¿Moción de censura? Esta es la reacción del PP a la ruptura del gobierno de izquierdas en Ibi

La portavoz del PP, Mayte Peñalver, ha manifestado que “Ibi merece un gobierno que gobierne, no un espectáculo permanente”, tras el anuncio del alcalde Sergio Carrasco de expulsión de los ediles de Som Ibi-Compromís del ejecutivo municipal, lo que deja al PSOE en minoría.

Además, los populares dejan la puerta abierta a una posible moción de censura y liderar una "alternativa real, seria y preparada", que dependería del apoyo de al menos uno de los cuatro ediles de la coalición de izquierdas.

"En los últimos meses hemos estado asistiendo a una situación insostenible dentro del equipo de gobierno formado por PSOE y Som Ibi-Compromís. Lo que nació como un acuerdo para garantizar estabilidad y gobernabilidad, se ha convertido en una sucesión constante de enfrentamientos públicos, reproches cruzados y falta de coordinación", ha señalado el PP.

El PP ofrece "una alternativa real, seria y preparada, capaz de llevar adelante un programa de gobierno basado en la buena gestión y en la defensa del interés general"

"La ciudadanía de Ibi ha asistido con creciente preocupación al deterioro del funcionamiento del actual equipo de gobierno. Lo que comenzó como un 'gobierno del cambio' ha terminado convertido en una sucesión de discrepancias públicas, reproches cruzados y comunicados que evidencian una falta de rumbo preocupante", ha apuntado el PP en un comunicado.

"Los vecinos no votaron un enfrentamiento interno constante. Votaron estabilidad, gestión eficaz y soluciones. No podemos olvidar que cuando la gestión interna se convierte en un pulso político, quien pierde es Ibi".

Parálisis

"El anuncio del alcalde Sergio Carrasco de la ruptura del Pacte del Molí supone un agravante a la parálisis que venimos padeciendo durante estos años", han advertido.

"Ambos partidos se comprometieron acabar con prácticas del pasado, con los llamados 'pasteleos' y con decisiones opacas. Sin embargo, hoy asistimos a lo que el Partido Popular venía anunciando: Falta de consenso dentro del propio gobierno y amenazas de bloqueo presupuestario".

Gobernar no es simplemente ocupar el poder, es estar a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en sus representantes Mayte Peñalver — Portavoz del PP de Ibi

"A partir de este momento, consideramos prioritaria la estabilidad y una gestión seria en el Ayuntamiento de Ibi. Y lo que ofrece el Partido Socialista no va a dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Gobernar implica tomar decisiones con rigor técnico, diálogo real y sentido institucional. No se trata de quién gana, sino de que Ibi avance", han señalado desde las filas populares.

Su portavoz "deja muy claro que desde la oposición no vamos a contribuir al ruido ni a la confrontación estéril que se va a dar entre ambos partidos. Pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado".

La líder de Som Ibi-Compromís Aitana Gandia y el alcalde, tras el acuerdo de gobierno alcanzado en 2023 / Juani Ruz

Así, Peñalver ha incidido en que “gobernar no es simplemente ocupar el poder, es estar a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía ha depositado en sus representantes”.

Desde el Partido Popular "reiteramos nuestra disposición a ofrecer una alternativa real, seria y preparada, capaz de llevar adelante un programa de gobierno basado en la buena gestión y en la defensa del interés general de los ciudadanos ibenses. Cabe recordar que el Partido Popular fue la opción más votada en las últimas elecciones municipales y que esa confianza mayoritaria de la ciudadanía no puede ignorarse", de lo que no cierran la puerta a una moción de censura.