la Zona Norte".

"Por otro lado, la rehabilitación del Teatro Principal, un espacio cultural imprescindible para el cual se esperan borde 470.000 euros comprometidos por la Generalitat (450.000 euros pendientes confirmados a los últimos plenarios municipales y Corts), y que a estas alturas continúen sin transferirse".