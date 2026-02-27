El alcalde afirma que el "chantaje" y "deslealtad" Som Ibi le ha obligado a expulsarlos del gobierno

El alcalde Sergio Carrasco (PSOE) califica de "chantaje" y "deslealtad" la actitud del Som Ibi, que afirma ha estado operando como oposición dentro del equipo de gobierno.

Una situación ha llegado a un punto de no retorno que culminó el jueves con la expulsión del ejecutivo. Todo después del duro vídeo publicado por la coalición la pasada semana en la que denunciaba irregularidades en el Ayuntamiento, bajo el título "Som Ibi tira de la manta".

El primer edil ha comparecido este viernes, arropado por los otros seis concejales socialistas, para dar explicaciones de la crisis abierta en el Ayuntamiento, que ha dejado al PSOE en minoría tras la ruptura del Pacte del Molí firmado en 2023.

El origen del conflicto se encuentra en cuestiones relacionadas con la gestión de la plantilla municipal y la interpretación de determinados informes técnicos y jurídicos Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi (PSOE)

Así, Carrasco ha explicado que "la decisión de poner fin al pacto no responde únicamente a los acontecimientos más recientes. Estos han sido solamente la gota que ha colmado el vaso. Más allá de la deslealtad que han mostrado y de las tensiones generadas por Som Ibi con el escrito y el vídeo publicado".

El primer edil ha explicado que "el origen del conflicto se encuentra en cuestiones relacionadas con la gestión de la plantilla municipal y la interpretación de determinados informes técnicos y jurídicos".

Rueda de prensa del alcalde con el resto de ediles socialistas, este viernes / Juani Ruz

"En primer lugar, quiero afirmar que las acusaciones vertidas por Som Ibi en dichas publicaciones son rotundamente falsas. Se ha hecho referencia a la existencia de informes jurídicos desfavorables como si ello implicara que se estuviera actuando fuera de la legalidad. Esto no es cierto".

Y ha destacado que "en la administración pública pueden existir informes técnicos con discrepancias, pero no significa que estén fuera de la ley. Utilizar este argumento para presionarnos a aceptar todas sus demandas en una negociación constituye un claro chantaje, además de una tergiversación de la realidad y un claro ejemplo de deslealtad. De hecho, los propios concejales de Som Ibi han llevado a cabo contratos menores con informes jurídicos desfavorables, siendo estos legales".

Sin otra salida

Carrasco ha recordado que desde la coalición de izquierdas "en su comunicado expresaban su intención de seguir formando parte del equipo de gobierno, algo impensable si lo que están insinuando fuera cierto. Som Ibi ha insinuado acusaciones graves, pero sin aportar pruebas. Esto no es serio. Si tan claro lo tienen, que vayan a los juzgados".

Som Ibi ha insinuado acusaciones graves, pero sin aportar pruebas. Esto no es serio. Si tan claro lo tienen, que vayan a los juzgados Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi (PSOE)

Y ha apuntado que "hablan de bases para la bolsa del TAG (Técnico de Administración General). En dicho expediente hay informes que responden a criterios diferentes, uno favorable y uno desfavorable. Ante esta discrepancia de criterios, que es algo habitual en la administración, decidimos no decantarnos y anunciamos que las bases se modificarían si se presentaban recursos".

Y ha explicado que "a día de hoy se han presentado cuatro recursos, pero es que uno de ellos, que además es de una de las personas que Som Ibi señala como favorecida, con lo cual no tiene ningún sentido esa teoría conspiranoica que tienen".

Desacuerdo principal

Así, ha señalado que "el desacuerdo principal surge en la negociación por varios cambios en la plantilla, algunos de ellos vinculados a situaciones laborales críticas por motivos de salud. Se abre un proceso de negociación a tres bandas entre el Grupo Municipal Socialista. Som Ibi y los representantes de los trabajadores. Finalmente entendimos que se había alcanzado un consenso. Sin embargo, cuando el acuerdo parecía cerrado, Som Ibi plantea una nueva condición para dar su voto favorable el aumento del salario de las dos personas que más perciben en este Ayuntamiento".

Som Ibi plantea una nueva condición para dar su voto favorable el aumento del salario de las dos personas que más perciben en este Ayuntamiento Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi (PSOE)

Y ante esto "desde el Grupo Municipal Socialista, por supuesto, nos negamos en redondo porque entendemos que existiendo desde hace, puede ser que hasta décadas, más de 30 puestos de trabajo pendientes de revisión, no era adecuado priorizar una subida salarial para quienes ya cuentan con las mayores retribuciones, que además se revisaron al alza en 2022, hace apenas cuatro años".

Inacción

Además, ha querido aclarar que "la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que estamos ultimando recoge todas las reclamaciones de Som Ibi, salvo esta todas. A todo esto hay que sumar nuestro creciente descontento por la insuficiente implicación de nuestros exsocios de gobierno en determinadas responsabilidades de gestión, en ocasiones que hemos tenido que adoptar decisiones que no llegaban desde nuestros exsocios de gobierno, incluso en momentos especialmente sensibles para la vida municipal".

Nos hemos visto en situaciones en las que si queríamos que algo saliera adelante hemos tenido que tomar las riendas y para colmo, tras haber hecho el trabajo, se nos ha acusado de injerencia en sus áreas Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi (PSOE)

Así, ha destacado que "nos hemos visto en situaciones en las que si queríamos que algo saliera adelante hemos tenido que tomar las riendas y para colmo, tras haber hecho el trabajo, se nos ha acusado de injerencia en sus áreas. En los momentos críticos en los que el Ayuntamiento ha estado al borde del colapso, hemos estado solos porque ni estaban ni se les esperaba. Desde el primer momento han obrado como oposición dentro del gobierno".

El equipo de gobierno ha quedado reducido a 7 ediles, por 12 en la oposición / Juani Ruz

Ha lamentado que "estaban más concentrados en criticar las soluciones que nosotros aportábamos que en trabajar en las soluciones correspondientes a sus áreas. Todo esto ha llevado a un deterioro de las relaciones entre los grupos de gobierno que ha hecho que el entendimiento ya no sea posible y la deslealtad de sus últimas salidas de tono ha sido el detonante de la ruptura".

Mensaje al PP

De cualquier forma, el alcalde ha querido dejar clara "nuestra intención de seguir trabajando con responsabilidad y determinación", siendo "conscientes de los retos y de las dificultades a las que nos enfrentamos". Así, está dispuesto a sacar adelante todos los proyectos que están en marcha y otros más, lanzándole al PP un mensaje.

Así, ha recordado que "nosotros, estando en la oposición, votamos a favor del geriátrico, de todo lo referente a la generación de suelo industrial, a todos los proyectos importantes para Ibi en definitiva. Incluso votamos a favor de algún presupuesto municipal presentado por el Partido Popular para que Ibi precisamente no quedara ni bloqueado ni apartado por responsabilidad. Algún grupo, algún grupo político salió ayer -el jueves- a los medios para hablar de estabilidad y de proyectos", en referencia al PP.

Y ha señalado que "a partir de ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos", aunque ha aclarado que también sigue abierto a llegar a acuerdos con sus ya exsocios".

Un momento de la rueda de prensa / Juani Ruz

Por último, sobre una hipotética moción de censura que Som Ibi ya ha descartado, Carrasco ha manifestado que "nosotros lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Si el partido de Compromís, después de todo lo que ha dicho sobre el Partido Popular, ahora le da el poder, allá ellos. Nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer y por dónde vamos a trabajar".

Distribución de concejalías

El primer edil ha informado de la remodelación del equipo de gobierno, con el reparto de las concejalías que tenía Som Ibi entre los concejales del PSOE, que eran Turismo, Museos, Fiestas Mayores y Tradiciones, Patrimonio, Régimen Interior, Servicios Públicos, Juventud y Diversidad, Cultura, Bienestar Animal, Comunicación y Protocolo, Cementerio y Participación Ciudadana.

De esta forma, el alcalde mantiene teniendo Seguridad Ciudadana, Industria y Empleo, y asume Museos y Comunicación y Protocolo (en negrita las nuevas delegaciones).

Nuria Pina lleva Urbanismo, Régimen Interior, Patrimonio y Deportes.

Blanca Navarro se ocupa de Cultura, Medio Ambiente, Tenencia de Animales y Transparencia.

Custodia Palomino es responsable de Servicios Públicos, Cementerio, Informática y Participación.

David Rojas desempeña las áreas de Hacienda. Contratación y Actividades.

Paula Peidró Recursos Humanos, Fiestas y Tradiciones, Educación, Comercio y Turismo.

Y Montse Agulló se ocupa de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Juventud y Diversidad.