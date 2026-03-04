Un herido en la colisión de dos coches en Cocentaina

Un accidente de tráfico ha dejado este miércoles un herido en Cocentaina. El siniestro se ha registrado a las 6:00 horas, cuando dos coches han colisionado en la N-340 por razones que no han trascendido, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 32 años por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, según han señalado las mismas fuentes.