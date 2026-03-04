La batería de medidas de Compromís para facilitar el acceso a la vivienda en Alcoy

Compromís propone una batería de más de 20 propuestas para facilitar el acceso a la vivienda en Alcoy, entre los que figuran la posible recarga del IBI a viviendas vacías y la declaración de la ciudad por parte de Generalitat como zona tensionada de acuerdo con la Ley Estatal de Vivienda.

La formación valencianista ha presentado una moción para el pleno de este viernes "con el objetivo de impulsar medidas contra la crisis de la vivienda y ante la escalada de precios de compra y alquiler que está sufriendo la ciudad y el conjunto del País Valenciano".

Cómo explican desde la coalición, "los precios de compra de vivienda en Alcoi han aumentado más de un 14 % en el último año, con barrios como la Zona Norte o el Eixample donde el incremento supera el 20 %. De hecho, desde 2021, el precio por metro cuadrado ha crecido un 70 %".

El acceso a la vivienda ha dejado de ser un derecho efectivo para convertirse en un lujo para una parte creciente de la población Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Es por esto que el vicealcalde Àlex Cerradelo alerta que el acceso a la vivienda “ha dejado de ser un derecho efectivo para convertirse en un lujo para una parte creciente de la población”, especialmente para la gente joven y las familias trabajadoras. Por eso afirma que “en Compromís trabajamos desde todas las instituciones para hacer frente a esta grave situación”.

Así pues, Compromís plantea un conjunto de más de 20 propuestas, entre las cuales se encuentra la posible recarga del IBI a viviendas vacías sin justificación y la declaración de la ciudad por parte de Generalitat como zona tensionada de acuerdo con la Ley Estatal de Vivienda. Esta declaración permitiría aplicar mecanismos para limitar los precios y proteger a los inquilinos.

Otras medidas

La moción también incluye medidas como la rehabilitación de viviendas vacías, el impulso de cooperativas de vivienda y la elaboración de planes de barrio para evitar la expulsión del vecindario. A nivel autonómico, reclaman ampliar el parque público con financiación de la Generalitat, recuperar la calificación permanente de protección pública y garantizar la continuidad de la oficina de la Red Siroco en la comarca.

La vivienda tiene que ser un derecho, no un activo financiero ni un elemento para la especulación Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy y líder de Compromís

Igualmente, exigen en el Gobierno de España que incorpore las viviendas de la Sareb en el parque público de alquiler y avance hacia un modelo que garantice que ninguna persona tenga que destinar más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler.

Cerradelo explica que “tenemos viviendas vacías mientras los precios no paran de subir. Hace falta un cambio de paradigma: la vivienda tiene que ser un derecho, no un activo financiero ni un elemento para la especulación”.

Además, añade que “estamos viendo como el PP reparte los pisos de protección oficial entre sus cargos y regidores a ciudades como Alicante, y mientras tanto nuestros jóvenes no pueden comprarse una casa donde vivir. Hay que acabar con esta situación y defender el derecho a la vivienda”.