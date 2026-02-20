Este es el plan de la Generalitat para el regreso a Alicante del lince ibérico

Objetivo 2028 para el lince ibérico en la provincia de Alicante. La Generalitat ha presentado este viernes en Banyeres de Mariola el proyecto para reintroducir el lince ibérico en la Comunidad Valenciana, región que la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico reconoce como un área favorable para albergar esta especie.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha presentado el plan de conservación del lince ibérico en la autonomía, que incluye el primer estudio técnico para su reintroducción en 2028 y consolidar la presencia estable de esta especie emblemática en el territorio, marcando un hito en la política autonómica de conservación de la biodiversidad.

Imagen noctuna de un lince ibérico / INFORMACIÓN

Así lo ha destacado el vicepresidente tercero y conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, durante la presentación del plan, donde ha subrayado que “se trata de un proyecto riguroso, con una sólida base científica, que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas y responsables”.

Al acto, que ha tenido lugar en el Parque Natural de la Sierra de Mariola, han asistido también la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo, así como su antecesor en el cargo y actual comisionado de la Recuperación, Raúl Mérida, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis.

Tal y como ha explicado el vicepresidente, la iniciativa se alinea plenamente con la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince, que identifica a la Comunidad Valenciana como un territorio con potencial real para albergar poblaciones estables de la especie. Este escenario se ve además respaldado por los indicios recientes de presencia del felino en las tres provincias.

El conseller en la presentación del programa de reintroducción realizada en Banyeres de Mariola / INFORMACIÓN

El más reciente fue hace unos meses en el Alto Vinalopó. Durante 2025, algunos ejemplares se han establecido durante periodos prolongados, tal y como se desprende del seguimiento intensivo realizado por agentes medioambientales de la Generalitat.

Viabilidad

El estudio, que ya está en marcha, será la base para el proyecto ya que analizará aspectos clave para la viabilidad del lince ibérico, como la idoneidad del hábitat, la disponibilidad de presas y la conectividad ecológica, así como factores sociales y territoriales.

El objetivo es identificar áreas viables que contribuyan a conectar las poblaciones del sureste peninsular y refuercen la viabilidad genética y demográfica de la especie en la Comunidad Valenciana, aplicando en todo momento el principio de precaución y priorizando la prevención de riesgos. Las tres provincias presentan espacios potenciales y será el estudio el que determine las áreas más idóneas.

Martínez Mus ha recordado que el lince ibérico, además de ser una de las especies más representativas por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción, “es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos”. Su presencia contribuye a regular las poblaciones de presas, mejora la salud del territorio y actúa como un indicador de la calidad ambiental. “Proteger al lince es proteger el conjunto del ecosistema”, ha señalado.

Financiación europea

El proyecto se desarrollará con una gestión eficiente de los recursos públicos y contará con financiación europea Next Generation EU, lo que refuerza el compromiso de la Generalitat con una conservación basada en el rigor técnico y en la inversión de futuro. “Avanzamos hacia una Comunitat Valenciana aún más comprometida con su medio natural, desde la convivencia equilibrada entre naturaleza y territorio”, ha afirmado el vicepresidente.

Un momento de la presentación en el Parque Natural de Sierra Mariola / INFORMACIÓN

Finalmente, Martínez Mus ha agradecido el trabajo de la Dirección General de Medio Natural y Animal, del personal técnico del Servicio de Vida Silvestre y de la Red Natura 2000, así como de todas las personas implicadas en el impulso del proyecto. “El trabajo de todos vosotros es clave para que iniciativas de esta relevancia se desarrollen con la máxima solvencia técnica y con una visión a largo plazo”, ha concluido.

Especie endémica

El lince ibérico es una especie endémica de la península ibérica que, hasta mediados del siglo XIX, ocupaba gran parte de su territorio. Sin embargo, a comienzos de este siglo su situación era crítica y en 2002 la población se había reducido a apenas un centenar de ejemplares, concentrados en dos núcleos aislados en Doñana y Sierra Morena, lo que motivó su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Desde entonces, los programas de conservación han permitido una notable recuperación, alcanzando en la actualidad más de 2.400 ejemplares en España. En la Comunidad Valenciana no hay poblaciones estables, pero durante los últimos años es cada vez más habitual que haya ejemplares que haya pasado diferentes periodos en zonas de las tres provincias.