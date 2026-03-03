Guanyar fuerza al pleno a pronunciarse sobre la peatonalización del centro de Alcoy

Guanyar insta al equipo de gobierno de PSOE y Compromís a no renunciar a la peatonalización del centro de Alcoy y a llevar la ordenanza a un pleno extraordinario. Y esta petición se debatirá en el pleno de este viernes, forzando así a que se pronuncien todos los partidos al respecto.

La plataforma ciudadana defiende que existe una mayoría progresista favorable a "un centro más amable y sostenible" por lo que reclama iniciar sin más demora la tramitación de la ordenanza surgida del proceso participativo. Todo después de que el PP se desmarcara hace unos días del proyecto cuando estaba a punto de llevarse a su aprobación.

Guanyar ha manifestado este martes su preocupación ante el anuncio del gobierno municipal de aparcar la ordenanza tras finalizar el proceso participativo, que se ha llevado a cabo por exigencia judicial a raíz de las carencias detectadas por los tribunales en el procedimiento inicial.

No podemos permitir que el no rotundo del PP marque el futuro de un proyecto que es positivo para la ciudad y que responde a un modelo de ciudad más sostenible y habitable Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Para la formación, "un proyecto estratégico de esta magnitud no puede quedar paralizado por la falta de consenso unánime". Y es que el alcalde Toni Francés (PSOE) había condicionado esta norma a que hubiera un gran consenso, mientras que Compromís es partidario de llevar la norma a pleno igualmente.

Desde Guanyar consideran que, "a pesar de que el consenso a todas las fuerzas políticas, y especialmente con el PP, sería deseable, el rechazo anunciado por la derecha no puede frenar una iniciativa que cuenta con el apoyo de una mayoría progresista al Consistorio y que apuesta por un centro urbano descongestionado del tráfico rodado, con menos contaminación, más espacios peatonales y mayor dinamización comercial".

Juani Ruz

El portavoz de Guanyar Alcoi, Sergi Rodríguez, señala que “no podemos permitir que el no rotundo del PP marque el futuro de un proyecto que es positivo para la ciudad y que responde a un modelo de ciudad más sostenible y habitable”.

En este sentido, ha remarcado que “defender un centro para la ciudadanía, con más espacios de convivencia y socialización, es defender el futuro de Alcoy y su bienestar”.

Propuesta insuficiente

La formación recuerda que, a pesar de considerar que la propuesta actual de ordenanza es insuficiente, especialmente por no incluir la calle Casablanca, "esto no tiene que ser un impedimento para avanzar".

“Aunque la propuesta no recoge todas nuestras aspiraciones, es un primer paso necesario. Ya habrá momento de hacerla más ambiciosa, pero ahora toca avanzar hacia una movilidad sostenible”, ha afirmado Rodríguez.

Si estamos convencidos que la peatonalización es buena para Alcoy, tenemos que defenderla y ponerla en marcha sin más excusas Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

Por todo esto Guanyar ha presentado "una moción para el pleno de marzo con dos puntos claros: en primer lugar, que el alcalde convoque un pleno extraordinario para debatir y aprobar inicialmente la ordenanza surgida del proceso participativo, iniciando así su tramitación administrativa; en segundo lugar, que el gobierno, a través del departamento de movilidad y su equipo técnico, elabore una propuesta de alternativas de movilidad que complemento la futura peatonalización, dando respuesta a las sugerencias ciudadanas que no se pudieron incorporar al articulado normativo".

La plataforma ciudadana insiste que "no se puede demorar más una iniciativa estratégica que anda en la línea de una ciudad más sostenible, resiliente y preparada para los retos de futuro". “Gobernar es tomar decisiones valientes. Si estamos convencidos que la peatonalización es buena para Alcoy, tenemos que defenderla y ponerla en marcha sin más excusas” concluye Rodríguez.