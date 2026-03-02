Viento, calima, barro y precipitaciones generalizadas: así va impactar una nueva dana en Alicante

Regina trae esta semana viento, calima, barro y precipitaciones generalizadas a la provincia. La inestabilidad regresa a Alicante con la llegada de esta borrasca, que dejará lluvias durante toda la semana, sobre todo en la zona norte. Por ello, hay decretado aviso amarillo por vientos el martes y el miércoles en el interior y litoral sur, así como por fenómenos costeros en esta zona de costa.

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA han informado que se confirma este cambio de tiempo, ya que entre este lunes y el martes se descolgará una dana sobre el suroeste peninsular, situándose en los siguientes días en el norte de Marruecos.

"Esto coincidirá con la entrada de vientos de levante debido a la formación de un bloqueo anticiclónico entre Centroeuropa y Escandinavia y al desarrollo de pequeñas borrascas en el mar de Alborán o sur de Baleares", apuntado desde el Laboratorio que "se trata de una situación clásica de lluvias en nuestras comarcas, con acumulados que durante la próxima semana pueden pasar de los 100 litros por metro cuadrado en los sitios típicos de El Comtat y de la Marina Alta". En el resto se esperan lluvias generalizadas, aunque más intermitentes, si se cumple el actual escenario.

Así, apunta que el inicio de la semana estará marcado por el barro que traerán las primeras precipitaciones, ya que esta borrasca va a traer polvo en suspensión del Sahara y al llover este llegará a la superficie en forma de barro.

Recarga de acuíferos

Eso sí, desde esta entidad de la UA han recordado que "dana o gota fría no es sinónimo de precipitaciones torrenciales", y que "estas situaciones son precisamente las que recargan nuestros embalses y acuíferos".

Por su parte desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han explicado que esta borrasca dará lugar a un temporal de viento del este y del noreste que comenzará a notarse a partir de última hora del lunes y, sobre todo, el martes y el miércoles.

Así, desde este lunes por la tarde "se va a notar cómo se va desarrollando el temporal en Alicante, con olas de dos a tres metros. El martes el viento será intenso, superando los 70 km/h en zonas de Alicante, algo menos intenso en el resto del territorio, pero persistente".

Por ello Aemet señala que "se pueden producir precipitaciones, más probables a partir del martes y con más persistencia en el sur de Valencia y norte de Alicante, las zonas más expuestas a un temporal de viento de gregal. En el sur de Alicante son menos probables".

Así, se esperan lluvias en toda la provincia, aunque será en el norte donde se registren acumulados destacados, siendo en un principio de menor entidad en el resto.

Y apunta que "martes, miércoles y jueves son los días en los que el viento será más fuerte. Los temporales de levante y gregal no suelen producir rachas tan fuertes como los de poniente, pero son muy persistentes, y la combinación de viento y lluvia suele ser un factor añadido de adversidad".

Jueves, jornada con las lluvias

"El jueves irá amainando el viento, pero se acercará la borrasca, con lo que ese día las precipitaciones serán más intensas, persistentes y generalizadas, y podrán ir acompañadas de tormenta", han señalado desde Aemet.

Por ello, Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos, que pueden llegar a superar los 70 km/h, para el martes, alargándose hasta el miércoles. En el interior, que abarca l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y del Medio Vinalopó, entrará en vigor el martes a las 10:00 y se alargará hasta el día siguiente a las 18:00 horas. Y en el litoral sur, que comprende la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de la l'Alacantí, del Medio Vinalopó y de la Marina Baixa, se activa a las 8:00 del martes y se prolongará hasta las 15:00 horas del miércoles.

Además, también hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur desde las 18:00 horas del lunes hasta las 15:00 horas del miércoles.

Previsión por días

Aemet prevé para este martes cielo nuboso en el norte, poco nuboso en el sur y polvo en suspensión en general. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el norte, que podrían ir acompañadas de barro. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en el litoral y prelitoral; máximas en descenso en el norte y en ascenso en el sur. Viento moderado del nordeste; será ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral y a sotavento de las sierras.

El miércoles se espera cielo nuboso y polvo en suspensión, con precipitaciones débiles y persistentes en el norte de Alicante, que aumentarán de intensidad y podrían ir acompañadas de tormenta a últimas horas; también hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto de la provincia que podrían ir acompañadas de barro. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste; será ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral alicantino y a sotavento de las sierras de Alicante.

Y el jueves, a nivel de la Comunidad Valenciana, se prevé cielo muy nuboso con precipitaciones generalizadas y persistentes, más intensas en el prelitoral de Valencia y en Castellón, donde es probable que vayan acompañadas de tormenta y de granizo pequeño. Temperaturas en descenso en Alicante y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado del noreste en Castellón y Valencia y flojo de componente norte en Alicante.