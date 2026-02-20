Moción de censura en marcha en un pequeño municipio de Alicante: así se van a repartir la Alcaldía

Cuatro meses después de destaparse el escándalo en la gestión del dinero público en l'Alqueria d'Asnar por parte del alcalde tránsfuga César Palmer, llega el acuerdo para relevarlo al frente del Ayuntamiento. El PSOE, partido más votado con tres concejales, y la edil tránsfuga de Compromís Saray González, que dejó el gobierno tras hacerse públicas las supuestas irregularidades, han presentado este viernes la moción de censura, que se votará el próximo viernes 6 de marzo.

El acuerdo al que se ha alcanzado para sacar de la parálisis al Ayuntamiento tras tres meses de bloqueo, con el alcalde como único integrante del ejecutivo frente a seis concejales en la oposición (3 del PSOE, 2 del PP y González), incluye un reparto de la Alcaldía. Así, González será investida alcaldesa, cargo que ocupará la mitad de los 14 meses que quedan de mandato, dando paso después al portavoz del PSOE, Andreu Ripoll.

De esta forma, una tránsfuga seguirá al frente de la Alcaldía los próximos siete meses, tras unas negociaciones a tres bandas en las que el PSOE ha intentado sin éxito que González o el PP respaldaran a los socialistas para encabezar el Ayuntamiento lo que queda de mandato.

El alcalde César Palmer. / INFORMACIÓN

Así, el pleno tendrá lugar el próximo 6 de marzo, cerrando una crisis abierta en septiembre, al denunciar el PSOE supuestas irregularidades con la gestión del dinero público por parte de Palmer, que junto a González formaban parte de la candidatura de Compromís, formación que abandonaron tras la apertura de un expediente por parte de la formación valencianista por pactar con el PP tras las elecciones de mayo de 2023, lo que dejó al PSOE en la oposición.

Origen de la crisis

El alcalde ingresó en octubre del pasado la recaudación de la piscina de agosto de 2024, 1.600 euros, más de un año después de recibir el dinero, tras denunciar irregularidades el PSOE y preguntar por estos fondos en el pleno de septiembre de 2025.

Los socialistas y la exedil de Compromís justifican la medida en la parálisis municipal tras quedarse solo el alcalde en el gobierno y los perjuicios que está sufriendo la ciudadanía por este bloqueo

Después el primer edil denunció el robo por parte de dos encapuchados en su propio despacho, donde fue supuestamente agredido, de otros 6.300 euros correspondientes a la recaudación de los últimos meses. Esto provocó la salida del PP y González del gobierno, todo esto se coronó a principios de febrero, cuando el alcalde cesó al interventor-secretario del Ayuntamiento, que tras este escándalo confirmó en un informe supuestas irregularidades con el dinero público y lo trasladó al Tribunal de Cuentas, que a su vez ha abierto una investigación. Palmer alegó un problema administrativo con su plaza para el cese.

Grave parálisis

El escrito de la moción presentada, firmada por los tres ediles del PSOE, Andreu Ripoll, Sofía Domínguez y Rubén Colomina, y la edil no adscrita González, se explica que esta medida está motivada porque en el Ayuntamiento "existe una grave parálisis institucional a causa de la falta de un equipo de gobierno", después de que Palmer "haya quedado aislado y sin el apoyo de los regidores, que han renunciado a sus delegaciones y han pasado, en la práctica, a la oposición".

"Esta situación ha bloqueado la toma de decisiones y la gestión municipal, afectando los servicios públicos y los trabajadores, además de coincidir con procedimientos en curso en que presuntamente estaría implicado el alcalde, hecho que exige un contrapeso institucional adecuado".

El PSOE y González advierten que "todo esto está perjudicando el municipio y su ciudadanía, generando enfrentamiento y deterioro en la administración, por lo cual se considera necesario un nuevo gobierno que aporto estabilidad, planificación y transparencia".

L'Alqueria d'Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ

"Durante los últimos tres meses, las negociaciones entre los cuatro firmantes no se han detenido en ningún momento, buscando siempre desbloquear la situación de parálisis que está sufriendo l'Alqueria d'Asnar".

"Hay que dejar constancia que, por parte de Saray, se propuso crear un equipo de gobierno conformado por la totalidad de regidoras y regidores de la oposición [incluyendo al PP], pero no fue posible. Finalmente, se ha decidido dejar de lado intereses personales y crear un proyecto de futuro estable, de unidad y de paz, capaz de gestionar las necesidades de todo el vecindario de la población".

Alcaldía al 50 %

"Aunque habrá una corresponsabilidad plena entre los cuatro regidores, la Alcaldía se repartirá al 50% del tiempo restante de legislatura, iniciando el primer periodo Saray con Andreu como primero y único teniente de alcalde, y al revés en la última parte de la legislatura".

El alcalde ingresó 1.600 euros de la recaudación de la piscina un año después de recibirlos tras preguntas el PSOE por el dinero y posteriormente denunció el robo de otros 6.300 euros

"Las decisiones estratégicas y aquellas que requieran acuerdos o actos ejecutivos del Ayuntamiento (presupuestos, modificaciones presupuestarias relevantes, contratación, personal, mociones plenarias de carácter estructural o cualquier otra cuestión que afecte la estabilidad institucional) requerirán acuerdo previo y unánime de los cuatro miembros del equipo de gobierno".

Presupuestos como prioridad

Del mismo modo "se creará una comisión interna para la revisión inmediata de la situación económica municipal, con el objetivo de elaborar un presupuesto ajustado a la realidad en un plazo máximo de 30 días desde la constitución del nuevo gobierno".

Con el objetivo de recuperar cuanto antes mejor la normalidad institucional y centrar todos los esfuerzos en el trabajo por el pueblo y sus necesidades, consideramos que este es el momento de priorizar la gestión y la serenidad. Por responsabilidad y respecto a los ciudadanos, no se harán más declaraciones públicas sobre esta cuestión, destinando toda la atención a garantizar un funcionamiento eficaz al servicio de la población", concluye el escrito, que debe desembocar el próximo 6 de marzo en un cambio en la Alcaldía tras cuatro convulsos meses.