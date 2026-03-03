La petición que lleva a pleno el PP de Alcoy sobre la plaza Al-Azraq

El PP pedirá en el pleno de Alcoy de este viernes una mejora y la definición de un proyecto definitivo para la plaza Al-Azraq. Esta zona presenta desde hace años problemas en su firme, con la aparición constante de baches, los populares reclaman poner remedio de forma definitiva a esta situación.

El PP ha recordado que la plaza Al-Azraq "constituye uno de los espacios urbanos más amplios y estratégicos de nuestra ciudad. Se trata de un enclave con un importante potencial urbano, llamado a convertirse en un punto de conexión entre la trama urbana consolidada y nuevos espacios de oportunidad para Alcoy".

El firme presenta muchas irregularidades / INFORMACIÓN

En la actualidad, "la plaza funciona principalmente como zona de aparcamiento y área de tránsito peatonal. Sin embargo, es lamentable que a día de hoy siga presentando desde hace años problemas estructurales en su firme de tierra, con la aparición constante de baches, acumulación de polvo y deficiencias que afectan tanto a vehículos como a peatones. Esta situación genera molestias continuas a vecinos y usuarios, así como una imagen de degradación impropia de un espacio céntrico de nuestra ciudad", han advertido desde las filas populares.

"Hay que recordar que en julio de 2024, el Ayuntamiento de Alcoy destinó aproximadamente 17.000 euros a labores de desbroce, reparación y compactación del terreno. No obstante, dichas intervenciones han vuelto a evidenciar que nos encontramos ante soluciones meramente temporales, que no abordan el problema de fondo y que suponen un gasto recurrente sin resolver de manera estructural la situación", han lamentado.

Santi Carbonell concejal del PP en Alcoy, apunta que “la plaza Al- Azraq no puede continuar instalándose en la política del parcheo constante. Entendemos que se pongan soluciones provisionales, lo que no entendemos es que esa solución provisional sea la solución definitiva, ya que no soluciona el problema. Es necesario actuar con responsabilidad, combinando actuaciones provisionales que mejoren las condiciones actuales del espacio con la planificación rigurosa y participativa de un proyecto definitivo que transforme la plaza Al-Azraq en el espacio que nuestra ciudad merece”.

"En el próximo pleno vamos a solicitar que se adopten medidas para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad de esta plaza y que se constituya una mesa de trabajo específica sobre la plaza Al-Azraq donde estén representados tanto vecinos, técnicos municipales y representantes de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcoy".