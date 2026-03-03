El hito histórico que alcanzará el Campus de Alcoy este jueves
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de Valencia se reúne en Alcoy por primera vez en su historia para celebrar su sesión ordinaria
El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València (UPV) se reunirá en el Campus de Alcoy, por primera vez en su historia, este jueves 5 de marzo, para celebrar una sesión ordinaria.
La reunión estará presidida por el rector, José E. Capilla, y abordará asuntos generales como los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Académica, de la Comisión I+D+i y de Recursos Humanos, así como cuestiones relacionadas con la promoción del profesorado y la formación permanente, según han informado este martes desde la UPV.
Asimismo, se presentará el informe de actuaciones de la Comisión Delegada de Emprendimiento de la UPV y la sesión concluirá con el informe del rector.
El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de gobierno de la UPV. Entre sus funciones se encuentran el apoyo al rector en las tareas de organización y administración de la Universitat, así como la gestión de asuntos jurídicos y normativos, de régimen electoral, competencial y disciplinario que propongan o generen los distintos órganos colegiados y unipersonales de la institución.
Además, coordina la gestión del Portal de Transparencia y del Portal de Datos Abiertos de la Universitat y tramita las solicitudes de acceso a la información pública. También gestiona y coordina la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de la UPV y organiza y desarrolla los procesos electorales regulados por el Reglamento de Régimen Electoral.
