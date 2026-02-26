Chequeo con rayos X para desentrañar los secretos del caballo del Sant Jordiet de Alcoy

El caballo de la Aparición de San Jordiet de los Moros y Cristianos de Alcoy se somete a un chequeo con rayos X para conocer los secretos que oculta en su interior. Y además facilitar la creación de una réplica que permita conservar en perfectas condiciones este emblemático elemento de las fiestas.

Así lo ha informado el Alférez Moro 2026 de la filà Realistas, Miguel Espí Mayor, que ha promovido esta iniciativa para poner en valor este elemento y desentrañar incógnitas como la antigüedad del caballo, que se desvelará más adelante junto con otros detalles.

Reconstrucción interior del caballo a través de las radiografías realizadas / INFORMACIÓN

El proyecto de estudio y recuperación del caballo de la Aparición "continúa avanzando con paso firme después de meses de trabajo constante y discreto", han explicado desde la Alferecía.

"Las investigaciones desarrolladas hasta ahora han permitido obtener nuevas pruebas que aportan una visión más clara sobre cómo está construido este elemento tan emblemático de la Fiesta, así como sobre su estructura interna y los materiales utilizados en su elaboración original", han apuntado.

Técnicas

Durante este tiempo se han llevado a cabo varias actuaciones técnicas y científicas que han hecho posible observar por primera vez el interior del caballo mediante pruebas de rayos X. Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de diferentes profesionales y personas implicadas que, de manera desinteresada, han aportado sus conocimientos y medios para avanzar en la investigación.

Entre las personas participantes destacan Juan Sirvent Mira, responsable de las pruebas radiológicas; Indalecio Carbonell Pastor, que ha colaborado activamente en el dibujo, la toma de medidas y el estudio directo de las proporciones del caballo; así como Miguel Espí Carbonell y Raül Llopis Palmer, que han participado en la documentación y desarrollo del proceso.

El caballo durante el chequeo con rayos X / INFORMACIÓN

También ha sido fundamental la colaboración de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Alcoy, que ha facilitado los espacios y los medios necesarios para llevar a cabo las actuaciones con todas las garantías.

Investigación

Las técnicas empleadas, basadas en el análisis no invasivo, permiten estudiar la estructura del caballo sin alterarlo, identificando refuerzos internos, sistemas constructivos y posibles fases de intervención a lo largo del tiempo. Paralelamente, continúa el proceso de investigación científica destinado a la datación de los materiales, con el objetivo de profundizar en el conocimiento histórico de la pieza.

Con esta nota de prensa se adjunta también una reconstrucción visual del caballo elaborada a partir de diferentes placas de rayos X, que, unidas, permiten conformar por primera vez una visión completa de su forma interna. Esta composición representa un paso importante en la comprensión global del elemento y muestra, de manera gráfica, los avances logrados dentro del proceso de investigación.

Raül Llopis, Juan Sirvent, el padre del Alférez e Indalecio Carbonell, con el caballo / INFORMACIÓN

Mientras tanto, historiadores de la filà como Jordi Linares, así como investigadores de la Fiesta como Francisco Fernando Simón “Kiko Templario”, continúan trabajando en textos y estudios de investigación que avanzan en paralelo en el trabajo técnico y científico, aportando contexto histórico, documental y festivo al conjunto del proyecto.

Nuevo caballo

Este trabajo de investigación avanza al mismo tiempo que la elaboración del nuevo caballo, una pieza concebida para actuar de manera complementaria. Por un lado, garantizará la continuidad del uso festivo de un caballo en óptimas condiciones de seguridad, estabilidad y vistosidad; y, de otra, permitirá preservar el ejemplar original, que será puesto en valor como patrimonio histórico y simbólico de la Fiesta.

"Todo este impulso nace gracias a la acción y el compromiso del Alférez Miguel Espí Mayor, junto con su Favorita, las Hurís, Emires, el Santón, la Sàvia de la Madrassa y todos sus niños, que han hecho posible convertir este proyecto en una realidad colectiva orientada a proteger el pasado y proyectarlo hacia el futuro".

Otra radiografía / INFORMACIÓN

"El proyecto continúa abierto y en plena evolución. En los próximos meses se prevén nuevas acciones, estudios y resultados que irán dando a conocer nuevos avances en torno al caballo de la Aparición, manteniendo viva una investigación que tiene como objetivo comprenderlo mejor, preservarlo y asegurar su continuidad dentro de la tradición fiestera".

Donación de una fotografía histórica

Por otra parte la pasada semana el Alférez también cedió al Ayuntamiento una fotografía de gran valor histórico y patrimonial del caballo de la Aparición, entregada por el cargo festero, que estuvo acompañado por su padre, Miguel Espí Carbonell.

La foto donada al Ayuntamiento por el Alférez Moro / INFORMACIÓN

El acto contó con la presencia del alcalde de Alcoy, Toni Francés, del regidor de Fiestas, Jordi Martínez, y del director del Archivo Municipal de Alcoy, Josep Lluís Santonja, institución que a partir de ahora custodiará la fotografía porque paso a formar parte del patrimonio documental de toda la ciudad.

La imagen fue localizada por Francisco Fernando Simón, quien, después de investigar el origen, informó el colectivo de Emires y Húries del Alférez Moro de la existencia de la pieza en una subasta dentro de un portal de antigüedades. Una vez ganada la subasta, la fotografía llegó a Alcoy, donde se consideró que su lugar natural tenía que ser el archivo público municipal, garantizando así su conservación y difusión.

Excepcional

La fotografía destaca por su carácter excepcional, puesto que muestra el caballo utilizado por el Sant Jordiet en la Aparición dentro de los Estudios Fotográficos Matarredona de Alcoy, una imagen poco habitual en la cual se puede observar a dos personas montadas sobre el mismo animal.

Este documento, junto con otras fotografías y materiales históricos, ha sido objeto de estudio por parte de los colaboradores del proyecto que impulsan la creación de un nuevo caballo para la Aparición.