¿Por qué los vecinos de Finca Terol se tienen que ir a Castalla para debatir sobre la derrama histórica que tramita el Ayuntamiento de Tibi?

Indignados. Los vecinos de Finca Terol están muy molestos con el Ayuntamiento de Tibi. Y no solo por la derrama histórica que va a suponer la millonaria reparcelación que tramita el Consistorio, que supone de media el pago de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario.

Y es que a esto se ha unido la negativa de la Corporación a ceder a la Asociación de Vecinos Finca Terol un espacio público para abordar internamente esta situación. "Censura previa", han llegado a calificar desde el colectivo la actitud municipal.

Esto ha llevado a que la reunión que querían realizar en el auditorio municipal de Tibi, para el que habían pedido fechas disponibles, alternativas y requisitos para la reserva, se traslade a la vecina Castalla, donde su Consistorio no les ha puesto obstáculos para el uso del salón de actos del Aula de Cultura este sábado 21 de febrero (11:00 horas).

El Ayuntamiento deniega ceder un espacio público al considerar que se va a abordar en la reunión vecinal "una materia gestionada" por el Consistorio

El Ayuntamiento, en la respuesta remitida el 29 de enero a los residentes tras la solicitud formalizada por escrito el 13 de enero, justifica su negativa a ceder el auditorio municipal por el contenido de la reunión prevista por los residentes. Así explica que "no procede autorizar el auditorio municipal, ni ningún otro espacio municipal, para que la Asociación de Vecinos Finca Terol realice una sesión explicativa de una materia gestionada por el Ayuntamiento de Tibi y, por tanto, es esta entidad la que debe de informar a los vecinos, como se hizo en las reuniones programadas en diciembre de 2025".

Las calles carecen de aceras y son casi todas de tierra / Juani Ruz

La petición de los residentes era disponer del auditorio para "realizar una sesión explicativa abierta a los vecinos con el soporte técnico adecuado" sobre la reparcelación.

En exposición pública

Esta reurbanización, valorada en 51 millones de euros, se encuentra en fase de exposición pública y ha generado una gran alarma entre los vecinos por el impacto que supone para sus economías. Afecta a unas 600 viviendas para dotarlas de asfaltado, alcantarillado y otros servicios, pero obliga a abonar el dinero, entre 40.000 y 80.000 euros de media, en solo tres años, lo que los vecinos ven completamente inviable, tal y como informó este medio el pasado diciembre.

Los residentes consideran inadmisible que el Ayuntamiento condicione el permiso al contenido de la reunión y lo califican de "censura previa"

INFORMACIÓN ha contactado con el equipo de gobierno para preguntar sobre esta negativa de cesión de un espacio municipal, sin haber obtenido respuesta.

El rechazo del Ayuntamiento a ceder cualquier espacio municipal para que los residentes puedan debatir sobre un tema de la máxima trascendencia para ellos ha enardecido los ánimos.

Acceso a la Finca Terol con el mapa de la gigantesca urbanización / Juani Ruz

Además, en esta petición también se solicitaba concertar una reunión para poder presentar al Consistorio una propuesta de "urbanización blanda" que permita regularizar la situación de Finca Terol y sus servicios de una forma menos gravosa para los residentes.

La asociación presentó el pasado 6 de febrero otro escrito respondiendo al Consistorio, al que acusa de censurar a los residentes: "Consideramos inasumible que se nos haya denegado el uso del auditorio municipal o de cualquier otra instalación pública, sin ofrecer alternativa alguna, basándose únicamente en el contenido de la reunión. Que se trate de una sesión informativa sobre un procedimiento urbanístico que afecta a cientos de familias no es motivo de exclusión, sino precisamente la razón por la que la administración debería garantizar transparencia y acceso a la información".

Vulneración

Los vecinos advierten que "la decisión de este Ayuntamiento no se fundamenta en razones de aforo, seguridad o incompatibilidad de agendas, sino en un juicio de valor previo sobre el contenido de la información que pretendemos trasladar. Esta actitud constituye, en la práctica, una censura previa que vulnera los principios de participación ciudadana y buena fe administrativa".

Y recuerdan que "según la Ley 39/2015, cualquier resolución administrativa que afecte a derechos o intereses legítimos debe estar debidamente motivada. Una denegación carente de fundamento jurídico objetivo no solo es arbitraria, sino también impugnable ante las instancias competentes. Las ordenanzas municipales deben organizar el uso de los espacios públicos bajo criterios técnicos, no para filtrar qué temas pueden o no debatirse por las distintas asociaciones del municipio".

La recogida de residuos y las distancias que tienen que recorrer para dejar las basuras es una de las quejas de los residentes / Juani Ruz

"Constituye un ejercicio democrático informar a los vecinos sobre sus derechos y la forma de ejercerlos en un expediente de tal complejidad técnica. Esta actuación no invade competencias municipales; al contrario, resulta especialmente grave que esta restricción se mantenga ante un colectivo de más de 200 vecinos, muchos de ellos empadronados y de avanzada edad, y otros que no residen habitualmente en Tibi, quienes requieren canales claros de información y serenidad".

Control

"Por todo lo anterior, y ante la falta de garantías y la actitud de control sobre el discurso vecinal, la Asociación de Vecinos Finca Terol declina asistir al ofrecimiento de reunión con el Ayuntamiento mientras persista este bloqueo al uso de espacios públicos".

Cartel de la reunión vecinal / INFORMACIÓN

Un encuentro que se había solicitado para "tratar el tema urbanístico que afecta a la urbanización y, en particular, poder presentarle una propuesta alternativa de 'urbanización blanda', por considerarla una vía más adecuada para compatibilizar la regularización y dotación de servicios con la preservación del entorno natural y la viabilidad económica de los propietarios".

"Lamentamos profundamente tener que trasladar la reunión a un municipio colindante para poder garantizar unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad. Resulta incomprensible que se nos niegue un derecho básico de participación ciudadana dentro de nuestro propio municipio. La participación pública no puede ser tutelada ni condicionada. Esperamos que esta situación se rectifique por el bien de la transparencia, la democracia y el respeto que los ciudadanos de Tibi merecen", concluye el escrito presentado ante el Consistorio.