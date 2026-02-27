Alcoy da la palabra a la ciudadanía para decidir sobre la reurbanización de una plaza
Medio centenar de vecinos participa en la primera sesión de la consulta para rediseñar la plaza Jaume I El Conqueridor y que recupere su uso familiar
La ciudadanía elige la opción para la reurbanización de la plaza Jaume I El Conqueridor con el objetivo de recuperar el uso familiar de este espacio de la ciudad de Alcoy.
El pasado jueves tuvo lugar la primera sesión de la consulta ciudadana sobre esta reforma, según ha informado el Ayuntamiento. El encuentro se desarrolló en la sede de la asociación vecinal Santa Rosa La Mistera y contó con la presencia de la concejal de Participación, Aroa Mira, junto con personal técnico de los departamentos de Participación, Obras y Servicios, y Transición Ecológica.
Valoramos la gran implicación del vecindario en este proceso que nos permitirá transformar la plaza en un espacio donde las personas puedan sentarse tranquilamente mientras los más pequeños disfrutan del juego en la calle
En esta cita tomaron parte un total de 50 personas, conformando una muestra representativa en cuanto a diversidad de perfiles, incluyendo a miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Esta participación orienta el proyecto para recuperar el uso familiar y la convivencia en este entorno.
Durante la actividad, las personas asistentes pudieron evaluar las dos alternativas de diseño propuestas a través de unos criterios claros como la convivencia y seguridad, la accesibilidad, el juego o la vida comercial y de estancia.
En la votación final, una de las opciones resultó la preferida con un total de 162 puntos, mientras que la segunda propuesta obtuvo 58 puntos. Cada participante disponía de cinco puntos para otorgar a las opciones según los diferentes apartados analizados previamente, registrándose también una serie de votos en blanco.
Una vez elegido el plano base, el proceso avanzará para decidir las prioridades de distribución de la plaza, concretando aspectos como la ubicación de los contenedores, los elementos lúdicos y el mobiliario urbano.
Punto de reunión
La intervención busca que la plaza vuelva a ser un punto de reunión para la gente mayor y para todas las personas del barrio, así como una zona de juegos para la infancia y la juventud.
La idea principal es configurar un espacio más amable para toda la ciudadanía, aumentando las zonas verdes, la iluminación y los juegos infantiles, además de aplicar una reordenación del tráfico rodado alrededor de este punto de Santa Rosa.
La concejal de Participación ha destacado el desarrollo de esta jornada: "Valoramos la gran implicación del vecindario en este proceso que nos permitirá transformar la plaza Jaume I El Conqueridor en un espacio donde las personas puedan sentarse tranquilamente mientras los más pequeños disfrutan del juego en la calle, creando en definitiva una pequeña zona verde para la socialización que mejorará la calidad de vida en el barrio".
Suscríbete para seguir leyendo
- La borrasca Leonardo trae el jueves una sorpresa tropical a Alicante
- La provincia vaciada se topa con otro problema: imposible hallar viviendas libres en los pueblos pequeños de Alicante
- ¿Por qué el norte de Alicante roza la noche tropical y la mínima en Alcoy es superior a la de Alicante?
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- La ruta de senderismo 3 en 1 en Alicante: río, embalse y hasta un castillo
- La ruta de senderismo más emblemática del interior de Alicante: entre bosques, miradores y pozos de nieve
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos