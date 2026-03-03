Aviso amarillo por lluvias para el jueves tras dejar Regina barro y viento en Alicante

La borrasca Regina se está dejando notar este martes en la provincia de Alicante con lluvias sin acumulados significativos, pero marcadas en muchos puntos por el barro por el polvo sahariano en suspensión, la calima, algunas rachas fuertes de viento y temporal marítimo.

Así, se mantiene hasta el miércoles el aviso amarillo por vientos en el interior y sur de la provincia, mientras que para el jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en el litoral norte por lluvias que serán generalizadas en la provincia.

La calima ha vuelto este martes a ser protagonista / Héctor Fuentes

Así, las precipitaciones se esperan abundantes en El Comtat, Marina Alta y norte de la Marina Baixa, mientras que el resto no se esperan grandes acumulados y serán intermitentes, según Aemet.

Así, hasta las 19:00 horas las pocas precipitaciones que se habían producido, al margen de unas pocas gotas que han ensuciado los coches de barro por ejemplo en Alicante por la noche, han sido en la Marina Alta y El Comtat. Planes ha registrado 16,2 litros por metro cuadrado, seguida de Agres y Alfafara con 12,8 litros y Benillup con 12, como valores más destacados, según Avamet.

Y en cuanto al viento, se han registrado rachas de 85 km/h en Villena (Sierra de la Villa), de 81 en El Castell de Guadalest, de 77 en Confrides (Aitana) y de 76 en Xixona (Castell).

Aemet mantiene activado el aviso amarillo por vientos en el interior de la provincia hasta las 18:00 horas del miércoles, abarcando l'Alcoià, el Alto Vinalopó y parte de l'Alacantí y del Medio Vinalopó.

En el litoral sur, que comprende la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de la l'Alacantí, del Medio Vinalopó y de la Marina Baixa, también está vigente este aviso hasta las 15:00 horas del miércoles.

Además, también hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur hasta las 15:00 horas del miércoles.

Tormentas

Y este martes Aemet ya ha anunciado que se activa para el jueves en el litoral norte, que comprende la Marina Alta, El Comtat y el norte de la Marina Baixa, el aviso a amarillo por lluvias, que pueden dejar más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y más de 60 en 12 horas. El aviso se activa el jueves a las 7:00 horas y se alargará hasta las 21:00 horas.

Así, será el jueves cuando estas lluvias sean generalizadas en la provincia, aunque centradas en el litoral norte.