Esta es la nueva ampliación del cementerio que impulsa Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha dado luz verde a dos nuevas intervenciones en el cementerio municipal con el fin de asegurar su correcto mantenimiento y atender las necesidades de espacio.

Por un lado, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de las obras de demolición y nueva construcción del bloque número 3, el cual contará con 168 nichos. Esta actuación, que ha sido redactada por la arquitecta técnica municipal, sale a licitación con un presupuesto base de 142.657,87 euros.

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato menor de los servicios de redacción del proyecto para el refuerzo y estabilización del muro perimetral en la zona de la futura ampliación del cementerio de Sant Antoni Abat de Alcoy. El Consistorio invertirá un importe de 14.096,50 euros, IVA incluido, para la elaboración de este documento. El plazo de ejecución estimado para la redacción de este proyecto es de dos meses.

Estas nuevas adjudicaciones dan continuidad a las tareas de mantenimiento y optimización del espacio que el Gobierno Municipal lleva desarrollando durante los últimos años, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

Obras de ampliación del cementerio de Alcoy realizadas en 2025 / Juani Ruz

"Dentro de esta estrategia global para dar respuesta a la demanda de unidades de enterramiento, el Ayuntamiento de Alcoy ha ido reconstruyendo progresivamente los bloques más antiguos del recinto para ganar capacidad, como fue el caso de la reciente intervención en el bloque 2".

Así mismo, desde 2016 se ha llevado a cabo la construcción de más de medio millar de nichos y la recuperación de cerca de 800 sepulturas con concesiones caducadas o vacías.

Columbarios

Paralelamente, el aumento de las incineraciones ha motivado la creación de nuevos columbarios para atender las necesidades de la ciudadanía. "Todas estas actuaciones, sumadas a la redacción del proyecto de refuerzo del muro perimetral, suponen un paso fundamental para preparar los terrenos de cara a la futura ampliación del recinto", ha destacado el Consistorio.

El concejal de Servicios Públicos, Jordi Martínez, ha manifestado que "estas intervenciones responden a una planificación para dotar a nuestra ciudad de unas instalaciones en las mejores condiciones, aportando soluciones de espacio para las familias y mejorando la seguridad y la estructura del recinto para todos".