¿Cuándo realizará Castalla el referéndum para cambiar las fechas de las fiestas?

Los Moros y Cristianos de Castalla se celebrarán este año en sus fechas tradicionales. El referéndum autorizado al Ayuntamiento por el Gobierno central para que sean los castelluts los que decidan sobre el calendario festero no afectará a los festejos de 2026, y el Consistorio trabaja en la elaboración de un reglamento para llevar a cabo esta consulta en otoño.

El alcalde Jesús López ha explicado que la idea es que la votación se realice "a finales de septiembre o principios de octubre, aunque no hay nada cerrado". Así, los festejos de este año se mantienen según lo previsto, y se desarrollarán del 1 al 4 de septiembre, que este año cae de martes a viernes, lo que dificulta la asistencia de visitantes y complica la participación por cuestiones laborales.

Y ahí radica el fondo de la cuestión, que los vecinos decidan si es mejor que se desarrollen siempre el fin de semana, o bien que mantienen las fechas tradicionales, lo que hace que muchas veces los días grandes se desarrollen entre semana.

Juani Ruz

De acordarse el cambio, las celebraciones empezarían siempre un viernes y se alargaría hasta el lunes, entrando en vigor en 2027, siempre que se cumplan los plazos y esta consulta se pueda realizar este otoño.

Antecedente

El pasado junio la Agrupació de Comparses de Castalla llevó a cabo una consulta interna en la que votaron más de 1.200 festeros, donde salió por escaso margen la opción de pasar las celebraciones al fin de semana.

628 personas votaron sí al cambio por 608 que no, incluyendo el proceso voto presencial y telemático. Este resultado, que no es vinculante, se trasladó al Ayuntamiento, que decidió solicitar al Gobierno central una consulta popular para que toda la ciudadanía se pueda pronunciar, y decidir, sobre un cambio que mantiene divididos a los festeros, casi al 50 %.

Resultado de la votación realizada por los festeros el pasado junio / Agrupació de Comparses de Castalla

El Consejo de Ministros autorizó a principios de febrero al Ayuntamiento la realización de esta consulta solicitada por el pleno de Castalla. Y es que el artículo 149.1.32ª de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Por otro lado, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce el derecho de los vecinos a pedir la consulta popular, regulando en su artículo 71 que "previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la Nación, se podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local".

"Recabados los correspondientes informes, todos ellos favorables, y cumpliendo los requisitos legales exigidos, el Gobierno autoriza la celebración de la consulta popular" de Castalla, que se espera que establezca la fecha de las fiestas a partir de 2027.