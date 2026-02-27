Som Ibi afirma que su expulsión es "por tirar de la manta" pero descarta una moción de censura

Som Ibi-Compromís asegura que su expulsión del equipo de gobierno por parte del PSOE se debe a que "hemos tirado de la manta", pero descarta por completo respaldar una hipotética moción de censura del PP. Y sobre la aprobación de las cuentas de 2026, de las que por ahora solo hay un borrador, ha señalado que no mantendrán una actitud "destructiva ni revanchista", por lo que están dispuestos a negociar.

La ya exalcaldesa y portavoz de la coalición, Aitana Gandía, ha comparecido en rueda de prensa este viernes junto con los ediles Elio Verdú y Agnés Guillem y otros miembros de la formación, dos horas antes de la convocada por el alcalde Sergio Carrasco, para exponer la situación que a su juicio vive el Ayuntamiento y la expulsión ejecutada el jueves por el primer edil.

Nos expulsan porque hemos tirado de la manta. Lo hacen porque hemos decidido actuar con coherencia, ética y moral, sin renunciar a nuestros principios Aitana Gandía — Portavoz de Som Ibi-Compromís

Gandía ha asegurado al decisión de echarles del gobierno casi una semana después de denunciar en redes sociales irregularidades y "trajes a medida", "responde a una realidad clara: Som Ibi no está dispuesto a respaldar prácticas políticas alejadas de la ética y la transparencia; prácticas que, lamentablemente, reproducen dinámicas que ya vimos en gobiernos anteriores del PP".

Así, ha asegurado que "nos expulsan porque hemos tirado de la manta. Lo hacen porque hemos decidido actuar con coherencia, ética y moral, sin renunciar a nuestros principios. Es una manera de seguir ocultando toda información sensible que no quieren que demos a conocer al pueblo de Ibi”.

Desde la coalición han explicado que "no íbamos a abandonar el equipo de gobierno por dos motivos claros: responsabilidad con nuestras áreas y seguir destapando todas las posibles irregularidades, con el objetivo de dejar un Ayuntamiento limpio, transparente y garante de la equidad en la plantilla".

Un momento de la rueda de prensa ofrecidda este viernes por Som Ibi-Compromís / INFORMACIÓN

Entre los ejemplos de estos movimientos "dudosos" se encuentra "la creación de dos plazas de TAG (Técnico de Administración General) cuyas bases están hechas para perfiles muy concretos; es decir, para que puedan optar personas muy concretas: lo que viene siendo un 'traje a medida'. Som Ibi alertó de los informes jurídicos de la Secretaría Municipal, contundentemente desfavorables en el expediente, puesto que no cumplen los principios de ley de equidad, y solicitó a su socio de gobierno reelaborar las bases. Su respuesta, textualmente, fue que 'se retirarán solo si hay recursos contra las bases', ha explicado Gandía.

No íbamos a abandonar el equipo de gobierno por responsabilidad con nuestras áreas y para poder seguir destapando todas las posibles irregularidades Aitana Gandía — Portavoz de Som Ibi-Compromís

"Ahora, tras unas semanas desde su aprobación por parte del PSOE, han tenido que paralizar las bases por la entrada, hasta la fecha, de hasta cuatro recursos, reforzando nuestra posición ante este atropello".

Parches

"La continua puesta de parches no ha abordado problemas de base, como la falta de un interventor o interventora fijo/a que ponga orden y estabilidad en el Departamento de Servicios Económicos, que se ha venido sustituyendo de manera provisional", un tema que consideran clave para terminar de desencallar la situación económica del Ayuntamiento, tras el estado crítico en el que lo dejó el PP en el anterior mandato.

"Som Ibi ha propuesto en diversas ocasiones la adecuación de las retribuciones de los funcionarios de Habilitación Nacional para que ese puesto sea solicitado. Nuestra formación desconoce las motivaciones internas que el PSOE tiene para no desencallar esta circunstancia".

La portavoz de Som Ibi-Compromís / Juani Ruz

La coalición ha recordado que en octubre de 2023 Gandía ya advirtió públicamente de la "necesidad de acabar con los privilegios y 'pasteleos' de unos pocos dentro de este Ayuntamiento, en detrimento del resto de trabajadores".

Y ha apuntado que "en 2024 paralizamos un reconocimiento extrajudicial de crédito que, de nuevo, venía con informes jurídicos desfavorables que el PSOE decidió pasar por alto. En 2025, exhaustos de la indiferencia absoluta, pusimos de manifiesto, con informes de cada concejalía, la situación precaria de personal que siguen atravesando estas áreas".

Mismos pasos que el PP

"El PSOE ha preferido mantener estas dinámicas antes que corregirlas, asumiendo la misma hoja de ruta del PP; es decir, la misma que nos llevó a esta situación de colapso, tomando decisiones de manera unilateral y ocultándonos información", ha lamentado la portavoz de la coalición.

"Durante este tiempo, el PSOE ha gobernado como si contara con mayoría absoluta, ignorando a las más de 2.000 personas que confiaron en Som Ibi en las urnas, a nuestra asamblea y a nosotras mismas como concejales dentro del gobierno".

Obligación

Y ha destacado que "Som Ibi se debe únicamente al pueblo de Ibi y tiene la obligación de alzar la voz cuando detecta injusticias o malas prácticas. Un partido como el nuestro no puede ni va a guardar silencio ante lo que consideramos atropellos a la ética pública, y quien pierde ante esta situación es, finalmente, Ibi".

"Som Ibi continuará defendiendo la transparencia, la honestidad y la participación ciudadana. El sistema construido por los dos grandes partidos ha intentado silenciar nuestra voz, pero seguiremos trabajando para denunciar las irregularidades y defender los intereses de los vecinos y vecinas de Ibi".

Y sobre la posibilidad de una moción de censura, ya que PP (9 ediles) y Vox (1) requerirían del apoyo de al menos un concejal de los 4 de Som para desalojar al PSOE (7 ediles), Gandía ha asegurado que "la descartamos por completo".