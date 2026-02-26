Un icono cultural de Alcoy cumple 150 años

La Llibreria Llorens cumple este año siglo y medio vida, convertida en un referente cultural de Alcoy gracias al trabajo de cuatro generaciones de distintas familias. El establecimiento abrió en 1876 en su actual emplazamiento, en el número 1 de la calle Sant Llorenç, en pleno corazón de la ciudad, donde sigue como uno de los motores culturales de Alcoy, llegando a tener tres establecimientos en Alcoy.

Para iniciar la celebración de sus 150 años, el establecimiento que regenta desde 2011 José Ernesto Nadal, cuarta generación de propietarios, ha editado un libro junto con el Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics (Caeha) sobre la luctuosa revuelta obrera de 1873, conocida como la "Revolución del Petrolio".

El dueño en la librería, que también mantiene la venta de prensa y revistas / Juani Ruz

Nadal, acompañado por la anterior propietaria Pili Llorens, explica que "somos una librería del pasado y del presente, pero mirando al futuro", recordando que la imagen del establecimiento ha estado siempre ligada a la columna de San Jorge que se colocó en 1876, con motivo de los 600 años del patronazgo de San Jorge, que fue el año de la fundación de la librería. Y precisamente Alcoy celebra este año los 750 años de este patronazgo, con un Año Jubilar concedido por el Vaticano.

Su fundador fue José Llorens Pericàs hace 150 años. En los años 20 entró como dependiente Federico Llorens Torres -sin relación familiar con el dueño pese al apellido-, quien procedía de un taller de imprenta y encuadernación. Y se hizo cargo del negocio en 1926, tomando después el relevo sus hijos Pili y Luis, que la mantuvieron en manos de la familia hasta 2011, cuando se jubiló Pili.

Al principio vivían encima de la librería, donde nacieron los tres hijos de Federico Llorens Torres -Pili, Federico y Luis-. Y en 1967 el negocio se amplió a la zona de arriba con su primera reforma, con sus dos hijos ya al frente. Entonces se destinó el primer piso a sección de librería y la planta baja a papelería, prensa y revistas.

Libros clandestinos

Así, desde el siglo XIX se ha convertido en un referente cultural que incluso llegó a tener un piano arriba. Así, ha albergado conciertos de piano y guitarra, recitales de poesía, presentaciones de libros, lecturas de teatro o exposiciones de pintores, entre otros. Y en tiempos del franquismo albergó reuniones literarias clandestinas y contaba con publicaciones escondidas para burlar la censura del régimen.

La librería en una imagen de 1929 / INFORMACIÓN

José Enrique Nadal ha destacado que "siempre desde su fundación ha sido abierto como librería. Ha habido otras librerías Llorens, pero esta es la única que ha sido que ha perdurado desde su fundación. Y es más que un punto de venta. Es un punto de encuentro. Nos gusta que nos miren de forma que en la librería se pasa un rato agradable".

Pili Llorens se jubiló en el año 2011, cuando tomó el relevo Nadal, que recuerda que "yo fui previamente empleado de Pili durante 15 años, entrando a trabajar allí a los 16 años. Y nuestro objetivo es que la librería continúe estando abierta muchísimos años más", tras decenas de miles de libros vendidos y una estrella: la novela.

Publicación editada por la librería sobre la Revuelta del Petrolio de Alcoy / Juani Ruz

Para ello, se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos y la aparición de gigantes como Amazon, uniéndose en internet a otras librerías de España. Así, ha destacado que "pese a lo que decían los agoreros, el libro en papel goza de buena salud y convive con el formato digital".

Lecturas de madrugada

Pili Llorens era una persona a la que le gustaba leerse los libros para poder recomendarlos a sus clientes, por lo que se quedaba hasta muy tarde leyendo. "Tenía entre 3 y 5 libros en la mesita de noche todos los días. Yo me leía las 10 primeras páginas, las 10 del centro y las 10 últimas, para recomendarlos a los clientes, y se me hacían las 4 de la madrugada", explica. Y apunta que después venía algún cliente y le decía "no puedo dejar el libro de lo que me gusta", recordándole que "si ya te lo dije" tras recomendarlo.

Sobre la conmemoración de este 150 aniversario, Nadal explica que "de momento hemos hecho una pequeña colaboración con el Caeha, sobre un hallazgo que han hecho sobre los hechos del Petrolio, con unos grabados inéditos chulísimos, que solo estaba en francés y han traducido al valenciano, 'La fille du bandit’. Es el pistoletazo de salida. El año es muy largo e iremos haciendo cosas".

El actual dueño y la anterior propietaria de la Llibreria Llorens / Juani Ruz

Así, se ha realizado un facsímil sobre un documento encontrado por el Cahea a la venta por internet, con estos grabados, que no estaba catalogado en el Archivo Municipal.

"Por unos pocos euros adquirieron el ejemplar, que es una novela de finales de siglo XIX, de un autor en francés, con varios grabados, y con una vista inédita de Alcoy. Es la historia de un padre y una hija. Él es carlista y la novela trata de su viaje desde el sur de España al País Vasco, donde quiere incorporarse al bando de los carlistas. Y en uno de los capítulos pasan por Alcoy y se encuentran" con la revuelta del Petrolio, explica Nadal.

Y lo que se ha hecho es reproducir ese capítulo que trata de Alcoy, que tiene "un poco de componente histórico y cultural", por el que no dudaron en colaborar con el Caeha.

Vínculos asociativos

La librería ha estado vinculada y colaborando siempre con todas las asociaciones y organizaciones socioculturales de la ciudad, perteneciendo desde su fundación a las asociaciones comerciales locales.

Una vista de Alcoy recogida en la publicación recuperada con motivo del 150 aniversario de la librería, gracias al Caeha / Juani Ruz

Entre los años 1975-1980 abrió una segunda librería en la actual arteria comercial de la Alameda, en un local de 200 metros cuadrados y dos plantas, con un aire de modernidad y holgura, siendo uno de los primeros locales en abrir sus puertas en la zona. Esta cerró por jubilación de su titular, Luis Llorens García, hermano de Pili, en abril del 2008.

En el año 1994-95 abrió una tercera librería en la ciudad, la librería Llorens Centro, con 100 metros cuadrados, en la planta baja de la calle San Nicolás número 14, donde estuvo nueve años, hasta que una reforma de la finca obligó a su traslado.

Llorens por partida triple Se da la curiosidad que el primer dueño se apellidaba Llorens, ubicándose el negocio en la actual calle Sant Llorenç, aunque entonces, año 1876, se llamaba calle Polavieja. Y en 1925 el negocio lo traspasó su fundador, José Llorens Pericás, a su empleado Federico Llorens Torres, padre de Pili Llorens. Y sigue en funcionamiento con un referente cultural de Alcoy.

Es así como se decide el traslado a la calle Sant Josep, 22, local situado muy cerca de la Casa de la Cultura y la Biblioteca Pública Municipal, albergando desde el primer momento actos culturales como presentación de libros, cuenta cuentos y visitas de niños de colegios.

Una ilustración de la Revuelta del Petrolio de Alcoy, en 1873 / Juani Ruz

En el año 2000 se le concedió el Premio Buixerau Ginesta al "Librero del año" que otorga la Federación de Gremios de Editores de España, por su labor en el fomento y desarrollo de la cultura escrita y que contribuyen a la consolidación de la cadena del libro en sus ámbitos de actuación.

Transcurridos 3 años y viendo próxima la jubilación de uno de los propietarios, se decidió cerrarla para ir reduciendo el negocio y volver definitivamente a la cuna de la Llibreria Llorens en la calle Sant Llorenç, 1, dando allí de nuevo el servicio de librería general que sigue, ininterrumpidamente, desde 1876, por lo que es una de las librerías más antiguas en funcionamiento de España.