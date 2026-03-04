Un informe técnico del Ayuntamiento de Ibi considera "inaceptable" el polígono proyectado en La Canal de Alcoy

El Ayuntamiento de Ibi ha emitido un informe negativo sobre el polígono de La Canal en Alcoy, denominado Alcoi Sud, que lo considera incompatible con la legislación y ambientalmente inaceptable. Una actuación industrial que promueve la Cámara de Comercio, la Generalitat y el Consistorio de Alcoy en término alcoyano, pero en la linde con Ibi, junto a la A-7.

Este informe en contra se une al informe técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy, que advertía del grave peligro de contaminación del agua potable y de que no se podía garantizar que no se viera afectado el acuífero. Por ello el Consistorio alcoyano ha pedido que el plan se someta a una evaluación ambiental ordinaria, es decir completa, y no a una simplificada.

Juani Ruz

El contenido de este nuevo informe lo ha dado a conocer la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció de Alcoy. Así, el Ayuntamiento de Ibi ha emitido un informe técnico sobre los efectos previsibles sobre el medio ambiente del Plan Especial del polígono de La Canal, en contestación a la solicitud de consulta efectuada por la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat.

Advierte que no se han pedido informes clave a la CHJ, Fomento y al Parque de la Font Roja

Se trata de un informe técnico conjunto, subscrito por la coordinadora de Urbanismo y Medio Ambiente, el arquitecto municipal, la ingeniera técnica de Obras Públicas municipal, el ingeniero técnico industrial municipal, el especialista municipal en Medio Ambiente y la técnica de administración general de Urbanismo. Y se muestra muy contundente al alertar de la inviabilidad de un proyecto que abarca un millón de metros cuadrados en una zona de gran valor ambiental de la que depende además el principal acuífero de Alcoy: El Molinar.

El informe analiza la documentación del Plan Especial presentada por la Cámara de Comercio de Alcoy y alerta de carencias importantes en cuanto a las infraestructuras de transporte y de energía, que hacen que no puedan descartarse efectos significativos sobre el medio ambiente, "inaceptables" desde el punto de vista ambiental, según destacan desde la Colla La Carrasca.

Impactos

Aprecia, además, que el plan tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, puesto que afectaría al régimen y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas. Destaca la afección sobre la rambla Montnegre, a la cual se derivarían caudales procedentes de las aguas depuradas y de las aguas pluviales procedentes de la urbanización; también señala que el derrame previsto se haría a masas de agua declaradas como "zona sensible".

Según el informe técnico, el polígono de La Canal generaría impactos de carácter grave, estructural e irreversible, que afectarían de manera simultánea los espacios naturales protegidos del entorno, el paisaje, el sistema agropecuario y forestal, la Red Natura 2000 y su biodiversidad, así como el modelo territorial sostenible.

Un momento de la marcha por La Canal en contra del proyecto / INFORMACIÓN

Las conclusiones del informe son rotundas: "Dichos impactos vulneran los principios de prevención, precaución, no deterioro, protección del suelo agrícola, integración ambiental y desarrollo territorial sostenible, consagrados en la normativa ambiental, agraria y urbanística vigente, así como en la jurisprudencia consolidada. En consecuencia, el Plan Especial Parque Empresarial Alcoy Sur debe considerarse ambientalmente inaceptable, atendiendo a la magnitud y naturaleza de los efectos previsibles derivados de su ejecución."

Y también señala que "la ordenación propuesta resulta incompatible con la legislación sectorial vigente e inaceptable desde el punto de vista ambiental, atendiendo a la magnitud, naturaleza, carácter acumulativo y sinérgico de los efectos previsibles sobre el medio ambiente".

Parque Natural del Carrascal de la Font Roja

Sobre el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, apunta el informe que "desde el punto de vista normativo, la Zona IV del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) desempeña una función esencial como área de amortiguación ecológica, paisajística y territorial. Su objetivo es reducir las presiones antrópicas sobre el núcleo del parque natural, garantizar la continuidad ecológica entre el espacio protegido y su entorno y preservar la integridad funcional del parque frente a usos de carácter intensivo".

Y advierte que "la reclasificación de esta zona para usos industriales supondría una desnaturalización de la función de amortiguación ecológica prevista en el PORN y vulneraría lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que atribuye a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales un carácter normativo y vinculante, con prevalencia sobre cualquier otro instrumento de ordenación territorial o urbanística".

El informe se une al emitido por el Ayuntamiento de Alcoy que tampoco ve viable el proyecto por si impacto en el acuífero de El Molinar

Así, "la pérdida de esta función amortiguadora elimina el gradiente de transición entre los usos intensivos y el espacio protegido, generando impactos directos e indirectos sobre la integridad ecológica del parque y vulnerando el principio de no deterioro. Además, podría ocasionar una afección directa al Parque Natural de la Font Roja, al Paraje Natural Municipal de San Pascual-Torretes, al Jardín Botánico de Torretes de Ibi, así como a la Microreserva de Flora y la Reserva de Fauna de Torretes".

"Ello conllevaría un incremento de presiones ambientales, como el aumento de la contaminación atmosférica y acústica, la contaminación lumínica nocturna, el incremento del tráfico rodado y la fragmentación territorial, además de un mayor riesgo de incendios forestales y una pérdida de conectividad ecológica. Estos impactos, aunque se materialicen fuera del límite administrativo del parque, incidirían directamente sobre su integridad ecológica y funcional, en contra del principio de no deterioro establecido en la Ley 42/2007 y en la normativa europea de conservación de la naturaleza", asevera el informe.

Falta de documentación

Además, el informe técnico de Ibi alerta de que en la documentación obrante en el expediente de la Generalitat hay una "ausencia de solicitudes de informes que resultan esenciales, preceptivos y vinculantes para el correcto análisis y valoración de los efectos significativos de la propuesta sobre el medio ambiente. La falta de estos informes podría viciar de nulidad la tramitación del instrumento que nos ocupa".

En concreto no consta petición de informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "preceptivo al encontrarse la actuación afectada por un barranco público, así como por su posible afección al régimen de corrientes y a los futuros vertidos a cauces".

Terrenos de la zona de La Canal junto a la A-7, en la linde con Ibi, en cuyo entorno se proyecta el polígono Alcoi Sud / Juani Ruz

Tampoco hay "solicitud de informe al Ministerio de Fomento, preceptivo al afectar la actuación a la autovía A-7, y por la impermeabilización del terreno que podría derivarse del proyecto, con la consiguiente mayor afección de las aguas sobre la misma".

Y tampoco hay "solicitud de informe al Parque Natural de la Font Roja, dado que el municipio de Ibi forma parte de dicho parque y debe entenderse como un espacio a proteger en su conjunto".

Este informe negativo se añade al informe técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy, emitido en enero, que advertía del grave peligro de contaminación del agua potable de Alcoy, además de destacar otros muchos impactos ambientales que los documentos presentados por la Cámara de Comercio no han tenido en cuenta.