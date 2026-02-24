La Generalitat obliga al cierre de la oficina que asesoraba en materia de vivienda a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat

Cierra la Xarxa Xaloc que ayudaba a la ciudadanía de l'Alcoià y El Comtat en materia de vivienda desde 2021. El convenio entre la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat y la Generalitat acabó el pasado 31 de diciembre, sin que la Conselleria de Vivienda haya impulsado un nuevo convenio ni haya dotado de presupuesto esta partida para toda la Comunidad Valenciana. Y es un servicio muy importante, que atendió el pasado año a 2.500 personas.

Los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro y Banyeres, a través de sus alcaldes, y la Mancomunitat han denunciado este martes durante una rueda de prensa en Alcoy que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha obligado al cierre de esta oficina.

Este servicio, que funcionaba gracias a los 150.000 euros anuales que aportaba el Consell desde 2021, cuando se firmó el convenio con el Botànic, tenía su sede en Alcoy y se desplazaba dos veces al mes a Muro, Cocentaina y Banyeres, atendiendo a los municipios de la Mancomunitat.

Así, el presidente de esta entidad que agrupa a 16 poblaciones de las dos comarcas, Blas Calbo, que a su vez es alcalde de Gorga por el PSOE, ha señalado que "la Generalitat nos ha restringido la Xarxa Xaloc. No sabemos si habrá un nuevo contrato", destacando que "era un servicio que dábamos a toda la gente, y la mayoría era gente vulnerable. Era muy importante para l'Alcoià y El Comtat y estábamos supercontentos porque ha funcionado de maravilla".

De izquierda a derecha, el vicealcalde de Alcoy, los alcaldes de Cocentaina y Muro, el presidente de la Mancomunitat y primer edil de Gorga, el alcalde de Alcoy, el vicepresidente de la Mancomunitat y el primer edil de Banyeres / JUANI RUZ

Su vicepresidente Jordi Pla (Compromís), exalcalde de Cocentaina y que forma parte de su ejecutivo municipal a su vez es concejal de Compromís en el equipo de gobierno contestano, ha recordado que "sabemos todas y cada una de las dificultades que tenemos al conjunto de la ciudadanía, y especialmente la gente más joven y la gente con menos ingresos, para acceder a la vivienda".

Y ha lamentado que "lo que hace la Generalitat es abandonar a la ciudadanía al no renovar ese convenio. Lo que muestra es que la Generalitat está en otras cosas y no está en lo que interesa a la gente normal y corriente, como es el acceso a la vivienda, las ayudas para el alquiler, las ayudas también para la compra de vivienda en nuestras comarcas".

Esta oficina que se acaba de cerrar atendió en 2025 a 2.500 personas, "unas cifras destacadas", según ha apuntado Pla. Y ha advertido que además la conselleria adeuda más de 55.000 euros correspondientes al periodo entre agosto y diciembre, y que no saben si abonará lo generado estos dos meses sin convenio.

Sin presupuestos autonómicos

Y la Mancomunitat ha reclamado que "salga adelante el nuevo convenio para el año 2026", apuntado que el motivo de que no se haya renovado todavía es la falta de presupuestos para 2026 por parte del Consell, estando el PP "secuestrado" por las "políticas reaccionarias" al estar "en manos de Vox".

Por su parte el primer edil de Alcoy, Toni Francés (PSOE), ha recordado que se trata de un "servicio muy importante para nuestra comarca" implantado por el Botànic para "impulsar las políticas de vivienda en la Comunidad Valenciana". Y ha detallado que "estaba formado por un equipo de cuatro técnicos, un asesor jurídico, un arquitecto y dos administrativos para asesorar, acompañar y ayudar a todas las solicitudes por parte de la ciudadanía de toda nuestra comarca en todas las ayudas de alquiler y rehabilitación, todas las ayudas vinculadas a la vivienda".

Francés también ha lamentado que "sabemos que la vivienda no es una prioridad para el gobierno valenciano. Para el presidente de Pérez Llorca, ni para el Partido Popular no lo ha sido nunca. Desde enero, ese convenio que teníamos firmado entre la Generalitat Valenciana y la Mancomunitat para financiar los gastos de la Xarxa Xaloc no existe porque no hay presupuesto. Se podría, si hay voluntad, haber hecho una modificación de crédito por parte del gobierno valenciano para dar continuidad a este servicio, pero no se ha hecho".

Y el primer edil alcoyano ha lamentado que además la Generalitat ha comunicado que solo va a abonar la ayuda del convenio hasta el 14 de diciembre, y no hasta el 31 de diciembre, porque en esa fecha el área de Vivienda cambió de conselleria por una restructuración de áreas, y que eso lo asumiría la Mancomunitat, algo con lo que no están de acuerdo por lo que van a reclamar.

Y tampoco saben desde la Generalitat decir qué pasará con los gastos de estos dos primeros meses de año, tras lo que no ha quedado más remedio que cerrar la oficina.

Por su parte Vicent Molina (Compromís), alcalde de Muro, ha lamentado que "es una clara manera de trabajar de este gobierno valenciano. Por un lado están diciendo que con menos impuestos están optimizando la administración autonómica, y el hecho es que todos los servicios que estaban llegando a pueblos más pequeños y a la gente más vulnerable los dejaron de lado. Y no es un servicio menor".

Una oficina sobre la vivienda

Y es que ha recordado que "es un servicio que no solo acogía todos los programas de ayuda de la Generalitat, sino que también daba la posibilidad de esas inspecciones técnicas de edificios de más de 50 años, es decir, la oportunidad de tener una oficina de la vivienda en un pueblo como Muro o más pequeños" para los que sería imposible.

Estos son los 16 municipios a los que daba servicio La Xarva Xaloc daba servicio a Agres, Alcoy, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benasau, Beniarrés, Cocentaina, Fageca, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, Millena, Muro, Penàguila y Quatretondeta, facilitando el acceso a ayudas para rehabilitaciones, alquiler o instalación de placas solares. La oficina Xaloc de la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat pertenece en una red de organismos colaboradores de la Generalitat que ofrecen a todas las personas de la Comunidad Valenciana un servicio integral de gestión, información, mediación social y asesoramiento en materia de vivienda, rehabilitación de edificios y regeneración urbana. El objetivo de la Oficina Xaloc es apoyar a las entidades locales para ofrecer un servicio de gestión, información, mediación social y asesoramiento para facilitar el acceso a la vivienda digna a la ciudadanía.

El alcalde de Banyeres, Josep Sempere (Compromís), ha recordado que "la oficina visitaba la localidad dos veces en el mes y allí podían venir tanto los vecinos y las vecinas de esta misma población como de otras poblaciones vecinas que pertenecían a la Mancomunitat. Y desgraciadamente, con la toma de decisión que ha tenido la Generalitat de no hacer su parte del convenio, se deja otra vez sin servicio".

Y el alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz (PSOE) ha añadido que "la no renovación de este convenio es una clara declaración de interés por parte de la Generalitat Valenciana presidida por Pérez Llorca. En un momento donde la vivienda es importantísima, en un momento donde el gobierno central está apostando por la vivienda, creo que la Generalitat se queda atrás. La no renovación de este convenio es una muestra de que no apuesta por políticas de vivienda claramente y no apuesta por una red que ayude a nuestros vecinos y vecinas a poder acceder y gestionar esas ayudas".

Este medio ha contactado con la Conselleria de Vivienda, sin haber obtenido por ahora respuesta a las denuncias de estos municipios sobre el cierre de la Xarxa Xaloc.