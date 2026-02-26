El equipo de gobierno de PSOE y Som Ibi-Compromís salta por los aires

El equipo de gobierno de izquierdas de Ibi salta por los aires cuando queda poco más de un año para las elecciones municipales. El alcalde Sergio Carrasco ha anunciado este jueves en la emisora municipal Radio Ibi la ruptura del Pacte del Molí, después de que la pasada semana la coalición formada por Som Ibi y Compromís denunciara falta de transparencia en el Ayuntamiento y alertara de acuerdos con informes en contra, entre otras cosas.

Así, el PSOE queda en minoría, con 7 ediles frente a los 9 del PP, 1 de Vox y los 4 de la Som Ibi-Compromís, que pasan a la oposición, y que tendrán la llave de la gobernabilidad, aunque parece muy improbable que puedan facilitar una moción de censura que permita al PP recuperar la Alcaldía tras su nefasta gestión económica del anterior mandato. Eso sí, hay que recordar que se trata de una coalición entre un partido local, Som Ibi, y Compromís, y a PP y Vox solo les haría falta un edil de estos cuatro más para alcanzar la mayoría necesaria.

El alcalde de Ibi, Sergio Carrasco / Rafa Arjones

Según recoge la emisora en sus redes sociales, el alcalde ha calificado de "insostenible" la situación tras las declaraciones de Som Ibi-Compromís, informando que la asamblea del PSOE celebrada el miércoles acordó por unanimidad romper el pacto y continuar gobernando en solitario. De esta forma, este jueves Carrasco tiene previsto firmar el nuevo decreto con el reparto de las delegaciones.

Por ello el PSOE ha convocado una rueda de prensa para el viernes a las 12:00 horas en el Ayuntamiento para dar a conocer los detalles de esta ruptura.

De cualquier forma, el primer edil ha avanzado en la emisora que las desavenencias con sus socios de gobierno venían de largo, y que el último comunicado ha sido "la gota que colmaba el vaso", calificando las acusaciones como falsas y que la coalición se dedicaba más a controlar que a gobernar, según recoge Radio Ibi.

"Som Ibi tira de la manta"

El detonante de esta decisión ha sido el vídeo colgado en redes sociales el pasado viernes por la coalición, donde, bajo el título "Som Ibi tira de la manta", carga contra el PSOE y denuncia presiones e irregularidades.

En el mismo la hasta este jueves vicealcaldesa Aitana Gandía advertía de que "la situación del Ayuntamiento es insostenible. Nos ha costado 20 años a la izquierda volver a gobernar. Depositamos la confianza dándole la alcaldía al Partido Socialista, pero durante estos años hemos ido viendo que el PSOE pretende perpetuar prácticas de un sistema viciado".

Así, varios miembros de la formación más aparecían, alertando de que "el área de Servicios Públicos, la futura área de Calidad Urbana, es un área esencial y actualmente tiene una evidente falta de personal y de coordinación, tanto la parte técnica como la parte política. Estamos de acuerdo en esta necesidad, pero el PSOE está condicionando la creación de esta área para favorecer unos intereses personales de ciertos trabajadores y están retrasando lo todo y nos están presionando para que cedamos. Pero Som Ibi no va a ceder".

Aitana Gandia y Sergio Carrasco tras el acuerdo de gobierno de 2023 / Juani Ruz

La formación apuntaba que "los servicios esenciales como el control de plagas, la limpieza o la basura corren el grave peligro de caer. Todo para favorecer los privilegios de unos pocos. Pero esto no es nada nuevo. Som Ibi desde el inicio ha estado denunciando y reivindicando esta situación y nos está pasando factura. Hemos hablado con ellos muchas veces en reuniones. Les hemos presentado informes sobre la carencia de personal en el pleno, incluso han ignorado informes jurídicos desfavorables, contundentes".

Y la coalición señalaba que "ahora que es un buen momento para revertir la situación", advirtiendo que "no les vemos ningún interés en cambiar" y denunciando que "se nos oculta información, poniéndonos parches".

Delegaciones que tenía Som Ibi

Aitana Gandía ostentaba la vicealcaldía y las áreas deTurismo, Fiestas Mayores y Tradiciones, Patrimonio y Régimen Interior.

Elio Verdú ocupaba la tercera tenencia de Alcaldía y las concejalías de Servicios Públicos, Juventud y Diversidad.

Lara María Ayala ostentaba la quinta tenencia de Alcaldía así como las áreas de Cultura, Bienestar Animal, Participación Ciudadana, Comunicación y Protocolo.

Y Agnés Guillem era la responsable de Cementerio y Participación Ciudadana.

Noticia en elaboración