Alcoy aprueba el espacio público que estará dedicado a Isabel-Clara Simó

La plaza de La Concòrdia pasará a recibir el nombre de Isabel-Clara Simó en reconocimiento a la escritora alcoyana. Una medida que ya ha sido aprobada y que se hará efectiva próximamente en una fecha destacada.

La escritora con el alcalde cuando fue reconocida como Hija Predilecta de Alcoy / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Alcoy ha informado este miércoles de este acuerdo, para poner en valor a una de las figuras literarias más relevantes de la ciudad, Medalla de Oro e Hija Predilecta, con un espacio público en el corazón del municipio.

Dedicando esta plaza a Isabel-Clara Simó, rendimos un justo homenaje a una mujer que amó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en escenario inmortal de sus obras Toni Francés — Alcalde de Alcoy

En la última Junta de Portavoces, el alcalde Toni Francés anunció al resto de grupos que la actual plaza de La Concòrdia pasará a denominarse plaza Isabel-Clara Simó, en un acto de homenaje continuo a una de las escritoras y periodistas más insignes nacidas en la ciudad.

Juani Ruz

Francés ha valorado el cambio de denominación de este espacio urbano: "Dedicando esta plaza a Isabel-Clara Simó, rendimos un justo homenaje a una mujer que amó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en escenario inmortal de sus obras. Este espacio nos permitirá mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones, haciendo del entorno urbano un reflejo de nuestro orgullo como pueblo y enriqueciendo el patrimonio cultural de la ciudadanía".

Era imprescindible que le dedicáramos este espacio para que su voz continúe resonando en nuestras calles Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

El primer edil ha recordado que "su literatura ha llevado el nombre de Alcoy por todo el mundo, y con esta acción garantizamos que su nombre esté siempre ligado al corazón de nuestro municipio, al alcance de todos los vecinos y vecinas que sienten a la autora como parte de su propia identidad".

Un legado inmenso Isabel-Clara Simó, nacida en 1943, falleció en 2020. Dejó un legado inmenso con una obra prolífica que incluye decenas de novelas, ensayos y artículos periodísticos. Títulos como Júlia, Alcoi-Nova York, La salvatge o Dones han sido fundamentales para entender la literatura contemporánea y han proyectado el nombre de Alcoy por todo el mundo. Su trayectoria fue distinguida con galardones tan prestigiosos como el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, la Creu de Sant Jordi y el Premio Sant Jordi de Novela, entre muchos otros méritos que consolidan su figura como un referente cultural de primer orden.

Con este cambio de nomenclatura, que fue avanzado hace unos meses por la concejala de Cultura, Elisa Guillem, durante la celebración del Any Isabel-Clara Simó, se busca perpetuar la memoria de una figura clave de la literatura, que falleció en 2020.

Durante el 2025 hemos reivindicado en nuestra ciudad el Any Isabel-Clara Simó con numerosas actividades y ahora pondremos el colofón final con esta nueva plaza dedicada a la escritora Elisa Guillem — Concejal de Cultura de Alcoy

El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha destacado que "nos comprometimos a hacer posible que un espacio público de Alcoy llevara el nombre de Isabel-Clara Simó y ahora lo hacemos realidad. Durante los últimos meses hemos estado estudiando todas las posibilidades y, por fin, haremos justicia con nuestra gran escritora. Era imprescindible que le dedicáramos este espacio para que su voz continúe resonando en nuestras calles".

Por su parte, la concejal de Cultura, Elisa Guillem, ha señalado que "tener una plaza con su nombre es un acto de justicia histórica y cultural que acerca la grandeza de su obra al día a día de la ciudad. Durante el 2025 hemos reivindicado en nuestra ciudad el Any Isabel-Clara Simó con numerosas actividades y ahora pondremos el colofón final con esta nueva plaza dedicada a la escritora".