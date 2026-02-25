Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calima y otra dana: este es el plan meteorológico para el fin de semana en Alicante

El Laboratorio de Climatología de la UA prevé una importante irrupción de polvo sahariano a partir del viernes a mediodía y una gota fría el domingo

Alicante cubierta de niebla desde el castillo de Santa Bárbara esta semana

Alicante cubierta de niebla desde el castillo de Santa Bárbara esta semana

Rafa Arjones

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Novedades meteorológicas para el fin de semana en la provincia de Alicante: calima a partir del viernes y una nueva dana que podría dejar lluvias a partir del domingo.

El Laboratorio de Climatología de la UA ha informado este miércoles que "durante la recta final de la semana la formación de una borrasca junto a la presencia de una dana en el norte de África se encargará de impulsar una importante irrupción de polvo sahariano hacia la Península Ibérica, dejando los cielos turbios y reduciendo la visibilidad".

Así, ha señalado que "en nuestras comarcas notaremos la calima a partir del mediodía del viernes y durante el fin de semana. Por otra parte, el descuelgue de una nueva dana o gota fría a partir del domingo junto a la entrada de vientos de levante podría traernos algunas lluvias durante la semana que viene", aunque todavía está por ver su impacto en la provincia. Todo después de las nieblas de advección e irradiación que se han registrado esta semana en el litoral de la provincia.

Por el momento, para este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en la provincia cielo despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral y brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, máximas entre los 18 y los 22 grados y mínimas entre los 6 y los 9. En el litoral norte, viento moderado de componente norte y en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.

Para el viernes se espera en Alicante cielo poco nuboso, con bancos de niebla o intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral y brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas e intervalos generales de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.

Y para el sábado Aemet prevé, a nivel de la Comunidad Valenciana, en el sur de Valencia y norte de Alicante, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones; en el resto, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso localmente notable en el interior y sin cambios en el litoral. En el litoral, viento moderado del noreste y en el interior, viento flojo de componente este.

Y ya el domingo, también a nivel autonómico, habrá cielo nuboso con precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante, probables en el resto de Valencia y en Castellón. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del este y nordeste, moderado en el litoral sur y flojo a moderado en el resto.

