El Ayuntamiento de Tibi tiende la mano a los vecinos de Finca Terol por la millonaria reparcelación pese a no cederles el auditorio

El Ayuntamiento de Tibi pone a disposición de los vecinos de Finca Terol todo su equipo técnico para "asegurar una urbanización accesible y dialogada". Desde el ejecutivo han emitido un comunicado este viernes tras la denuncia realizada el jueves por los residentes, lamentando que el Consistorio se haya denegado un espacio para reunirse y debatir entre ellos sobre el millonario proyecto de reurbanización que obliga a pagar de media entre 40.000 y 80.000 euros a cada propietario.

Los vecinos se reúnen este sábado en el Aula de Cultura de Castalla, al negarse el Consistorio de Tibi a ceder el Auditorio Municipal por el contenido del encuentro, ya que considera que es una materia de su competencia. Algo que han calificado como "censura previa". Y este viernes la Corporación ha tendido la mano a los residentes, aunque ha insistido en su negativa a permitir que se celebre el encuentro en un espacio público.

En un comunicado explica que "el Ayuntamiento de Tibi continúa avanzando en su hoja de ruta de transparencia y proximidad con los vecinos y vecinas de Finca Terol. Con el objetivo de que el proyecto de regularización del Sector IV sea un proceso compartido y claro, el Consistorio ha reforzado todos los canales de atención ciudadana y asesoramiento técnico".

Entendemos que un vecino de Finca Terol lo que necesita es que el arquitecto le explique su ficha de reparcelación con los planos sobre la mesa, algo que ya estamos haciendo a diario en el Ayuntamiento. Para los problemas técnicos y particulares es importante que estén asesorados de primera mano José Luis Candela — Alcalde de Tibi

"Interlocución directa y hechos contrastados. Desde el inicio del proceso, el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa informativa celebrando tres reuniones específicas por sectores, dada la gran extensión de la Urbanización Finca Terol. En ellas se expuso la situación del Proyecto de Urbanización y Reparcelación del Sector 4 y se intentaron resolver dudas generales al respecto", ha explicado el equipo de gobierno.

"En paralelo, se están manteniendo reuniones de trabajo constantes con la Comunidad de Propietarios para avanzar en la viabilidad del proyecto. En estos encuentros, el equipo de Gobierno y los técnicos analizan detalladamente cada punto para disminuir, en la medida de lo posible y siempre bajo el estricto marco de la legalidad, las cargas económicas del proyecto de urbanización". Un tema crucial, ya que la propuesta planteada por el Ayuntamiento es que el dinero se abone en tres años, lo que los residentes ven completamente inviable.

"Para asegurar que ningún vecino se sienta desinformado, el Ayuntamiento recuerda que dispone de un servicio de atención diaria. Actualmente: Atención administrativa: un administrativo dedicado prioritariamente a este proyecto atiende cada día a los propietarios, resolviendo consultas y facilitando trámites. Atención técnica especializada: tanto el arquitecto municipal como el ingeniero mantienen sus agendas abiertas para recibir a los vecinos y vecinas, explicar personalmente los detalles técnicos del proyecto y analizar casos particulares".

Cartel de la reunión vecinal / INFORMACIÓN

“No queremos que ningún vecino se quede con una duda sin resolver. Por eso, además de las reuniones generales, hemos abierto las puertas de los despachos técnicos. Diariamente, nuestros profesionales están atendiendo a los propietarios de Finca Terol para que tengan la tranquilidad de que el Ayuntamiento es su principal aliado en este proceso de mejora de sus servicios básicos”, han señalado desde el equipo de gobierno.

Diálogo técnico

"El equipo de gobierno subraya que un proyecto de urbanización de esta magnitud requiere rigor y atención personalizada. Aunque se han realizado reuniones generales para mostrar el Proyecto de Urbanización y Reparcelación como punto de partida, el Ayuntamiento considera que continuar con reuniones masivas puede traer como consecuencia desinformación".

“Entendemos que un vecino de Finca Terol lo que necesita es que el arquitecto le explique su ficha de reparcelación con los planos sobre la mesa, algo que ya estamos haciendo a diario en el Ayuntamiento. Para los problemas técnicos y particulares es importante que estén asesorados de primera mano”, explica el alcalde José Luis Candela.

La recogida de residuos y las distancias que tienen que recorrer para dejar las basuras es una de las quejas de los residentes / Juani Ruz

El Ayuntamiento reitera su disposición a reunirse con la Asociación de Vecinos, a quienes, tras su petición de un espacio municipal, trasladó fechas para realizar la reunión de trabajo solicitada también en la petición, algo que han declinado hasta la fecha.

Reglamento de Participación

Por otro lado, "el Ayuntamiento insiste en que ha respondido a la Asociación de Vecinos en base al Reglamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, trasladando la respuesta del Consistorio sobre el uso del espacio municipal, siempre en aras del rigor técnico y dentro del marco legal".

“Aquí no sobra nadie: lo importante es que la gente tenga información fiable y contrastada, y un Ayuntamiento que dé la cara y responda, puesto que es el encargado de informar sobre el urbanismo que afecta a todo el municipio. Por ello, insistimos en que este equipo de gobierno ha abierto las puertas a los vecinos y vecinas para que vengan a resolver sus dudas y recabar la información que necesiten respecto al proyecto de Finca Terol”, señalan desde el ejecutivo.

El alcalde ha querido remarcar que "el Ayuntamiento no rehúye el diálogo; rechaza un formato que no cumple con lo establecido por la normativa y los reglamentos municipales. De hecho, el diálogo es tan total que los vecinos tienen línea directa diaria con el arquitecto y el ingeniero. Preferimos resolver dudas reales cara a cara a difundir información no contrastada en un escenario".