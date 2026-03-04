Un herido en la colisión de dos coches en Cocentaina
El siniestro se ha registrado a las 6:00 horas en la N-340, siendo trasladado un hombre de 32 años al Hospital de Alcoy con un politraumatismo
Un accidente de tráfico ha dejado este miércoles un herido en Cocentaina. El siniestro se ha registrado a las 6:00 horas, cuando dos coches han colisionado en la N-340 por razones que no han trascendido, según han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 32 años por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, según han señalado las mismas fuentes.
