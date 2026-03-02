La reparación que acomete Alcoy en una emblemática fuente dañada por un accidente de tráfico

El Ayuntamiento de Alcoy está llevando a cabo los trabajos de reparación de la Font Redona, un histórico elemento ornamental de la ciudad situado en la calle Sant Nicolau. La intervención está siendo ejecutada por la brigada de obras municipal con el objetivo de restituir este espacio a su estado original.

Esta actuación se produce después de que, hace unas semanas, un accidente de tráfico causara desperfectos en la estructura. Durante el siniestro, un vehículo impactó contra la fuente y derribó parte de este elemento patrimonial, según han explicado este lunes desde el Ayuntamiento.

Visita del alcalde a las obras de reparación de la Font Redona / INFORMACIÓN

Tras asegurar la zona de manera inmediata, los operarios municipales trabajan ahora en la reconstrucción y la adecuación de la parte afectada.

La Font Redona, que antiguamente servía como abrevadero y hoy en día es uno de los puntos integrados en las rutas turísticas de la ciudad, recuperará su aspecto habitual en breve para restablecer la normalidad en este tramo de la vía pública, según han agregado desde el Consistorio.