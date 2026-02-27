Alcoy da la palabra a la ciudadanía para decidir sobre la reurbanización de una plaza

La ciudadanía elige la opción para la reurbanización de la plaza Jaume I El Conqueridor con el objetivo de recuperar el uso familiar de este espacio de la ciudad de Alcoy.

El pasado jueves tuvo lugar la primera sesión de la consulta ciudadana sobre esta reforma, según ha informado el Ayuntamiento. El encuentro se desarrolló en la sede de la asociación vecinal Santa Rosa La Mistera y contó con la presencia de la concejal de Participación, Aroa Mira, junto con personal técnico de los departamentos de Participación, Obras y Servicios, y Transición Ecológica.

Valoramos la gran implicación del vecindario en este proceso que nos permitirá transformar la plaza en un espacio donde las personas puedan sentarse tranquilamente mientras los más pequeños disfrutan del juego en la calle Aroa Mira — Concejal de Participación de Alcoy

En esta cita tomaron parte un total de 50 personas, conformando una muestra representativa en cuanto a diversidad de perfiles, incluyendo a miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Esta participación orienta el proyecto para recuperar el uso familiar y la convivencia en este entorno.

Durante la actividad, las personas asistentes pudieron evaluar las dos alternativas de diseño propuestas a través de unos criterios claros como la convivencia y seguridad, la accesibilidad, el juego o la vida comercial y de estancia.

Un momento de la consulta / INFORMACIÓN

En la votación final, una de las opciones resultó la preferida con un total de 162 puntos, mientras que la segunda propuesta obtuvo 58 puntos. Cada participante disponía de cinco puntos para otorgar a las opciones según los diferentes apartados analizados previamente, registrándose también una serie de votos en blanco.

Una vez elegido el plano base, el proceso avanzará para decidir las prioridades de distribución de la plaza, concretando aspectos como la ubicación de los contenedores, los elementos lúdicos y el mobiliario urbano.

Punto de reunión

La intervención busca que la plaza vuelva a ser un punto de reunión para la gente mayor y para todas las personas del barrio, así como una zona de juegos para la infancia y la juventud.

Los vecinos han podido votar por su opción preferida / INFORMACIÓN

La idea principal es configurar un espacio más amable para toda la ciudadanía, aumentando las zonas verdes, la iluminación y los juegos infantiles, además de aplicar una reordenación del tráfico rodado alrededor de este punto de Santa Rosa.

La concejal de Participación ha destacado el desarrollo de esta jornada: "Valoramos la gran implicación del vecindario en este proceso que nos permitirá transformar la plaza Jaume I El Conqueridor en un espacio donde las personas puedan sentarse tranquilamente mientras los más pequeños disfrutan del juego en la calle, creando en definitiva una pequeña zona verde para la socialización que mejorará la calidad de vida en el barrio".